«المسعود للسيارات» ترعى مهرجان ليوا الدولي - تل مرعب 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت «المسعود للسيارات»، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة المسعود»، بصفة راعٍ رسمي في الدورة الحالية من «مهرجان ليوا الدولي - تل مرعب».

واكتسبت الدورة الحالية من المهرجان السنوي الرائد اهتماماً بالغاً كونها إحدى الفعاليات الرياضية الأكثر أهمية في عالم السيارات في منطقة الشرق الأوسط. ويُعرف «مهرجان ليوا الدولي - تل مرعب» على أنه تجمّع فريد من نوعه لعشاق سباقات السيارات والدراجات، ومحبي التخييم والمغامرات والرياضات التشويقية مثل تقريع الكثبان الرملية وغيرها الكثير.

وتماشياً مع رؤية المهرجان بالاحتفاء بالهوية الثقافية المتفرّدة لإمارة أبوظبي، استعرضت «المسعود للسيارات» سيارات «نيسان باترول» خلال الدورة الحالية التي استمرت على مدى أسبوعين من المنافسات والمسابقات والأنشطة، التي شملت ركوب الدراجات والتخييم في صحراء تل مرعب. وتبرز «نيسان باترول»، التي تعد إحدى السيارات الأكثر شعبية في المنطقة، باعتبارها سيارة قادرة على المنافسة بقوة على الكثبان الرملية، مدعومةً بإرثها العريق باعتبارها «بطل جميع التضاريس».

وتأتي مشاركة «المسعود للسيارات» في «مهرجان ليوا الدولي - تل مرعب» في إطار التزامها الراسخ بدعم الرياضة والشباب في إمارة أبوظبي، وحرصها المستمر على المساهمة في رعاية وتنشئة جيل جديد يتسم بروح المنافسة والوعي الرياضي والصحي. وتسعى الشركة إلى إحداث بصمة إيجابية من خلال دعم رؤية الإمارات في جعل الرياضة ثقافة راسخة وأسلوب حياة، فضلاً عن المشاركة بفعالية في المبادرات الاجتماعية والرياضية والإنسانية من موقعها كشركة ملتزمة بمسؤولياتها المجتمعية.

وقال بشير جميّل، مدير عام مبيعات «نيسان» في «المسعود للسيارات»: يرجع نجاح «نيسان باترول» إلى قدرتها على التطوّر المستمر بما يتواءم مع تطلعات عملائنا، معزّزةً سمعتها المرموقة كسيارة قوية وفاخرة ومناسبة لكافة الطرقات والتضاريس، وقادرة على ضمان أعلى مستويات الراحة والسلامة والرفاهية للسائق والركاب على السواء. وفي غضون عقود عدة، حصلت «نيسان باترول» على لقب «ملك الطرق الوعرة» في جميع أنحاء أبوظبي، حيث تم تصميمها بالكامل لتكون على أتم الجاهزية للتعامل مع ظروف القيادة الأكثر تحدياً في العالم، مما يجعلها السيارة المثالية لـ«مهرجان ليوا الدولي - تل مرعب.»

يذكر أن «المسعود للسيارات» هي الوكيل الحصري لـ«نيسان» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وتشتهر «باترول»، التي تقدم حلولاً استثنائية على الطرق الوعرة، بتاريخها العريق وحضورها القوي في المنطقة. وتحظى سيارة «نيسان باترول»، التي تعتبر حجر الأساس لتراث «نيسان» في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بإشادة واسعة لموثوقيتها وأدائها الذي لا مثيل له على كافة الطرق والتضاريس، إلى جانب تصميمها المتميز ومزاياها العالية التي تضمن الراحة والسلامة المطلقة.

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