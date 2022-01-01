الصين تلغي المساعدات المقدمة لشراء سيارات كهربائية بنهاية 2022

المصدر: بكين - أ ف ب

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تعتزم الصين إلغاء المساعدات المقدّمة لشراء سيارات كهربائية وهجينة في نهاية العام 2022، بحسب ما أعلنت السلطات على ضوء نموّ المبيعات في هذا القطاع.

وفي بيان صدر، أعلنت وزارة المالية أن هذه المساعدات ستخفّض بنسبة 30 % اعتباراً من مطلع العام قبل التوقّف عن تقديمها بالكامل في نهاية 2022.

وجاء في البيان «نظراً لتطوّر قطاع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة ونموّ المبيعات وانتقال المصنّعين بسلاسة إلى هذه النماذج، ستتوقّف المساعدات... بتاريخ 31 ديسمبر 2022».

وسجلت الصين فورة في مبيعات المركبات العاملة بالطاقة النظيفة، مع تسجيل ارتفاع بأكثر من 100 % خلال الأشهر الأخيرة على أساس سنوي.

ومن المتوقّع أن تشكّل هذه السيارات 18 % من مجمل مبيعات المركبات في الصين سنة 2022، بحسب ما كشفت الجمعية الصينية لمصنّعي السيارات (سي ايه ايه ام) الأسبوع الماضي.

وفي العام 2019، لم تكن نسبة هذه السيارات تتخطّى 5 %.

وتوقّعت الجمعية أن تبلغ مبيعات السيارات 27.5 مليون وحدة هذه السنة، في مقابل 26.1 مليوناً سنة 2021، بزيادة بنسبة 5.4 %، على أن تمثّل المركبات النظيفة 5 ملايين وحدة من هذا المجموع.

وتشير توقعات الجمعية للعام 2021، إلى نمو إجمالي بنسبة 3.1% لأكبر سوق للسيّارات في العالم، بعد عدم تسجيل أي زيادة في المبيعات منذ 2018.

وتطمح الصين، أكبر بلد ملوّث في العالم، لتشكيل أسطول يتألّف بمعظمه من سيارات غير ملوّثة في 2035.

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