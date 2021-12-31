«كيا سورينتو».. جديدة كلياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منذ أن أعلنت الماجد للسيارات، الموزع الحصري لموديلات كيا من سيارات الركاب والمركبات التجارية في الإمارات، عن وصول كيا سورينتو الجديدة كلياً بمحرك سعته 3.5 لترات، وهي تستحوذ على اهتمام عشاق السيارات في الإمارات بفضل مميزاتها الكثيرة والمتنوعة والجميلة والتي تجعلها جديدة كلياً.

ويمتاز هذا الطراز الجديد بالقوة والمزايا العصرية المتقدمة ومتعددة الاستخدامات، كما يجمع بين الميزات التقنية المتطورة مع التطبيقات العملية المناسبة للعائلة، ليكون واحداً من أكثر الموديلات كفاءة وراحة في فئة السيارات متعددة الاستخدامات.

وتأتي سورينتو الجديدة كأول سيارة تعتمد على منصة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات ذات الحجم المتوسط من الجيل الجديد من كيا، حيث تم تصميمها بهيكل أكبر، ما يتيح للسائقين الاستفادة من زيادة المساحة المخصصة للأمتعة إلى أقصى حد، والمحرك البالغة سعته 3.5 لترات.

ويأتي هذا الطراز ضمن مجموعة من هذه الفئة المحدثة من كيا، والتي تشمل أيضاً «سيلتوس» و«ستونيك» و«تيلورايد» و«سبورتاج»، كما تتميز بمقصورتها الخارجية الجذابة، والتي تعدّ أكثر من مجرد عمل هندسي بمواصفات فعّالة. ومن جهة أخرى، يلفت تصميمها المبتكر الأنظار، حيث يضيف إليها مستوى جديداً من الفخامة لتعزيز تجربة قيادة كيا.

وحرصت «كيا» على الارتقاء بمستوى سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات من الحجم المتوسط، لاسيما وأن محركات سورينتو الجديدة «سمارت ستريم» الكهربائية تضمن كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، ما يعني الحد من الانبعاثات الضارة، وضمان أداء أرقى، ليتفوق الطراز في مواصفاته الاقتصادية وقوته على سابقيه.

وأصبحت سيارة سورينتو الجديدة كلياً متوفرة في أسواقٍ مختارة في الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى. وتجمع السيارة الجديدة، المميزة بقوتها وتطورها وتعدد استخداماتها، بين الميزات التكنولوجية المتطورة، والطابع العملي الملائم للعائلات، ما جعلها تتميز كواحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الأغراض كفاءة وراحة.

وتُعد سورينتو أول سيارة قائمة على الجيل الأحدث من منصة كيا الخاصة بالسيارات الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، كما تتميز بهيكل أكبر يتيح للسائقين مساحة تخزين أوسع للأمتعة. وتعد سورينتو من أبرز سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض المحدّثة، والتي تشمل كذلك سيلتوس وستونيك وتيلورايد وسبورتاج، وتتميّز بتصميمها الخارجي المحسّن ومقصورتها الداخلية الجذابة، اللذين يضافان إلى كفاءتها الهندسية الفائقة، وتصميمها المبتكر الذي يلفت الأنظار، لتضيف المزيد من الفخامة إلى تجربة قيادة كيا.

وتم إثراء هذه التجربة من خلال مجموعة من الميزات المتطورة، التي تعزز موقع سيارة سورينتو كأكثر سيارة متطورة تكنولوجياً من كيا، فالاتصالات الحديثة وأنظمة مساعدة السائق ونظام الترفيه والمعلومات توفّر للسائق مساحة مريحة معززة بالاتصالات المتطورة. وإلى جانب الرسوميات المطوّرة والشاشتين الرقميتين المميزتين بسهولة الاستخدام، وتكنولوجيا المعلومات عن بعد والهواتف الذكية، فإن باقة ميزات هذه السيارة تجعل التنقل أسهل وأكثر أماناً، مع قدر أقصى من الطمأنينة.

ولتزيد من تفوقها في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، تم تزويد سيارة سورينتو بمجموعات نقل الحركة الجديدة المزودة بالطاقة الكهربائية «سمارت ستريم» والتي تحقق كفاءة أكبر في استهلاك الوقود وتخفيضاً في الانبعاثات وأداءً فائقاً، ما يجعل هذه السيارة أكثر اقتصادية وقوّة من إصداراتها السابقة.

وتشكل سورينتو الجديدة بداية عصر جديد لكل من شركة كيا والسيارات الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، حيث توفّر مستويات عملية فائقة إلى جانب الراحة والترفيه لكل العائلة، ما يزيد من جاذبيتها للسائقين المحبين للمغامرات والشغوفين باكتشاف العالم، مع ما توفره لهم من متانة قصوى وتشطيبات جمالية وفخامة واضحة. سورينتو الجديدة واسعة ومريحة، خصوصاً بفضل الزيادة الكبيرة التي شهدتها مساحات الأمتعة والتخزين، ما يؤكد على الطابع العملي الممتاز لسيارات كيا، والذي جذب إليها العديد من محبي السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتجعل ميزاتها التكنولوجية المتطورة وسلاسة نظام المعلومات والترفيه المبهرة سيارة سورينتو الجديدة ملائمة للسائقين العصريين، حيث توفّر لهم مستوى الاتصالات الذي يرغبون به وأكثر. سورينتو الجديدة تعزز من السمعة الحسنة لكيا وسياراتها الرياضية متعددة الأغراض، وتعد مثالاً على إنتاج السيارات العصرية في أفضل حالاته، معتمدة على إصداراتها السابقة الفريدة لتصل إلى مستويات جديدة من الامتياز الهندسي.

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