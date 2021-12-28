«الإمارات للسيارات» تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين بجولة أداء لطرز «AMG» بجزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظّمت شركة «الإمارات للسيارات»، الوكيل العام المعتمَد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، النسخة الخاصّة من جولة AMG للأداء لهذه السنة تحت عنوان النسخة الذهبية، وذلك احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين.

وتُعدّ جولة الأداء برنامجاً خاصاً يُنظَّم مجاناً لتجارب العملاء منذ سنوات عدّة، وهو يمنح «الإمارات للسيارات» الفرصة لدعوة الضيوف لتجربة سيارات استثنائية من ضمن أسطول مرسيدس – AMG الفريد الذي يشمل طرزاً عديدة من السيارات المدمَجة وسيارات السيدان والمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV). كما تتيح هذه التجربة للعملاء المحتمَلين والحاليين فرصة القيام بتجارب قيادة على حلبة السباقات الشهيرة عالمياً في جزيرة ياس.

وتتميّز مركبات AMG بكونها توفر أعلى مستويات الأداء مع مزايا سيطرة فائقة والكثير من الثبات، وهي بالتالي تأخذ عشّاق السيارات إلى مستويات جديدة بالكامل من الطاقة والديناميكية والهندسة الراقية، ليس من ناحيتَي السرعة والأداء فحسب، بل أيضاً في ما يتعلّق بكل مكوِّن مفرد ضمن المركبات. ولقد هدفت كل خطوة من التصميم إلى تعزيز تجربة القيادة وإيجاد رابط متين بين الإنسان والآلة ليس له مثيل.

وشكّل موضوع جولة هذه السنة، وبالطبع عنوانها النسخة الذهبية من جولة AMG للأداء، تكريماً لدولة الإمارات بمناسبة 50 سنة على تأسيسها. وشهد إطلاق جولة الأداء مرور الضيوف في نفق الـ50 سنة الذي انتقل بهم في رحلة عبر الزمن مستعرِضاً الإنجازات الرئيسة البارزة التي شهدتها أبوظبي، وكذلك تطوُّر AMG على مدى السنوات الخمسين الماضية. وقادت علامات مطبوعة على الأرض مع إشارات ذهبية الضيوف إلى المساحة الخاصّة بهذه الفعالية. وعاش الضيوف الروح الحقيقية لاحتفالات اليوبيل الذهبي مع التفاصيل الكاملة للحدث.

وانقسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات؛ فتم نقل المجموعة الأولى إلى الحلبة للانطلاق بسباق التعرّج؛ والثانية استمتعت بتجربة القيادة والمتابعة؛ أما الثالثة فخاضت المغامرة على مسار العوائق. ثم تبادلت الفرق التجارب فحصل الجميع على فرصة تجربة كل التحدّيات.

وقال محمد غازي المومني، المدير العام لشركة الإمارات للسيارات: «تُعدّ جولة AMG للأداء مناسَبة متميّزة تنظّمها شركة الإمارات للسيارات كل سنة للتواصل أكثر مع عملائنا الحاليين والمحتمَلين، والذين يسعون وراء التشويق والأداء العالي أثناء القيادة والتجربة الحصرية التي لا تُضاهى مع علامة AMG التجارية. ولطالما استقطبت هذه الفعالية عشّاق سيارات الأداء العالي. ولقد استمتعنا بكل لحظة مع العملاء، كما أن وجود شريكنا الدولي IWC Schaffhausen معنا المرّة الأولى في هذه المناسبة قد أضفى الكثير من التميّز على جولة هذا العام عبر الأنشطة المشوِّقة العديدة التي قاموا بتحضيرها لضيوفنا».

من جهته، قال مهدي راجان، مدير علامة IWC في الشرق الأوسط، الهند وأفريقيا: أحد الأسباب التي تعزّز تعاوننا مع مرسيدس - AMG سماتنا الوراثية المتشابهة – إذ إننا نتشارك الشغف ذاته بالأداء والهندسة والحِرَفية الراقية. ونحن نتمتّع بشراكة مثمرة جداً مع مرسيدس - AMG ونستمتع الآن بالشراكة ذاتها مع شركة الإمارات للسيارات، الوكيل العام المعتمَد لسيارات مرسيدس-بنز. فلقد بدأ تعاوننا مع هذه المناسَبة، ونحن نتطلّع للمشارَكة بالعديد من الفعاليات الأخرى في المستقبل.

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