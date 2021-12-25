«ذا إيليت كارز» تطرح «جيتور X90» الجديدة كلياً في الإمارات

المصدر: (دبي – البيان)

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طرحت شركة «ذا إيليت كارز»، وكيل سيارات «جيتور» الصينية في الإمارات، الطراز الجديد كلياً «X90» والتي جاءت بمواصفات متميزة وكثيرة في الوقت نفسه وبأسعار منافسة مقارنة بالسيارات الأخرى في فئتها.

وتعتبر «جيتور X90» من فئة السيارات «إس يو في» متوسطة الحجم، وتستمد قوتها من محرك أربعة سلندرات سعته 1.6 لتر توربو يولد 197 حصاناً، وعزم دوران 290 نيوتن لكل متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات مع اقتصاد واضح في استهلاك الوقود والذي يأتي بمقدار 13.7 كيلومتراً لكل لتر.

ويؤكد التصميم الخارجي والداخلي للسيارة على مقدار التطور التقني الكبير لعلامتها التجارية، حيث يأتي بانسيابية واضحة، ويبرز اسم العلامة «جيتور» في مقدمة السيارة التي تعطي انطباعاً بالقوة والثقة.

أما من الداخل فقد جاءت السيارة بمكونات تميزت بالفخامة والمتانة.

وتعتبر «جيتور X90» سيارة ذكية ومطورة وآمنة، وتتميز بأضواء أمامية LED أوتوماتيكية مميزة، وأضواء مزدوجة C-TYPE تعطيها إحساساً ديناميكياً، كما أنها تتضمن مجموعة واسعة من التقنيات والخصائص المتقدمة.

ولدى شركة «ذا إيليت كارز» خطط طموحة لرفع مبيعات «جيتور» في السوق الإماراتي، من خلال خطط استراتيجية مدروسة تقوم في الأساس على رضاء العملاء وتلبية كافة متطلباتهم.

وتتوقع «ذا إيليت كارز» أن تحقق نجاحات كبيرة في الأسواق نظراً لما تملكه من هندسة تصميمية متقدمة للغاية وتجهيزات متطورة للراحة والفخامة، فضلاً عن سعر منافس هو الأقل تماماً في فئتها.

وكانت مجموعة «ذا إيليت كارز» قد وقعت اتفاق شراكه مع شركة «جيتور» الصينية ذات المكانة العالية بهدف توسيع مكانتها في أسواق المنطقة عبر السوق الإماراتي.

وأتت «ذا إيليت كارز» بتكنولوجيا متقدمة للغاية إلى السوق الإماراتي، حيث تجلب هذه الشراكة أكثر من 20 عاماً من الخبرة المشتركة في صناعة السيارات والأداء الرائع في سوق المنطقة والعالم، وبالتالي جلب الجودة والثقة لعملائها في الإمارات.

وتنبض سيارات «جيتور» بالحياة الذكية من دون المساومة على الرفاهية والراحة. وبفضل مساحة المقاعد السبعة لسياراتها، والجدوى الاقتصادية، وتجربة القيادة الذكية، وفتحة السقف البانورامية المدمجة ذات الزاوية العريضة، تضيف «جيتور» الكثير من الأناقة إلى مجموعة منتجات «ذا إيليت كارز».

وتضاف الرفاهية بأسعار معقولة مع استفادة من خيارات التمويل الحصرية وضمان لمدة خمس سنوات أو 150.000 كم، وعقد خدمة لمدة ثلاث سنوات أو 60.000 كم، وتأمين مجاني وتسجيل مجاني مما يمنح راحة البال الكاملة. وينعكس مستوى «جيتور» المتميز والمبدع من تجربة «ذا إيليت كارز» كدليل على الثقة وخدمات الدرجة الأولى وأفضل المنتجات.

ومن خلال معارضها في دبي وأبوظبي، تقوم «ذي إيليت كارز» ببيع السيارات الفارهة الجديدة والمستعملة.

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