تسلا وجيم ستوب يتصدران أكثر الأسهم تداولاً في الإمارات 2021

المصدر: دبي- البيان

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كشف ساكسو بنك، المنصة المختصة في مجالات التداول والاستثمار الإلكتروني، عن قائمة أكثر الأسهم تداولاً بين عملائه في الإمارات، خلال عام 2021، حيث تصدرتها تسلا، الشركة الأمريكية للسيارات الكهربائية، يليها متجر ألعاب الفيديو جيم ستوب وأبل وأمازون ونيو، وذلك في ظل مواصلة المستثمرين اتباع التوجهات العالمية المدفوعة بالتكنولوجيا.



وشهدت سلاسل التوريد نمواً غير مسبوق، فضلاً عن بروز أسهم السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات بين قائمة أكثر الأسهم تداولاً بين عملاء ساكسو بنك، الذين يزيد عددهم على 800 ألف عميل حول العالم، وتبوأت تسلا صدارة تصنيفات الأسهم قبل نيو وإيه إس إم إل القابضة وأبل وإيه إس إم إنترناشيونال.



وبدأت السنة بتقلبات متزايدة وانطلاق حملة مدعومة من منصة ريدت، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أنشطة قطاع التجزئة في العديد من عمليات بيع الأسهم على المكشوف مثل جيم ستوب وإيه إم سي. وحافظت العديد من هذه العلامات على جاذبيتها الكبيرة للمستثمرين على الرغم من تراجع الزخم المرتبط بها، وواظب محللو ساكسو بنك على تشجيع المستثمرين على توخّي الحذر، ومراقبة المخاطر عن كثب عند التداول في هذه الأسهم، التي تميزت بمستويات غير مسبوقة من التقلبات.



وقال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: «سجلت الأسهم العالمية نتائج مميزة في هذا العام، حيث ارتفعت الأسواق بنسبة 20% تقريباً. وجاء الأداء القوي مدفوعاً بانتعاش كبير في الأرباح بنسبة 104% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق».

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