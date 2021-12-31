«باترول سوبر سفاري».. صديق لا غنى عنه في الصحراء

المصدر: دبي - البيان

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منذ أن أطلقت شركة «نيسان» سيارتها «باترول سوبر سفاري» بحلةٍ جديدة في أسواق منطقة الشرق الأوسط، وهي تعد صديقاً وفياً لعشاق رحلات السفاري والبر في الإمارات. وتعتبر «باترول سوبر سفاري» واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي شعبية ومبيعاً في المنطقة، وتتبوأ مكانة مرموقة عند مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها على حد سواء.

ويرتقي طراز «نيسان باترول سفاري» بفضل التصميم العصري الفريد لمقصورته التي تفيضُ بالمزايا واللمسات الفنيّة، بالمفهوم التقليدي عـن سيارات الدفع الرباعـي إلـى مستـويـات جديـدة. فقوّتـه الـمُذهلـة على جميع الدروب هي ثمـرة إبداع هندستـه الفائقـة.

جاء التصميم الخارجي لـ «نيسان باترول سفاري»، الذي طرحته «العربية للسيارات» في الإمارات، ليجمع بين الفخامة والقوة، حيث إنها مجهّزة بناقـل حركة أوتوماتيكي ويـدوي. وتنعم أجواء المقصورة الفاخـرة بمزايا تجعل كل شيء في متناول قائدها أثناء السرعة الفائقة. كما جاءت بمساحة رحبة للاستلقاء والاسترخاء بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وتظهر قوّة الإبداع والتجديد جلية في «نيسان باترول سفاري» من خلال محرك TB48DE المجهز بنظام التحكم بتوقيت الصمام VTC ونظام نيسان للتحكم بالحقن NICS والذي يوفّر قوة وعزم دوران أكبر ويمنح أداءً استثنائياً على الطرقات الوعرة والرملية وسرعات عالية على الطرقات السريعة.

أما تقنية تثبيت السرعة فإنها تتحكم في سرعة السيارة، مما يجسّد التناغم المثالي بين الأمان والراحة. وبحركة واحدة لذراع ناقل الحركة المصممة على خط مستقيم، يمكن الانتقال من وضعية الدفع الثنائي إلى الدفع الرباعي، كما يمكنك حتى الانتقال من الدفع الثنائي إلى الدفع الرباعي أثناء القيادة (بسرعة أقصاها 40 كلم/ساعة).

ويأتي نظام الترفيه الصوتي 2DIN باستقبال لموجات MW/FM مع مشغّل ملفات MP3. ويتوفّر اختيارياً نظام ترفيه صوتي Apple Carplay أو مبدل سداسي للأقراص المدمجة، مع مفاتيح للتحكم مدمجة بعجلة القيادة – ليجعل رحلاتكم أكثر متعة.

ويقوم نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات بالتحذير عند استشعار نقص الهواء في أي من الإطارات ليضمن لك سلامة القيادة على الطريق. وتم تصميم كشافات الضباب الخلفية ذات الكثافة العالية لتضمن للسيارة رؤية واضحة حتى في أسوأ ظروف الطقس.

وتعكس عودة باترول سوبر سفاري مدى حرص الشركة على الاستماع لرغبات عملائها في المنطقة. حيث يأتي طرحها استجابة لطلب العملاء على هذه السيارة التي تتمتع بتاريخ حافل في صحاري المنطقة. وانطلاقاً من مكانتها كواحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي المتطورة، تواصل «باترول سوبر سفاري» تعزيز شعبيتها بفضل متانتها المتأصلة وقوة تحملها وقدرتها على التعامل مع مختلف التضاريس ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة».

وتحافظ «نيسان باترول سوبر سفاري» بحلتها الجديدة على جميع مقومات نجاحها الأسطورية مثل التصميم المتين والقدرة الفائقة للسيارات رباعية الدفع مع لمسات عصرية وترقيات وتحسينات خاصة عززت جاذبية السيارة وطابعها العملي المميز، بالإضافة لأنظمة السلامة والراحة العصرية المثيرة للإعجاب. وتحظى هذه السيارة بمفهوم لافت، فهي تتمتع بإمكانات رفيعة المستوى على الطرقات الوعرة مع حفاظها على مختلف وسائل الراحة لتغدو سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تنطوي على باقة من أحدث الابتكارات والمزايا التي تواكب تطلعات العملاء.

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