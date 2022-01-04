«إنفينيتي Q60».. كوبيه عالية الأداء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

إذا كنت ممن يمتلكون الشغف إزاء الأداء في أثناء القيادة، أو تبحث عن رفيق أنيق للاستمتاع برحلاتك، فمن المؤكد أن يقودك بحثك إلى سيارة «إنفينيتي Q60»، فهذه السيارة التي تنتمي إلى فئة الكوبيه الرياضية ذات البابين، تشتمل على ميزات فاخرة فريدة من التكنولوجيا والقوة والأناقة.

وتوفر «إنفينيتي Q60» إمكانية الاختيار بين محركين، يكون الأول بقوة 300 حصان والثاني 400 حصان، مع خاصية الدفع الخلفي وناقل حركة أوتوماتيكي بسبعة مستويات للسرعة، كما توفر مزيجاً استثنائياً من القوة والأداء، ما يجعل جميع رحلاتك تجارب ممتعة ستظل خالدة في ذهنك.

وتمتاز «إنفينيتي Q60» بمظهرها القوي وسماتها الواضحة التي تجذب انتباه الجميع. وإذا أضفنا إلى ذلك هيكلها الأنيق وعجلاتها من مقاس 20 بوصة، فإنها تجسد مستوى رائعاً من البراعة مع نهج دقيق للتصميم، إذ يبرز ذلك من خلال الشبك الجريء مزدوج القوس، وعادم الكروم وأغطية المرايا السوداء. وإذا كنت في السوق وتبحث عن سيارة مميزة جداً في فصل الشتاء الحالي، فإن هذه السيارة ستلبي كل احتياجاتك.

إن ما يميز «Q60» عن نظيراتها هو سهولة التعامل معها، ومنها أن ناقل الحركة المتكيف المباشر ينقل المدخلات بسرعة فائقة، ما يجعل القيادة على المنعطفات الحادة سلسة جداً. ويمكنك الاعتماد على المحرك V6 بسعة 3.0 لترات المزود بشاحن توربيني مزدوج، لتحصل على أعلى المواصفات الهندسية، لا سيما وأن المحرك مصمم بدقة لتلبية احتياجات السائقين من السرعة والجرأة. وإذا أردت قيادتها على شارع الشيخ زايد، أو في رحلة خلابة إلى الشارقة، فإن كل ما تحتاج إليه هو الضغط على الزر، لينطلق نظام المحرك والاستمتاع بالقوة الفريدة التي تتراوح من 300 إلى 400 حصان تبعاً للنوع الذي تختاره، والمعزز بناقل الحركة الأوتوماتيكي بسبعة مستويات للسرعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز