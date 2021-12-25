«فورد» تكشف النقاب عن «F-150 رابتر» الجديدة كلياً

المصدر: دبي - البيان

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قدمت «فورد» أيقونة جديدة للقيادة على الطرقات الوعرة عندما كشفت النقاب عن شاحنة «F-150 رابتر» الصحراوية المستوحاة من عالم السباقات في عام 2009، بفضل تصميمها المبتكر الذي أتاح لها خوض أقسى التضاريس بسرعات عالية. وها هي «F-150 رابتر» الجديدة كلياً تنطلق اليوم بجيلها الثالث الذي يرتقي بمستويات التميز الميكانيكي والتقني والدقة لشاحنة رابتر إلى آفاق جديدة.

وقال علي جمول، مدير برنامج سيارات الأداء في فورد: تجسد رابتر أيقونة أصيلة في عالم الشاحنات الصحراوية، ونرتقي بها اليوم إلى المستوى التالي لنقدم لعملائنا طراز رابتر الجديد كلياً والذي يجمع بين الأداء الفائق والسرعة العالية على الطرقات الوعرة، والتقنيات المتقدمة ومزايا الاتصال لتوفر بذلك أحدث طرازات الشاحنات التي تحمل علامة تصميم فورد المتين.

ويمثل إطلاق الشاحنة الجديدة أخباراً مميزة لعشاقها في منطقة الشرق الأوسط، حيث سينال إعجابهم المزيج الرائع بين الأداء المتفوق والمرونة العالية والصلابة وتعدد الاستخدامات الذي تقدمه لهم.

وأضاف سيمون هود، مدير علامة فورد للشاحنات في الشرق الأوسط: نجحت شاحنة رابتر بترسيخ مكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأدائها الاستثنائي في الصحاري. ولا شك أن هذه الشاحنة الجديدة سترتقي بمستويات الأداء إلى حدود جديدة، ونتطلع قدماً لرؤية انطباع العملاء مع اختبارهم لجودتها العالية وأدائها المتفوق.

ويشكل نظام التعليق عاملاً أساسياً للتميز في شاحنات البيك آب عالية الأداء والمخصصة للطرقات الوعرة. ولهذا، تأتي شاحنة F-150 رابتر مزودة بنظام تروس بتصميم جديد بالكامل، فهي معززة بنظام تعليق خلفي خماسي جديد كلياً تم تطويره خصيصاً لشاحنة رابتر، لتوفر بذلك مزيداً من القدرة والتحكم على الأرض وثقة أكبر عند خوض الطرقات الوعرة بسرعات عالية.

وقال كارل ويدمان، كبير مهندسي سيارات الأداء في فورد: تتمتع رابتر بسجل حافل في سباق باجا 1000، ويأتي نظام تعليقها الجديد ليمنحها مزيداً من القدرة والأداء، فهو مكون من خمسة وصلات تعزز حركة العجلات مقارنة مع الطرازات السابقة. وباعتبارها شاحنة أيقونية في فئتها، تأتي رابتر بتصميم جديد ومبتكر يوفر للسائقين قدرات فائقة أثناء القيادة بالسرعة الكاملة وسط أقسى التضاريس في قلب الصحراء.

ويضم نظام التعليق الخلفي خماسي الوصلات أذرع سحب بطول إضافي لتعزيز ثبات موضع المحور على الطرقات الوعرة، وذراع توصيل من طراز «بانهارد» ونوابض لولبية قياس 24 بوصة تعد الأطول في فئتها. وبفضل تصميم نظام التعليق ونظام إدارة أداء المحرك المتطور، يمكن للشاحنة تخصيص المزيد من عزم الدوران للعجلات الخلفية لانطلاقة أسرع وتسارع أكبر واستجابة أفضل من الخانق، إضافة إلى توفير مستويات أعلى من الراحة والثبات والقدرة على التحكم والمناورة والجر أثناء القيادة بسرعة.

وتتمتع الشاحنة بقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بفضل الجيل التالي من نوابض امتصاص الصدمات المزودة بأحدث تقنيات التحكم الإلكتروني وتوفر إمكانية ضبط التخميد وفقاً لموقع السيارة. وتتميز رابتر بأكبر نوابض امتصاص الصدمات على الإطلاق، وهي مصممة لتحمل أصعب الظروف ودرجات الحرارة المرتفعة والاستجابة بسرعة أكبر لتغيرات التضاريس، وبالتالي تعزيز ثقة السائقين على الطرقات الصحراوية الطويلة. وتأتي هياكل نوابض امتصاص الصدمات المصنوعة من الألمنيوم المؤكسد بقطر 3.1 بوصات مملوءة بسائل جديد مصمم خصيصاً لتقليل الاحتكاك، لتوفر بذلك مزيداً من الراحة على الطرقات الوعرة والمعبدة. وتتمتع صمامات القاعدة الجديدة التي يتم التحكم فيها إلكترونياً بمواصفات مناسبة لعالم السباقات، حيث تتميز بتصميم مطور يوفر قدرة تخميد تصل حتى 450 كيلوغراماً للزاوية عند القيادة بسرعات عالية في الصحراء.

وتقوم القراءات القادمة من أجهزة استشعار ارتفاع نظام التعليق وغيرها من أجهزة الاستشعار الموزعة على الشاحنة بتغيير معدلات التخميد بشكل مستقل في كل زاوية 500 مرة في الثانية، بينما توفر نوابض امتصاص الصدمات سرعة استجابة تضاهي قدرة الدماغ البشري على معالجة المعلومات المرئية. وبهذا، تقوم الشاحنة بالاستجابة في نفس التوقيت الذي يقوم به السائق بإدخال تغيير على التضاريس.

وتم تزويد السيارة بمحرك EcoBoost ثتائي الشحن التوربيني من الجيل الثالث سعة 3.5 لترات عالي الأداء، ويوفر للشاحنة عزم دوران منخفض في نطاق دورة المحرك عند الحاجة. ويتضمن المحرك أحدث التوربينات، إضافة إلى مراوح جديدة عالية الطاقة مدمجة في نظام التبريد لضمان القيادة بأداء فائق على الطرقات الوعرة لأطول فترة ممكنة. وبفضل خزان الوقود الذي يأتي بسعة قياسية قدرها 36 جالوناً، يمكن للسائقين قطع مسافة تقدر بنحو 800 كيلومتر للخزان الكامل من الوقود وفقاً لتقديرات وكالة حماية البيئة.

أما نظام العادم الجديد متساوي الطول بقياس 3 بوصات فيضم أنبوباً مدمجاً على شكل X وسيحصل قريباً على براءة اختراع، و«حلقة ترومبون» مميزة وصمامات نشطة تستخدم في شاحنة رابتر للمرة الأولى. ويستفيد نظام العادم من تصميم كاتم صوت العادم الذي يعمل على تحسين جودة الصوت. ويمكن للعملاء الاختيار من بين أربعة أنماط لمستوى الصوت وهي الهادئ، والعادي، والرياضي، وباجا. ويقترن ناقل الحركة الأوتوماتيكي بعشر سرعات والمعزز بأدوات التحكم من الجيل التالي مع علبة تروس مبتكرة لتحويل عزم الدوران حسب الحاجة.

وتضم F-150 رابتر مقصورة جديدة مزودة بأحدث التقنيات لتوفر مظهراً جذاباً ومزيداً من الراحة والأناقة. وتضم لوحة العدادات الرقمية القياسية القابلة للتخصيص المتوفرة بقياس 12 إنشاً مساحة كبيرة لعرض المعلومات عند الحاجة، إضافة إلى الرسومات والصور المتحركة الخاصة بشاحنة F-150 رابتر لعرض كافة بيانات الطرقات الوعرة والشوارع منعطفاً تلو الآخر. وتتيح الشاشة المركزية القياسية الجديدة والقابلة للتخصيص بقياس 12 بوصة، تقسيم الشاشة والتحكم في وظائف متعددة في آن واحد، بما في ذلك الخرائط أو الموسيقى أو مزايا الشاحنة.

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