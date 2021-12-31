«بيجو 208».. شبابية بتقنيات مستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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منذ أن أزاحت «بيجو» الستار عن سيارتها 208 من الجيل الجديد، وهي تستقطب عدداً كبيراً من الشباب الذين رأوا فيها سيارتهم؛ بسبب تقنياتها المستقبلية الكثيرة. وأكدت الشركة الفرنسية من خلال هذا الطراز أنها تمضي قدماً باستراتيجية التوسّع في المنطقة.

تتميّز 208 الجديدة بتصميمها الرياضي المستقبلي، وهي تأتي بفئتين من التجهيزات، الأولى فئة «Active» والثانية فئة «GT» الأعلى ضمن المجموعة، بحيث تُدخِل الكثير من الحيوية والمزايا الشبابية إلى سيارات الفئة B.

وقد أعيد بالكامل تصوُّر الجيل الجديد من طراز 208 الهاتشباك الديناميكي من «بيجو» ليؤكّد على اللغة التصميمية الحادّة الجديدة للعلامة التجارية. وتتألّق «بيجو 208» بمظهر خارجي جديد بديع، وهي الآن لافتة وهادفة أكثر، بينما تتضمّن المقصورة الداخلية الرائعة مواد راقية وتقنيات متطوّرة.

وتعكس 208 الجديدة صورة شبابية أكيدة، وتعبّر من خلال تصميمها عن قِيَم علامة «بيجو» التجارية المتمثِّلة بالتوقّعات العالية، والأناقة العالية والمشاعر العالية. وهي تلخّص عناصر الحيوية الممتعة والرشاقة الرياضية وما تَعِد به في هذا المجال بفضل خطوطها الانسيابية التي تكمّل استراتيجية «بيجو» بالارتقاء إلى المستويات العليا. وتحتل 208 موقعاً محورياً ضمن الفئة B وهي تغيّر قواعد اللعبة، وتجمع بين التصميم الحازم للسيارات والجيل المقبل من التقنيات، مما يجعلها طرازاً يفرض الكثير من التحدّيات أمام الآخرين بفئته.

وتتوفر 208 ضمن فئتين مختلفتين من التجهيزات، هما طراز فئة الأساس «Active» وطراز فئة «GT» الأعلى، وتأتي مجهَّزة بمحرّك سعة 1.2 ليتر مع شاحن توربيني يقترن مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وهو يولّد قوّة قدرها 130 حصاناً مع 230 نيوتن-متر من العزم. وتوفر كلتا الفئتين تجربة راقية لصالح السائقين والركّاب على حد سواء، وتتضمّنان باقة واسعة من الخيارات شاملة:

وتتضمن السيارة فئة «Active»: عجلات سبيكية قياس 16 بوصة، أضواء LED أمامية أوتوماتيكية، شاشة لمس قياس 7 بوصات، ميّزة التحكّم بسرعة الملاحة + تحديد السرعة، أجهزة استشعار خلفية + كاميرا خلفية.

أما فئة «GT» فتتضمن: عجلات سبيكية قياس 17 بوصة، أضواء LED أوتوماتيكية كاملة، لوحة عدّادات رقمية، شاشة لمس قياس 10 بوصات، نظام ملاحة، أجهزة استشعار أمامية، الكبح الأوتوماتيكي في الحالات الطارئة.

وتستفيد «بيجو 208» الجديدة من نظام PEUGEOT i-Cockpit غير مسبوق من الجيل الجديد، وهو يشكّل جزءاً متكاملاً من روحية «بيجو» المتمحورة حول السائق. ويُعتبَر هو النظام الأول عالمياً ضمن الفئة، ويعرض معلومات تتاح قراءتها عند مستويين اثنين.

وتتمتّع شاشة اللمس الوسطية بموضع مثالي، وتشتمل على سبعة مفاتيح تبديل بنمط «مفاتيح البيانو» يمكن بواسطتها تشغيل الوظائف الرئيسية لنظام i-Cockpit مثل الراديو، مكيّف الهواء، الملاحة، وضعيات ضبط المركبة، الهاتف وانعكاس الهاتف.

ويتميّز المظهر الخارجي لسيارة «بيجو 208» الجديدة بكونه فريداً وأنيقاً، وهو يؤكّد على اللغة التصميمية المعبِّرة. وقد أصبح الجيل الجديد أطول وأعرض وأكثر انخفاضاً من سيارة «بيجو 208» السابقة، كما يعكس خطاً متميّزاً للجسم، مما يشير إلى المزايا الرياضية للسيارة عبر خطوطه الناعمة المصقولة، وهناك لمسة واضحة من الإحساس الممنوحة عبر الأجنحة عريضة الشكل والانحناءات العامّة في الجسم، مما يشكّل توازناً دقيقاً بين النعومة والصلابة.

ومن الداخل، تكشف «بيجو 208» الجديدة عن الزجاج الأمامي المنخفض الذي يوفر المزيد من المساحة لغطاء مصقول وأطول للمحرّك. ولتعزيز المظهر الرياضي، يتناسق الزجاج الربعي بالزاوية القصوى مع قوس العجلة الخلفية. وتأتي فئة التجهيزات الأعلى مع عجلات قياس 17 بوصة تزيّنها إضافات لولبية يمكن تخصيصها لتعزيز التأثير الإيروديناميكي.

أما المقدِّمة التي يمكن التعرّف عليها بكل سهولة، فهي عبارة عن مزيج ذكي يعكس الميّزة البصرية الحصرية للجزء السفلي من طرز «بيجو» الجديدة، مع الإنارة الأمامية بتقنية LED الكاملة والمتميّزة بتصميمها ذي نمط الثلاثة مخالب. وقد جرى تصميم المصدّ الأمامي كوحدة مفردة تحتوي على شبك أحادي للرادياتور مدمَج بشكل مثالي في الوسط، ويحمل شعار «بيجو» الفريد المتمثِّل بالأسد.

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