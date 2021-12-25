مركبة ثنائية يابانية.. حافلة وقطار في الوقت نفس (فيديو)

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تم في محافظة توكوشيما اليابانية، وبالتحديد في مدينة كايو، التي تطل على المحيط الهادي، إجراء تجربة قيادة أمام وسائل الإعلام لحافلة تتحول إلى قطار أطلق عليها حافلة DMV، وهي اختصار لعبارة: Dual Mode Vehicle.

تشبه DMV حافلة صغيرة وتعمل بإطارات مطاطية عادية على الطريق، ولكن عندما تصل إلى سكة الحديد، تنزل العجلات الفولاذية من أسفل العربة إلى مسار السكة الحديد، مما يحولها بشكل فعال إلى عربة قطار.

ترفع عجلات القطار الإطارات الأمامية عن المسار بينما تظل العجلات الخلفية منخفضة لدفع DMV على السكة الحديدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Asa Coast Railway ، التي تشغل DMV ، إن المركبات يمكن أن تساعد البلدات الصغيرة مثل كايو مع شيخوخة وتقلص عدد السكان، حيث تكافح شركات النقل المحلية لتحقيق ربح.

وقال شيجيكي ميورا، الرئيس التنفيذي لرويترز يوم الجمعة "هذه (DMV) يمكن أن تصل إلى السكان المحليين (كحافلة) وتنقلهم إلى السكة الحديد أيضا". "خاصة في المناطق الريفية التي يتزايد فيها عدد السكان المسنين، نتوقع أن تكون وسيلة نقل عام جيدة جدًا."

قالت شركة Asa Coast للسكك الحديدية إن DMV يمكن أن تحمل ما يصل إلى 21 راكبًا وتعمل بسرعة 60 كيلومترًا في الساعة (37 ميلاً في الساعة) على خطوط السكك الحديدية، ويمكن أن تسير بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلاً في الساعة) على الطرق العامة.

تعمل مركبة DMV بوقود الديزل، وتأتي بألوان مختلفة، سوف يمتد على طول جزء من ساحل جزيرة شيكوكو في جنوب اليابان ، ويربط بين العديد من المدن الصغيرة ويوفر للركاب مناظر ساحرة جذابة.

وقال ميورا إنه يأمل أن يشجع المشروع عشاق السكك الحديدية في جميع أنحاء اليابان على تجربتها.

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