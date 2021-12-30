«رينو بريليانس» تقدم طلباً لإعادة هيكلتها

المصدر: بكين - د ب أ

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قدمت شركة صناعة السيارات الفرنسية الصينية «رينو بريليانس جينبي أوتوموتيف كومباني ليمتد»، المملوكة لكل من «رينو» و«بريليانس» في الصين، طلباً إلى محكمة الشعب المتوسطة في مدينة شينيانج الصينية، اليوم الخميس، لإعادة هيكلة عملياتها.

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء، إلى أن شركة «بريليانس تشاينا أوتوموتيف هولدنجز»؛ الشريك الصيني في «رينو بريليانس»، قالت إن مراجعي الحسابات يعملون على الانتهاء من إعداد نتائجها المالية المجمعة لعام 2020، مضيفة أنها تتوقع الانتهاء منها بحلول منتصف يناير المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال قرار بورصة هونج كونج للأوراق المالية بشأن وقف تداول سهم «بريليانس» قائماً.

يذكر أن «رينو بريليانس» هي شركة مشتركة تمتلك فيها شركة «رينو» 51%، في حين تمتلك «بريليانس» 49% منها.

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