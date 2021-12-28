«بايونير» لمزادات السيارات تعزز عروض السوق بمجموعةٍ واسعة من المنتجات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بايونير»، إحدى دور المزادات المعتمدة من الحكومة في الإمارات، أخيراً عن توسيع عروض منصتها الخاصة بسوق قطاع السيارات من خلال إضافة منتجات متخصصة جديدة ومعتمدة وموجهة للأفراد والشركات على حدٍ سواء.

ويوفر موقع «بايونير» التفاعلي وتطبيق الهاتف المحمول للمستخدمين حالياً إمكانية شراء وبيع مجموعةٍ متنوعة من البضاعة ضمن خمس فئات رئيسية، وهي: المركبات ولوحات أرقام السيارات ومواد البناء والتشييد والمعدات البحرية والمواد العامة. وتضم المنتجات العامة والمتاحة للبيع والشراء مجموعة من العناصر، مثل معدات تكنولوجيا المعلومات والأثاث والمعادن والآلات المخصصة لعمليات البناء والتشييد والرافعات والمولدات والمواد الميكانيكية والكهربائية ومعدات السباكة والآلات الثقيلة.

بينما تضم فئة المعدات البحرية التي توفرها الشركة للمستخدمين، اليخوت والقوارب المزودة بمحركات والمراكب الشراعية وقوارب التجديف. وشهدت مزادات الشركة الخاصة بأرقام اللوحات، والتي تشمل مختلف الفئات والتصاميم في جميع إمارات الدولة، شعبية متزايدة نسبياً لدى العديد من عشاق السيارات.

وتتميز قاعة مزادات السيارات في «بايونير» بمنصة فريدة وقابلة للدوران بزاوية 360 درجة توفر للمشاركين في المزاد رؤية شاملة وتجربة غامرة لاختيار السيارات المعروضة. وتُعد الشركة دار مزادات السيارات الوحيدة في الإمارات والمنطقة التي تزود عملاءها بجلسات مزاد أسبوعية مباشرة، تٌقام كل ثلاثاء، ويتم بثها مباشرة عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها للهواتف المحمولة.

وقد أطلقت «بايونير» الشهر الماضي تطبيق الهواتف المحمولة لمنصتها الخاصة بمزادات السيارات بهدف تزويد المستخدمين بتجارب أكثر سهولة للمشاركة في المزادات وتجربة إدراج وشراء الأدوات والمنتجات المتعلقة بالسيارات عبر الإنترنت. وتم تطوير تطبيق الهواتف المحمولة للاستفادة من أحدث تقنيات منصة «أوك تك» للمزادات الحديثة، بالإضافة إلى إتاحة خدمة المزادات الرقمية أمام المستخدمين على مدار الساعة 24/7.

وتعد «بايونير»، التي تأسست في عام 2008، من أوائل دور المزادات في الإمارات التي أتاحت لعملائها المشاركة في المزادات خلال الوقت الفعلي من خلال خدماتها المتميزة. وتتمثل رؤية الشركة في أن تصبح دار المزادات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تزويد عملائها بخدمات استثنائية وأفضل الصفقات المتاحة في السوق. كما تتمسك «بايونير» برسالتها المتمثلة بتقديم أرقى خدمات المزادات وردم الهوة بين المشترين والبائعين من خلال توفير تجارب مزادات سريعة وسهلة وموثوقة.

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