«إم جي موتور» تتابع مسيرة تألّقها في المنطقة بنمو مذهل خلال 2021

المصدر: دبي - البيان

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حقّقت «إم جي موتور» إنجازاً بارزاً آخراً مع قيامها بافتتاح 12 صالة عرض ومنشأة جديدة في 2021، متابعة بذلك النمو السريع للعلامة التجارية بريطانية المنشأ في الشرق الأوسط، ويشهد الطلب على سيارات «إم جي» زيادة ثابتة، ونتيجة لهذا سجّلت العلامة التجارية أرقام مبيعات قياسية خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2021، محقِّقة بذلك نمواً ممتازاً في المبيعات بلغت نسبته 60 % لتستمتع بأعلى نمو مسجَّل لديها في الحصّة السوقية مع الوصول إلى نسبة 3.8 %.

وسجّلت العلامة التجارية نمواً قوياً بارزاً في سلطنة عُمان مع ارتفاع المبيعات بنسبة 131 %، مما ساعد بزيادة الحصّة السوقية لتصل إلى 5 % وتعزيز موقعها في المرتبة الرابعة بين أول 10 علامات تجارية، كما كانت السعودية المساهم الأبرز من ناحية حجم المبيعات في الشرق الأوسط مع تسجيل نسبة 60 % من مجمل مبيعات «إم جي» في المنطقة، واكتساب حصّة سوقية قدرها 4.6 %.

وبينما لا يزال العالم يتعافى من تداعيات جائحة «كورونا» وفي ظل عدم الاستقرار المستمر على الصعيد الدولي، ركّزت «إم جي» على التطوير المكثَّف لشبكتها وخطّة التوسّع الطموحة لأجل إعادة تنشيط استراتيجية العلامة التجارية وشراكاتها وأهدافها بتعزيز قدرة وصولها إلى العملاء حتى أقصى حد في الدول التسع التي تنشط بها في المنطقة.

وتلتزم «إم جي» بالتعاون مع وكلائها في الشرق الأوسط بتوفير تجربة متميّزة لعملائها الحاليين والمستقبليين. وعبر الدعم من الشركاء، نجحت بتوسعة شبكتها في المنطقة عبر زيادة عدد صالات العرض من 28 في سنة 2020 إلى 40 اليوم، مع وجود خطط للوصول إلى 41 قبل نهاية 2021، وفي الوقت ذاته زيادة عدد المراكز الجديدة للخدمة وقطع الغيار.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط: «أنا فخور جداً برؤية النمو الاستثنائي الذي تتمتّع به «إم جي موتور» في المنطقة، ويمكنني التأكيد أن هذا يعود إلى الجهد الكبير الذي يبذله فريق «إم جي» بالإضافة إلى شركائنا الذين يلعبون دوراً أساسياً مستمراً في مسيرة البناء والاستثمار والتنمية الدائمة لعلامة «إم جي» التجارية في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نعتزّ بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة باعتماد توجّه يُولي الكثير من الاهتمام والعناية، وهذا نتيجة للتدريب القوي للموظَّفين وما يتمتّعون به من ولاءٍ عالٍ، وأنا متحمّس لرؤية ما يخبئه المستقبل لصالح «إم جي» ومشاهدة مَضِي العلامة التجارية بالنمو والازدهار في الشرق الأوسط».

يشار إلى أنه حتى هذه الفترة من 2021، استثمر وكيل «إم جي» في الكويت، شركة «عادل الغانم للسيارات»، مبلغ 20 مليون دولار لافتتاح صالة العرض ومنشأة الخدمة الأبرز والأضخم للعلامة التجارية في المنطقة« وفي عُمان، دشّن وكيل «إم جي» الرسمي في السلطنة، شركة «محسن حيدر درويش»، ما مجموعه ست صالات عرض في العام 2021 وحده، مما رفع العدد إلى 11 صالة عرض.

أما في الإمارات، فقد قامت شركة «إنتر إميرتس موتورز»، وكيل «إم جي موتور» الرسمي الجديد، بافتتاح ثلاث صالات عرض جديدة في ثلاث إمارات شملت أبوظبي، دبي ورأس الخيمة، وذلك في شهرَي مارس وأبريل، ولقد جرى مؤخراً تدشين صالة عرض إضافية في مدينة العين، كما تحافظ «إم جي» على نموّها القوي في باقي الأسواق الإقليمية مثل قطر، البحرين، الأردن والعراق.

ومع مراقَبة «إم جي» الدقيقة للأسواق والتوجُّهات فيما يتعلّق بخدمة العملاء، تمكّنت العلامة التجارية من ملء الفراغات من ناحية المنتَج وما يخصّ العلامة التجارية؛ وبالتالي تلعب أبحاث السوق ومهام المراقَبة والمتابَعة دوراً محورياً في تعزيز نمو ونجاح «إم جي»، التي تفخر بكونها رائدة في تحقيق رضى العملاء. كما إن شركاءها في المنطقة يتمتّعون برؤية موازية مع السعي لتوفير أعلى مستويات الملاءمة وراحة البال للعملاء.

وتتشارك كل سيارات «إم جي» سمعة العلامة التجارية في توفير لمسات نهائية راقية بأسعار معقولة، وهذا ينطبق أيضاً على كل صالات العرض التي توفر تجربة عملاء استثنائية عند كل مرحلة من عملية الشراء أو خدمات ما بعد البيع، كما تتميّز «إم جي» بالتزامها بالحفاظ على استراتيجية التسعير التنافسية الناجحة ذاتها التي أثبتت فعاليتها في المنطقة، ويمكن للعملاء الاختيار من ضمن مجموعة واسعة من الطرازات الرائعة التي تقدّمها العلامة التجارية بريطانية المنشأ، وتأتي كل الطرازات المشمولة بمبيعات التجزئة مع ضمان من المصنِّع هو الأفضل في المنطقة بحيث يمتدّ حتى ست سنوات أو مسافة 200.000 كيلومتر.

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