«إكسبو» والسياحة الداخلية يرفعان الطلب على إكسسوارات السيارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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توقع وليد يوسف، مدير عام شركة «إيه آر بي» الإمارات، المنتج والموزع لإكسسوارات سيارات الدفع الرباعي، التابعة لمجموعة «المسعود»، زيادة مبيعات الشركة بنسبة تصل إلى 25% عن النسبة المستهدفة بنهاية العام الجاري 2021.

مشيراً إلى أن معرض «إكسبو دبي» أسهم في إحداث تأثير إيجابي على مبيعات إكسسوارات سيارات الدفع الرباعي في الدولة، والتي تنمو بمعدل سنوي يبلغ 10%، خصوصاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف يوسف لــ «البيان الاقتصادي» إن الشركة بدأت عام «2021» بتفاؤل شديد لا سيما وأن الإمارات كانت بين أوائل الدول حول العالم التي نفذت حملات وطنية للتطعيم نجحت في تقليل انتشار الفيروس، الأمر الذي أثر مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال استعادة نشاطاتهم تدريجياً، بالتزامن مع العودة التدريجية لممارسة هواية القيادة الصحراوية.

حيث لاحظنا ارتفاعاً بنحو 50% في المبيعات خلال الخمسة أشهر الماضية. وتعتبر هذه النتائج، الأعلى بتاريخ الشركة، مما جعلنا نعمل على توفير كميات أكبر من المنتجات، وتعزيز شراكاتنا وتعاوننا مع عدد من المنظمات والشركات.

منتجات جديدة

وتابع يوسف: «منذ أن بدأنا مسيرتنا في دولة الإمارات تحت مظلة مجموعة المسعود في عام 1990، نعمل بشكل متواصل على تلبية متطلبات السوق وطرح المنتجات والإكسسوارات التي تحاكي تطلعات العملاء، الأمر الذي جعلنا أحد أبرز اللاعبين ضمن قطاع إكسسوارات السيارات في الدولة.

وانطلاقاً من مكانتنا ضمن السوق الإماراتي، نحن ننظر إلى المستقبل برؤية واضحة ومتفائلة، خصوصاً في ظل ازدهار القطاع أخيراً، مدفوعاً بدعم وتشجيع حكومة دولة الإمارات. وكلنا ثقة بقدرتنا على اقتناص الفرص المتاحة وخلق فرص جديدة.

إضافة إلى تحويل كل التحديات التي تواجهنا إلى فرص محتملة، تساهم في تطوير منتجاتنا وحلولنا المبتكرة، في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل تعزيز السياحة الداخلية واستكشاف الطبيعة الخلابة للبلاد، عبر تشجيع الرياضات والهوايات المختلفة وفي مقدمتها القيادة الصحراوية.

وتوقع المدير العام لشركة «إيه آر بي» الإمارات، ارتفاع الطلب على لوازم وإكسسوارات السيارات خلال السنوات القليلة المقبلة بشكل أكبر تزامناً مع الزخم القوي الذي يشهده قطاع السياحة الداخلية في الدولة.

تطور رقمي

وأكد وليد يوسف أن التطور الرقمي كان جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة، وزادت مكانته في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي نشهده حالياً، حيث شكل فيروس «كوفيد 19» دافعاً إضافياً له، لذا نسعى إلى مواصلة تطوير منتجاتنا بما يلبي احتياجات المتعاملين بمختلف فئاتهم.

وقال: إن «ايه ار بي الإمارات» تحرص على الاستمرارية وضمان نمو أعمالها، الأمر الذي يتطلب جهوداً حثيثة في رسم الخطط والاستراتيجيات المتطورة وواضحة المعالم، بناءً على دراسات السوق ومعرفة احتياجاته.

مضيفاً: «من الواضح أننا مقبلون على مرحلة يسودها التحول الإلكتروني والرقمنة، مما يتطلب منا تعزيز تواجدنا ضمن قطاع التجارة الإلكترونية وتوفير خدمات الشراء والبيع لعملائنا بطرق سلسلة ومبتكرة، وهذا ما جعلنا نتخذ القرار بتأسيس شراكات استراتيجية مع عدد من المنصات الرقمية، وفي مقدمتها «أمازون»، كما نعتزم عقد المزيد من الشراكات مع نخبة من المنصات الرقمية الموثوقة حول العالم».

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