«إنفينيتي QX50».. متعة القيادة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «إنفينيتي» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن طرحها سيارة «إنفينيتي QX50» الجديدة كلياً، والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات عملاء السيارات عالية الأداء ورغبتهم باقتناء أحدث ما أنتجته تكنولوجيا صناعة السيارات.

وتتوفر «إنفينيتي QX50»، التي تحتوي على محرك «VC-تيربو»، وهو أول محرك بنسبة الضغط المتفاوت لسيارات الإنتاج في العالم، من خلال صالات عرض «المسعود للسيارات». وينتظر عشاق السيارات إطلاق الإصدار المحلي من «إنفينيتي QX50» بشغف، لا سيما مع وصف الخبراء لمحركها بأنه أكثر محركات الاحتراق الداخلي ابتكاراً في الأسواق اليوم. ويوفر المحرك «VC-تيربو» الأداء القوي والمقنع لمحرك 6 أسطوانات مع ميزة توفير استهلاك الوقود لمحرك الأربع أسطوانات، ما يتيح الاستفادة من أداء بقوة 268 حصاناً وعزم دوران 380 نيوتن متر عند 4.400 دورة في الدقيقة.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»: نحن سعداء بالإعلان عن إطلاق السيارة «إنفينيتي QX50» في كل صالات العرض التابعة لنا، حيث نتوقع أن تحظى هذه السيارة المنتظرة بإقبال كبير من جانب عشاق السيارات نظراً لمزاياها الفريدة سواء من حيث مساحة مقصورتها الواسعة أم قوة محركها أم كفاءتها في استهلاك الوقود. ويعتبر إطلاق هذا الطراز الجديد من «إنفينيتي» دفعة قوية لتعزيز مكانة الشركة وحضورها في السوق ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم وعالية الأداء.

وتشتمل «إنفينيتي QX50» على نظام الدفع الذكي بكامل العجلات، بالإضافة إلى باقة تقنيات «مساعد السائق» (Drive Assist)، التي تستجيب بشكل فوري مع أوضاع القيادة الصعبة، حيث تدعم السائقين بمجموعة من مزايا المساعدة في القيادة، ما يمكنهم من السيطرة الكاملة على السيارة وفي كل الظروف.

أما هيكل السيارة الخارجي ذو الكفاءة الانسيابية فحافظ على لمسات تصميم السيارتين (QX50 Concept) و(QX50 Inspiration)، وهو ما يضيف تفسيراً جديداً لمفهوم التصميم المميز من «إنفينيتي»، الذي يعرف بـ «الأناقة الساحرة»، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويعكس شكل «إنفينيتي QX50» الخارجي، الذي يجمع ما بين المظهر الواثق للسيارة الرياضية متعددة الاستخدام ومميزاتها الذكية وخطوطها العميقة وملامح التصميم المميزة لـ «إنفينيتي»، تأثير الفن الإنساني على عملية التصميم لإبراز الجودة والقدرات العالية للسيارة.

كما تتميز مقصورة السيارة بطابعها المريح والمرن نظراً لمساحتها الواسعة واستخدام المواد عالية الجودة بطريقة فنية فيها، بالإضافة إلى الحرفية العالية في تصنيعها. وتوفر «إنفينيتي QX50» مجموعة من التقنيات لتعزيز تجربة القيادة، في حين تتميز مقصورتها المريحة والهادئة، بتصميم غير متماثل تم ابتكاره لتلبية الاحتياجات المختلفة للسائق والركاب.

وارتبطت «المسعود للسيارات» على مدار الأعوام بشراكة قوية وطويلة الأمد مع «إنفينيتي»، حيث تتميز الشركة بأعلى مستويات رضا العملاء من خلال توفير مجموعة متنوعة من الأعمال. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من السيارات الفاخرة وسيارات الركاب الاقتصادية والسيارات التجارية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. ومنحت مجموعة «إنفينيتي» شركة «المسعود للسيارات» جائزة «The Highest Growth» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تم تصنيف «إنفينيتي» في المرتبة الأولى ضمن استبيان مؤشر رضا العملاء (CSI) بفئة السيارات الفاخرة، الذي أطلقته شركة الأبحاث السوقية العالمية «جي. دي. باوار» في دولة الإمارات 2018.

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