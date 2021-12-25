«الحبتور للسيارات»: نتطلع لمستقبل واعد مع «بوجاتي»

المصدر: دبي - البيان

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أكد سلطان الحبتور، رئيس شركة «الحبتور للسيارات»، وكيل «بوجاتي» الرسمي في الإمارات، أن شركته تتطلع لمستقبل واعد مع هذه العلامة الإيطالية الشهيرة في السوق الأكثر أهمية لشركات السيارات وهو السوق الإماراتي.

وقال سلطان الحبتور في بيان صحفي إن الكثير من عملاء «بوجاتي» المتميّزين يُقيمون في الإمارات، وتحظى «الحبتور للسيارات» بثقة عدد كبير من العملاء في المنطقة، وأنا فخور للغاية بوجود شريك شهير ومتميّز إلى جانبنا منذ فترة طويلة.

وتُعد «بوجاتي» شريكاً مبتكراً ومتميزاً بالنسبة إلى «الحبتور للسيارات»، ونحن نعتزّ بالتفاعل مع عملائنا ونتطلّع لمستقبل واعد جداً معاً في الإمارات.

وكانت قد انطلقت 11 سيارة رياضية فائقة رائعة من نوع «بوجاتي» في جولة قيادة متميّزة على طرقات الإمارات، وذلك بعد تجمعها في فندق ومنتجع «الحبتور بالاس» الراقي في دبي، لتتوجّه معاً من دبي إلى العاصمة أبوظبي، وذلك ضمن جولة القيادة السنوية الثانية لمالكي «بوجاتي» في الإمارات.

وتم تنظيم هذه المناسبة السنة الثانية على التوالي من قِبَل «الحبتور للسيارات»، وكيل «بوجاتي» الرسمي في الإمارات، وذلك بالتعاون مع شركة «Bugatti Automobiles S.A.S».

وقال جوزيف طيار، المدير العام لقسم السيارات الفاخرة التي تشرف على العلامات التجارية الفارهة لدى «الحبتور للسيارات»:

تشكّل جولة القيادة الخاصّة بمالكي «بوجاتي» فرصة رائعة لنا للتواصل مع عملائنا والتعبير عن امتناننا لدعمهم وشغفهم بالعلامة التجارية، ونحن مؤمنون بإرساء واعتماد أفضل الممارسات في المنطقة وواثقون بأن هذه المناسبة سوف تصبح قريباً سمة متلازمة مع العلامة التجارية.

وانطلق الموكب في رحلة لمسافة 150 كيلومتراً باتجاه جزيرة السعديات في أبوظبي، التي تشكّل مركزاً ثقافياً وحيث الشواطئ الرملية البيضاء الخلّابة وهدرت بقوّة السيارات الفائقة ذات المحرّكات الجبّارة من نوع W16.

وتتميّز المقصورات الداخلية لسيارات Chiron وVeyron بالمستوى العالي وغير المسبوق من الانتباه الدقيق للتفاصيل والمواد عالية الجودة المستخدمة فيها.

ومع توجه الموكب إلى أبوظبي، توضحت الوجهة الأخيرة التي تمثّلت بفندق «قصر الإمارات» الفاخر المعروف باستضافة العائلات المالكة والرؤساء والدبلوماسيين.

حيث كانت نقطة لقاء السائقين عند المرسى الخاص الذي يطل على الخليج الطبيعي الرائع و«قصر الوطن». ولاختتام هذه الفعالية السنوية الخاصة بمالكي سيارات «بوجاتي» في الإمارات بأسلوب متميز أنيق، ملأت الموسيقى الجميلة الصادرة عن قيثارة كهربائية أجواء المرسى، إذ تم تقديم غداء فاخر ضم أربعة أطباق رئيسة.

وتشكّل الإمارات سوقاً مهماً لسيارات «بوجاتي» منذ بدايات العودة القوية للعلامة التجارية سنة 2005، وتُعد «بوجاتي» الإمارات شريكاً فاعلاً جداً وذا علاقات ممتازة مع قاعدة العملاء الحصرية للعلامة التجارية منذ ما يزيد على 15 سنة.

واحتفاء بهذه الشراكة، تفخر «بوجاتي» بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، وذلك عبر توجيهها تحيّة خاصّة باليوبيل الذهبي تمثّلت بسيارة Chiron جرى تزيينها بشكل فريد بألوان العلم الإماراتي من الأسود والأحمر والأخضر والأبيض.

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