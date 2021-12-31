إطلاق «بيجو 3008» أول سيارة هجينة وقابلة للشحن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «بيجو» النسخة الهجينة والقابلة للشحن بمنفذ كهربائي والجديدة بالكامل من مركبتها الـ (SUV) طراز 3008، ولقد أصبحت «بيجو» (3008 Hybrid 4) الجديدة العضو الأحدث ضمن عائلة مركبات الـSUV الأنيقة من العلامة التجارية الفرنسية، وهي تشكِّل مركبة عصرية تجمع بشكل متميِّز بين هندسة محرِّك الاحتراق الداخلي (ICE) والانبعاثات المنخفِضة والطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

ويتم عبر السيارة الجديدة تعزيز مجموعة المصنِّع الفرنسي للسيارات أكثر من خلال طرح مركبة منخفِضة الانبعاثات، بينما توفر في الوقت ذاته مستويات عالية من القوَّة والكفاءة. وهي تُعتبَر مركبة متعدِّدة المهام تستمر بإظهار التناغم بين التقنية والتصميم ومتعة القيادة.

وتتبع السيارة الجديدة اللغة التصميمية التي تعتمِدها مركبة «بيجو 3008»، وعبر قوَّتها وتصميمها الموازي، وتوفر محرِّكاً سعة 1.6 ليتر بشاحن توربيني يولِّد قوّة قدرها 200 حصان من محرِّك الاحتراق الداخلي، إلى جانب 100 حصان من المولِّد الكهربائي. ويقترِن كل هذا مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع عزم يبلغ 300 نيوتن - متر للراغبين الاستمتاع بتجربة قيادة ديناميكية.

وتوفر البطارية طاقة مقدارها 13.2 كيلوواط بالساعة لمدى قيادة كهربائي 100% يصل إلى 45 كيلومتراً وتقترِن مع نظام توليد حركة بمحرِّك احتراق دخلي (ICE). وبالتالي، تَعِدُ السيارة بتحقيق اقتصاد باستهلاك الوقود بمعدّل 60 كيلومتراً / ليتر. كما تجدر الإشارة إلى أن المحرِّكات خضعت لاختبارات قاسية وناجحة في الطقس الحار قبيل طرحها في المنطقة.

من ناحية أخرى، يتميَّز شحن البطارية بالسهولة والسرعة، حيث يمكِن شحن المركبة بالكامل خلال ثلاث ساعات عبر نقاط الشحن العام القياسية للمركبات الكهربائية (EV).

وتوفر وضعية الدفع بالعجلات الأربع (4WD) مستويات محسَّنة من الجر على الطرقات العادية أو التضاريس الصعبة. والنتيجة هي تماسك سلس أكان أثناء القيادة على الدروب الرطبة، الموحِلة، الرملية أم كثيرة الرياح، حيث يتم توزيع الطاقة بشكل متساوٍ بين العجلات الأربع للمركبة.

وبناءً لهذا، تتميَّز السيارة بالطاقة العالية والدفع بالعجلات الأربع مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند أفضل المستويات في السوق، حيث تبلغ 29 غراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر وِفقَ بروتوكولات WLTP.

ويضع نظام i-Cockpit® المبتكَر من «بيجو» أحدث التقنيات عند أطراف أصابع السائق، وهو يشمل عجلة قيادة مدمَجة توفر مستويات أفضل من السيطرة والإمساك، وشاشات لمس عالية الوضوح (HD) قياس 10 بوصات، بالإضافة إلى شاشة عرض رأسية رقمية.

وتحتل شاشة اللمس الوسطية موضعاً مثالياً وتتضمَّن سبعة مفاتيح تحويل تشبه تصميم «مفاتيح البيانو» يجري عبرها تشغيل خصائص نظام i-Cockpit® الرئيسية بما فيها الراديو، مكيِّف الهواء، الملاحة، وضعيات ضبط المركبة، الهاتف وانعكاس الهاتف.

وتقدِّم المركبة باقة عريضة من أنظمة المساعدة بالقيادة من الجيل الأحدث وهي تشمل: الكبح النشط لتعزيز السلامة، وظيفة التدليك ضمن المقعد، التحكُّم المتكيِّف بسرعة الملاحة، المساعدة في الحفاظ على المسار، التنبيه لزيادة إدراك السائق، المساعدة في تعديل ضوء الشعاع العالي، نظام مراقبة النقطة العمياء، نظام الركن النشط، مع نظام المساعدة بالتوجيه.

وبهدف ضمان الاستمتاع بتجربة قيادة دائمة الاتصال، يتم دمج المعلومات عبر الشاشة الوسطية، ويتاح هذا بفضل ميِّزة الإقران الخاصَّة بانعكاس الشاشة، شاملة تقنيات الاتصال «آبل كاربلاي»، و«ميرور لينك»، و«أندرويد أوتو».

وتفتح السيارة باباً جديداً نحو مستقبل يتميَّز بالطموح والنظافة وانعدام الانبعاثات لدى «بيجو»، مما يشكِّل الهيكل العام المطلوب لإنتاج الطرازات الكهربائية وتلك الكهربائية الهجينة القابلة للوصل بمنفذ كهربائي والتي تُعتبَر مستقبلية ضمن المجموعة، بينما تقدِّم شخصية أوَّلية خاصَّة بها. وتتوفر تشكيلة متنوِّعة من الألوان للمركبة شاملة أزرق وأحمر وأسود وأبيض ورمادي.

ويستعرض تصميم هذه الـSUV حضوراً قوياً وأنيقاً في الوقت ذاته، حيث يتناغم مع مقصورة داخلية فاخرة تتضمَّن للمرّة الأولى جلد Nappa الأحمر الجميل وكسوة ألكانتارا الراقية وفتحة سقف بانورامية رائعة. ويستمتع السائق مع «بيجو 3008 PHEV» بتجربة قيادة أنيقة، إذ يلفت شكلها الجانبي الجريء الأنظار مباشرة، مع بروز مجموعة من الخطوط المثلَّثة المختلفة، وهي بالتالي تمثِّل تصميماً بديعاً وسيارة تتفرَّد عن غيرها بمجرَّد النظر إليها للمرَّة الأولى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز