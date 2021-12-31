«كيو إكس 80».. تكنولوجيا مبتكرة بمواصفات أنيقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح الطراز الجديد من «كيو إكس 80» رباعية الدفع منذ إطلاقه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، في جذب فئة كبيرة من العملاء من عشاق الصانع الياباني، إذ تضم السيارة معدات جديدة وتكنولوجيا مبتكرة ومواصفات أنيقة ترسخ مكانتها الفاخرة.

تشمل الإضافات الجديدة للطراز الشهير، الجيل الأحدث من نظام إنفينيتي اللمسي للترفيه والمعلومات، والنظام الفاخر للترفيه ومعلومات داخل السيارة بشاشتين فائقتي الوضوح، وخرائط ثلاثية الأبعاد، وقدرات الدمج مع نظامي «آبل كار بلاي» و«آندرويد أوتو»، فضلاً عن نظام Bose Performance Series من 17 سماعة لصوت عالي الدقة وتكنولوجيا الصوت المحيط. وجاءت تجربة السيارة الجديدة معززة بقدر كبير من التكنولوجيا والراحة والفخامة التي تتولد من كل جزء منها.

وتضم سيارة «كيو إكس 80» مجموعة من تكنولوجيا مساعدة السائقين، ومن بينها التدخل عند النقطة العمياء، والتنبيه عند مغادرة المسار، ومساعد التحكم في المسافة، ونظام ذكي محدث للقيادة الآلية، في حين ستعزز أنظمة «آبل كار بلاي» و«آندرويد أوتو» من قدرات الربط في السيارة.

ومع محرك هائل القوة بثماني أسطوانات سعة 5.6 لترات يدفع المحورين الأمامي والخلفي، تتميز السيارة بمهارة أدائها في مختلف ظروف القيادة. كما يوزع صندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من سبع سرعات العزم واحتياطات الطاقة لضمان توفير الشعور بالثقة خلف المقود. وتأتي السيارة برفاهية يدوية وأدوات وتكنولوجيا متطورة لثمانية ركاب، سواء في السفر على الطرقات السريعة، أو عند سحب حمولة ثقيلة، أو عند القيادة على الطرق الوعرة.

وتعد «كيو إكس 80» سيارة رباعية الدفع بالحجم الكامل والرائدة ضمن طرز سيارات إنفينيتي، إذ تجمع بين الأبعاد الجريئة والتصميم الخارجي القوي والمقصورة الداخلية الواسعة التي تسع 7 أو 8 ركاب. وتسمح السيارة من خلال الأداء القوي وتكنولوجيا مساعدة السائقين والديناميكيات المشدودة والمصقولة بقيادة مريحة وواثقة.

وتحتل التكنولوجيا جزءاً كبيراً من حياتنا اليومية، وتقدم حلول اتصال تساعدنا على إنجاز عملنا، والبقاء قريبين مع بعضنا بعضاً في كل ما نقوم به. ونقضي الكثير من وقتنا في التنقل، ولهذا السبب، أصبحت تكنولوجيا السيارات السمة المرغوب فيها جداً في كل سيارة حديثة للاستمتاع بالخيارات الترفيهية، ولتكون امتداداً لبيئة العمل.

وتعد إنفينيتي QX80 إحدى هذه السيارات المعززة بابتكارات السلامة والتكنولوجيا القادرة على التنبؤ بأي أخطار غير متوقعة على الطرق، لتقديم التعريف المثالي للسيارة الحديثة لسائقي اليوم. وحينما ننطلق في رحلة شراء سيارة جديدة، يظل تركيزنا موجهاً إلى السلامة والرفاهية والأداء. وتلبي QX80 كل هذه الاحتياجات، بل إنها تتجاوز كل التوقعات.

وهناك ميزة أخرى ستتيح لك الشعور بأن السيارة مصممة خصيصاً لك، ألا وهي مفتاح إنفينيتي الذكي، ومن خلاله يمكنك فتح الأبواب وصندوق الأمتعة بسهولة، وحتى تشغيل المحرك من مسافة بعيدة. وهي ميزة مهمة وخاصة في الأيام الحارة، لتستمتع بالأجواء الباردة حال دخول سيارتك. وإضافة إلى تجربتك في أثناء جلوسك داخل QX80، تقوم السيارة تلقائياً بإعداد مقعدك وضبط عجلة القيادة ومواضع المرآة، ووفق الإعدادات التي ضبطتها شخصياً، ما يعني أنك تجلس وتتولى القيادة من دون أي قلق.

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