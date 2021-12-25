«إم جي جي تي» كاملة المواصفات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت شركة «إنتر إميرتس موتورز»، إحدى شركات «علي وأولاده القابضة» والوكيل الحصري لسيارات «إم جي» في الإمارات، في خطف أنظار عشاق السيارات بعد إطلاقها الطراز الجديد «إم جي جي تي» والتي يراها الكثير من العملاء أنها «كاملة المواصفات».

وتتميز هذه السيدان بتصميمها الخارجي الشبيه بسيارات الكوبيه وتجسد أحدث لمسات التصميم لدى «إم جي». وتتسم هذه السيارة الجديدة أيضاً بأسلوب تصميمها الديناميكي ومقصورتها المستوحاة من الطائرات المقاتلة، لتوفر تجربة فريدة من نوعها في سوق سيارات السيدان الصغيرة.

وأول ما يلاحظه المرء عند رؤية «إم جي جي تي» هو الواجهة الأمامية الراقية التي تشبه آلة صيد القرش الحادة، إضافة إلى المصابيح الأمامية الحادة والقوية.

كما تتميز السيارة بخطوط انسيابية ديناميكية هوائية تعزز تصميمها الخارجي. وفي الجهة الخلفية، تستوحي المصابيح الخلفية ثلاثية الأبعاد تصميمها من شكل المسدس المعد للإطلاق.

ويكتمل المظهر العام بتشكيلة ألوان الطلاء الجريئة والشبابية المستوحاة من طلاء «إم جي جي تي» الأصلي باللون الأصفر، والعجلات ثنائية اللون قياس 17 بوصة، وأضلاع «توماهوك» التي تعزز الشعور بالسرعة.

وتتميز المقصورة الداخلية باللونين الأحمر والأسود في السيارة لتوفر بذلك أعلى مستويات الجمال التي تتوقعها من سيارة سيدان صغيرة الحجم.

كما أنها تضفي إحساساً مميزاً مثل الجلوس في طائرة خارقة. وإلى جانب المواد الداخلية الناعمة وجماليات لوحة القيادة، توجد مقاعد مميزة تحيط بالجسم لتوفر الراحة والدعم المثاليين حتى في الرحلات الطويلة.

ويعزز مقبض ناقل الحركة اللامع الفريد بتصميمه والمستوحى من الطائرات الخارقة، واللمسات المصنوعة من الألمنيوم، من الشعور بتجربة القيادة الرياضية بشكل أكبر، بينما تشعركم فتحة السقف الواسعة برحابة المقصورة التي ينيرها الضوء الطبيعي.

وتتمتع سيارات السيدان الأنيقة والرياضية بأداءٍ سلسٍ للغاية، لكن «إم جي جي تي» تفوق كل التوقعات.

حيث تتوفر بطرازين للمحرك مختلفين يثيران الإعجاب منذ اللحظة الأولى من تشغيله، حيث يساعدكم طراز 1.5 Turbo على الاستمتاع بتجربة قيادة رياضية قوية؛ وينتج محركها قوة 173 حصاناً وعزم دوران أقصى 250 نيوتن لكل متر.

ويمكن لهذه السيارة أن تتسارع من الصفر إلى سرعة 100 كيلومتر بالساعة في 8.5 ثوانٍ فقط. أما المحرك الآخر فيأتي بسعة 1.5 لتر.

والذي يعد خياراً عالي الكفاءة يتوافق مع علبة التروس ذات الثماني سرعات، حيث يبلغ استهلاك الوقود 5.7 لترات لكل 100 كيلومتر. وبفضل الهيكل الرياضي المطور، يمكنكم الاستمتاع بتجربة قيادة مستقرة ومريحة وسريعة الاستجابة قبل كل شيء.

ويتوقع السائقون تواجد أفضل التقنيات المتقدمة، ولهذا تضمن السيارة أن تكون كل رحلة لكم ممتعة إلى أقصى حد.

حيث يعمل نظام إدارة تنقية الهواء المتقدم على تصفية الهواء من الغبار وتوزيع الهواء النقي والنظيف في المقصورة من أجل صحتكم.

بينما يوفر نظام المعلومات والترفيه شاشة عالية الدقة تعمل باللمس، مقاس 10 بوصات، مع إمكانية الوصول بأطراف الأصابع إلى أنظمة الصوت والاتصالات باستخدام «آبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو».

ويوفر نظام تثبيت السرعة أعلى مستويات الراحة خلال الرحلات الطويلة، وتضمن المصابيح الأمامية التلقائية الرؤية المثالية في الليل. وتتيح ميزة الدخول من دون مفتاح وزر تشغيل المحرك، الانطلاق بسيارتكم دون الحاجة للبحث عن المفتاح.

وتضمن السيارة حماية السائق والركاب بفضل هيكل القفص الفولاذي عالي الكثافة واستخدام تقنية اللحام بالليزر. وتوفر الوسائد الهوائية الجانبية لمنطقة الصدر حماية كبيرة من الصدمات، بينما توفر أجهزة الاستشعار الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية حماية أكبر عند الرجوع للخلف والمناورة.

ويشكل نظام تثبيت المقاعد الذي يأتي بشكل قياسي بميزة إضافية للحفاظ على سلامة الركاب الأصغر سناً، كما أن نظام الفرملة الكهربائي ونظام مراقبة ضغط الإطارات يزيدان من راحة البال.

ولدى اختيار طراز (DEL) يمكنك الاستمتاع بميزات متطورة للغاية تشمل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، والوسائد الهوائية الستارية الجانبية، وكاميرا بزاوية 360 درجة.

وكانت «إم جي موتور» قد أعلنت عن اختيار «إنتر إميرتس موتورز»، إحدى شركات «علي وأولاده القابضة»، كوكيل رسمي جديد لعلامتها التجارية في الإمارات.

وذلك تماشياً مع عملية التوسّع التي تشهدها شبكة وكلاء «إم جي». وتسعى العلامة التجارية من وراء هذا إلى جعل مجموعتها من المركبات التي تحظى بشعبية كبيرة متوفرة لأجل المزيد من العملاء في الدولة بأكبر قدر ممكن.

وتقوم «إنتر إميرتس موتورز» بافتتاح صالات عرض في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة خلال الأسبوع المقبل، مع التخطيط لافتتاح مرافق جديدة بنهاية يونيو المقبل.

وسوف يتوفر الدعم لمبيعات التجزئة عبر خدمات عالية الجودة لما بعد البيع، شاملة الدعم الكامل في مجال الصيانة، والقطع وأعمال تصليح الهيكل، وذلك بفضل استثمار والتزام كبيرين تجاه العمليات الجديدة من قِبَل «إنتر إميرتس موتورز».

وقال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط: لدينا طموحات عالية جداً لعلامة «إم جي» التجارية في الشرق الأوسط، ونحن نبحث منذ مدّة عن وكيل في الإمارات يشاركنا ما لدينا من رؤية ورغبة بالمساعدة في تعزيز نمو العلامة التجارية أكثر.

ويسرّنا الدخول بشراكة مع اسم رائد في مجاله من خلال «إنتر إميرتس موتورز» التابعة لمجموعة «علي وأولاده القابضة»، حيث تتمتّع الشركة بخبرة طويلة في قطاع السيارات ولديها الموارد للارتقاء بعلامة «إم جي» التجارية إلى مستوى أعلى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز