«قرقاش جي إيه سي موتور» تطلق طرازين جديدين

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت «قرقاش للسيارات»، إحدى أكبر شركات توزيع السيارات في الإمارات، و«جي إيه سي موتور»، العلامة التجارية الصينية الرائدة في مجال السيارات، المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها خلال عام 2021 في مؤتمر صحفي عُقد في صالة عرض «جي إيه سي موتور» الواقعة على شارع الشيخ زايد بدبي. وخلال هذا الحدث، تم الكشف عن أحدث طرز «جي إيه سي» وهما «GS4» و«GA6» لأول مرة في الإمارات. كما أعلنت المجموعة عن خطتها الاستراتيجية لعلامة «جي إيه سي موتور» خلال عام 2022.

وضمن خطتها الاستراتيجية تسعى «قرقاش جي إيه سي موتور» إلى تحفيز الابتكار بشكل تعاوني واعتماد التكنولوجيا المتقدمة وتسريع النمو والإنتاجية.

وقال مورجان سندرلاند، المدير العام لقرقاش للسيارات: لقد شهدنا العديد من النجاحات خلال عام 2021، مثل توسع العلامة التجارية (جي إيه سي موتور) في الدولة والمبادرات المختلفة التي أطلقناها. في رأيي، لا توجد طريقة أفضل للاحتفال بهذا العام من إطلاق طرازين جديدين من السيارات (جي إيه سي موتور). نحن نعلم أن متطلبات المستهلك تتطور ونبحث باستمرار عن طرق لتلبيتها. مع حلول العام الجديد، نتطلع إلى أن يكون عام 2022 مثمراً من خلال تعزيز مكانتنا في قطاع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم تجارب متميزة لعملائنا.

من جانبه، قال زينغ هيبين، المدير العام والعضو المنتدب لشركة «جي إيه سي» الدولية: لقد استمتعنا بشراكة طويلة الأمد مع مجموعة قرقاش، ومن خلال جهودنا التعاونية، تمكنا من ترك بصمة مهمة في قطاع السيارات في الدولة. كعلامة تجارية، تتمتع (جي إيه سي موتور) بمكانة جيدة للتغلب على أي أوجه قصور والاستفادة من نقاط قوتنا لعام 2022 لتحقيق مزيد من النجاحات خلال العام الجديد.

وتم تحديث هذين النموذجين بتقنيات متقدمة وقوية، وميزات تصميم محسّنة، ومواد ذات جودة عالية، مما جعلهما الأكثر حديثاً في السوق المحلية. السيارات متاحة الآن للطلب رسمياً في الإمارات.

ويتميز طراز GS4 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني مزدوج مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات. ينتج هذا المحرك حوالي 169 حصاناً و270 نيوتن متر من عزم الدوران. يتميز التصميم الخارجي المعاد تصميمه بمفهوم تصميم الضوء والظل المنحوت، الذي تم تطويره داخلياً في مراكز «جي إيه سي» للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تصميم السقف «العائم». مما يجعل منها سيارة ذات طابع رياضي أكثر مع الحفاظ على أقصى درجات الراحة. من الداخل، تأتي سيارات GS4 الجديدة بشاشة تعمل باللمس كبيرة مع نظام المعلومات والترفيه الخاص، وتدعم الشاشة الآن Apple CarPlay و Android Auto.

وتتميز سيارة GA6 سيدان الجديدة كلياً التي تمت ترقيتها أيضاً بتصميم جديد أنيق، مع خط منفرد جانبي كاسح يجتاز طول السيارة بالكامل، مما يمنحها مظهراً جميلاً سلساً وانسيابياً. كما تضفي المصابيح الخلفية LED المستمرة والشاشة الأمامية الموحدة أيضاً شكلاً جديداً للسيارة. أما عن التصميم الداخلي للسيارة، فسيجد الركاب أن لديها مساحة كبيرة للأرجل ومساحة تخزين كبيرة، مع العديد من المقصورات الذكية وحجم صندوق السيارة الذي يصل إلى 500 لتر. تقدم GA6 الجديدة للمستخدمين مستقبل القيادة باستخدام نظام L2 Autopilot من شركة جي إيه سي موتور، حيث يعمل النظام على تحسين القيادة من خلال اقتراح تغييرات المسار وإجراء التعديلات وفقاً لحركة المرور، فمع هذا النظام الآن يمكن للسائقين التنقل في ظروف الطريق المعقدة بأمان وسهولة من خلال نظام التحذير من مغادرة المسار في L2 Autopilot وميزة الركن الآلي للسيارة.

وخلال العام، حصلت قرقاش جي إيه سي موتور على جائزة أفضل علامة تجارية صينية للسيارات لعام 2021. الممنوحة من «تيربو العرب» من مجموعة «حاوي»، تقديراً للحرفية المتميزة لقرقاش جي إيه سي موتور كما يشهد عليها العملاء ووسائل الإعلام المحلية في مجال السيارات. كما تكرم الجائزة أداء قرقاش جي إيه سي موتور مقارنة بالمنافسين، بالإضافة إلى الحملات المبتكرة التي أطلقتها العلامة التجارية. ويشمل ذلك وضع علامة الشركة على برج خليفة وتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية والخاصة الرئيسية مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي) وشركة كارس للأجرة، ومهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي وغيرها.

واستجابة للطلب المتزايد على سيارات «جي إيه سي» خاصة في أبوظبي، أعلنت قرقاش جي إيه سي موتور عن خطتها لافتتاح صالة عرض جديدة تقع في جزيرة ياس بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات. تحتوي صالة العرض الجديدة على جميع خدمات البيع تحت سقف واحد، مما سيحسن بشكل كبير من راحة العملاء الحاليين والجدد المقيمين في الإمارة وكذلك الإمارات المجاورة. كما افتتحت الشركة، مؤخراً، منشأة جديدة لخدمات ما بعد البيع على أحدث طراز في القصيص بدبي.

وعلى مر السنين، أثبتت مجموعة قرقاش نفسها كرائد أول في تقديم المركبات المتميزة للعملاء في الإمارات. منذ أكثر من 100 عام في السوق، تركز مجموعة قرقاش على تقديم منتجات متميزة مع فهم مثالي للأسواق المحلية. كان الابتكار والخدمة الأفضل والحلول لجميع العملاء في الإمارات هدف وتركيز الشركة على مر السنين.

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