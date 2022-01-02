تسلا تحطم رقماً قياسياً بتسليم 308.6 آلاف سيارة في الربع الأخير

المصدر: واشنطن - د ب أ

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سلمت شركة تسلا 308 آلاف و600 سيارة في أنحاء العالم في الربع الأخير، محطمة الرقم القياسي السابق لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

وارتفعت مبيعات تسلا الإجمالية لهذا العام إلى أكثر من 936 ألف سيارة، بزيادة قدرها 87% عن مبيعات عام 2020 التي بلغت أقل بقليل من نصف مليون سيارة.

وكان 13 محللاً استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم في المتوسط يتوقعون بيع حوالي 263 ألف سيارة خلال هذا الربع، على الرغم من أن بعضهم عدل أعداده إلى الأعلى في الأيام الأخيرة من ديسمبر.

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