"TOGG".. سيارة تركية يُكشف عنها النقاب في أمريكا

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عرضت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة المحلية التركية "TOGG"، سيارتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيان صادر عنها، أول أمس الأربعاء، أوضحت "TOGG" أنها تشارك بسيارتها المحلية في المعرض الذي يعد نقطة التقاء مهمة لعالم التكنولوجيا.

وقدمت "TOGG" معلومات عن ابتكاراتها وأولوياتها للرأي العام العالمي في مؤتمر صحفي.

ويقام المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم في الفترة بين 5-7 يناير الحالي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وفي 2018، بدأ تأسيس مجموعة مشروع السيارة التركية (TOGG) المكونة من 5 شركات تركية، هي: مجموعة الأناضول، وبي أم سي، وتوركسل للاتصالات، وزورلو القابضة، ومجموعة كوك، وفق وكالة "الأناضول".

وفي ديسمبر 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وفي أكتوبر 2020، اختارت مجموعة "TOGG" شركة "فاراسيس إنرجي" العالمية الرائدة، شريكًا لها في تطوير البطارية التي تعد من المكونات الأساسية في مجموعة منتجات السيارات الكهربائية، ونتج عن ذلك تأسيس شركة "سيرو".

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