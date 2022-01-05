«نيسان» توسّع شبكة خدمات ما بعد البيع في المنطقة لتضمّ 60 مركزاً

المصدر: دبي - البيان

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في إطار التزامها المستمر بتوفير أفضل الخدمات للعملاء، أعلنت نيسان عن تحقيقها إنجازاً جديداً هذا العام، مع توسيع شبكة خدمات ما بعد البيع، لتضم أكثر من 60 مركزاً معتمداً عبر شركائها في المنطقة. ومع افتتاح ثلاثة مراكز جديدة في أسواق قطر وأبوظبي والعين، تشكّل شبكة مراكز الخدمات التي أنشأتها نيسان في الشرق الأوسط، دليلاً على التزام العلامة التجارية المستمر، بضمان رضا العملاء.

ومن خلال إضافة ثلاثة مراكز خدمات جديدة إلى شبكة نيسان الإقليمية، باتت تستوعب أكثر من 2500 سيارة في اليوم، ما يسمح بصيانة أكثر من 700 ألف سيارة سنوياً، في 10 أسواق في الشرق الأوسط، تشمل أبوظبي، والبحرين، ودبي، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان، وقطر، واليمن. ونظراً للتاريخ الغني والتراث العريق الذي تتمتع به سيارة نيسان باترول الشهيرة في المنطقة، تقدم نيسان مركزي خدمة مخصصين لعملاء باترول، في كل من مدينة الكويت ودبي.

وتضمن نيسان، من خلال دعم ومساعدة الشركاء في الأسواق المحلية، حصول العملاء على خدمة استثنائية، والحفاظ على رضاهم في كافة مراكزها في المنطقة، بما يتماشى مع مفهوم التجزئة من نيسان. وتعكس المراكز التي تم افتتاحها حديثاً هوية العلامة التجارية الجديدة، وهي توفر للعملاء تجربة سلسة، سواء من خلال تصميم هذه المراكز المعزز، أو عمليات الخدمة والبيئة الرقمية. ويتيح هذا الأمر للعلامة التجارية، تقديم تجربة متناغمة للعملاء في كل مكان، تفوق توقعاتهم.

وقال أندرو ماكلافلان رئيس قسم خدمة ما بعد البيع في نيسان الشرق الأوسط: العملاء هم محور عملياتنا، ونحن ملتزمون بالاستمرار في تعزيز تجاربهم مع خدمات ما بعد البيع من نيسان، لتتجاوز توقعاتهم. ويمكننا، بدعم من شركائنا الموثوقين، الوفاء بالتزامنا بالتركيز على العملاء. ويتيح لنا التوسع المستمر في مراكز خدمات ما بعد البيع عالمية المستوى، تلبية الاحتياجات المتغيرة في المنطقة، وتزويد العملاء بالخدمة السريعة والفعالة وعالية الجودة، التي اعتادوها من نيسان خلال العقود الستة الماضية.

ويمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة مزايا عند صيانة السيارات في مراكز خدمات ما بعد البيع المعتمدة من نيسان، والتي تشمل:

1. ضمان التصليح: تتم تغطية كافة الخدمات والتصليحات التي يتم إجراؤها في مراكز خدمة نيسان المعتمدة، بضمان شامل، لتوفير راحة البال للعميل.

2. قطع غيار أصلية: تم تصميمها لإطالة عمر السيارة وتحسين أدائها. فقطع غيار نيسان الأصلية، تعزز السلامة، وتُبقي السيارة بحال ممتازة لفترة أطول.

3. الخبرة التقنية: يخضع كافة تقنيي نيسان المعتمدين، لما لا يقل عن 500 ساعة من التدريب، لتعزيز معرفتهم النظرية والعملية، ما يؤدي إلى فهم كامل لمتطلبات الخدمة. ويستطيع التقنيون من أصحاب المهارات العالية، تقديم توصيات التصليح المناسبة للعملاء، بناءً على الفحص الشامل للسيارة، وعلى معلومات التصليح التي تحددها الشركة المصنعة، والخبرة الفنية التي يتمتعون بها.

4. العلاقة الشخصية مع العملاء: يتابع فريق متخصص، تجربة العملاء، ويحرص على شعورهم بالرضا التام بعد خدمة السيارة. ويتضمن الأمر، الاستطلاع الرقمي الذي اعتُمد لدى كافة الموزعين في وقت سابق من العام.

5. الأدوات والمعدات: تتيح الأدوات والمرافق عالية التقنية للفنيين، إجراء تصليحات معقدة وسريعة وفعالة، باستخدام المعدات المتطورة، وأدوات التشخيص والماسحات الضوئية المعتمدة من قبل نيسان حول العالم.

6. الخدمة في الوقت المحدد: من خلال إرسال تذكير للعملاء بمواعيد الصيانة، تتم صيانة السيارات في الأوقات المناسبة، ما يسمح لها بالعمل بسلاسة لفترة أطول. ويعود ذلك أيضاً إلى الخدمة الكاملة، التي يتلقاها العملاء في المراكز المعتمدة من نيسان، والتي تشمل الفحص، والتنظيف، والتزييت، وتغيير الزيت، والتحقق من حسن عمل أكثر من 50 مكوناً أثناء الصيانة الروتينية. ويسهم مستودع قطع الغيار الكبير، الذي يتخذ موقعاً ملائماً، في تقليل وقت انتظار العملاء لإجراء التصليحات المعقدة.

ويمكن للعملاء صيانة سياراتهم لدى شبكة شركاء نيسان المنتشرة في الشرق الأوسط، والتي تضم شركة المسعود للسيارات في أبوظبي والعين، وشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده في البحرين، والشركة العربية للسيارات في دبي والمناطق الشمالية، وشركة أنوار بابل في العراق، وشركة بسطامي وصاحب في الأردن، وعبد المحسن عبد العزيز البابطين في الكويت، وشركة رسامني يونس للسيارات (ريمكو) في لبنان، وشركة سهيل بهوان للسيارات في سلطنة عمان، وشركة صالح الحمد المانع في قطر، وشركة تهامة التجارية في اليمن.

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