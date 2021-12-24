«بنتلي» تطلق مبادرتها الدولية للسيدات الاستثنائيات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بنتلي موتورز»، المصنِّع البريطاني العريق للسيارات الفاخرة، عن برنامج إرشادي خاص مصمَّم لدعم السيدات في مجالات التقنية والهندسة والتصميم والأعمال.

وهذه المبادرة التي تنطلق من دولة الإمارات ستتضمّن سلسلة برامج إرشادية خاصّة للسيدات الاستثنائيات، وسيجري تنظيمها في العديد من الدول المختلفة حول العالم، مع هدف زيادة عدد السيدات في المراكز القيادية.

وقد تم تنظيم الفعالية الرسمية لإطلاق البرنامج تحت عنوان «قوى الإلهام» وضمّت مجموعة من السيدات البارزات من صاحبات الإنجازات العالية من مختلف أنحاء المنطقة «الرائدات المؤسِّسات» في «ذا أوبوس» الموجود بمنطقة الخليج التجاري في دبي، وذلك بهدف التلاقي وإلهام الطالبات الشابّات.

وشملت هذه المناسَبة الخاصّة كلّياً بالسيدات سلسلة من اللقاءات الحوارية الملهِمة ومعرضاً تحفيزياً، إلى جانب الإطلاق الرسمي لبرنامج الإرشاد الحصري للسيدات.

وتشكّل هذه المبادرة الدولية جزءاً من برنامج «بنتلي» تحت عنوان «السيدات في قطاع السيارات» والهادف لتوظيف 30% من المرشَّحين الوظيفيين من خلفيات متنوّعة في المناصب الإدارية بحلول سنة 2025.

والرائدات المؤسِّسات الخمس اللواتي أظهرن التزامهن بمبادرة السيدات الاستثنائيات هن: آمنة الحبتور، رائدة أعمال مع خبرة في قطاع السيارات الفاخرة.

والتي اتبعت لاحقاً شغفها وتدرّبت في مجال العطور، والعنود الهاشمي، عضو في «القيادات العربية الشابّة» والرئيسة التنفيذية والمؤسِّسة لشركة «ذا فيوتشرست كومباني» الهادفة للمساهَمة في تعزيز تنمية وتطوّر الإمارات كمركز لأحدث التقنيات.

وريم المرزوقي، مهندسة وأول مواطنة إماراتية تحصل على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية لتصميم سيارة يمكن قيادتها من دون استخدام اليدين، وآمنة الهاشمي، أول شيف إماراتية ومؤسِّسة Mitts & Trays ومساهِمة في بروز السيدات العاملات بمجال الطعام في الإمارات، وإيمان علي الشرفاء، رئيسة إدارة العمليات في «مستشفى دانة الإمارات» للنساء والأولاد – وهي أول إماراتية تتولّى منصب رئيس إدارة العمليات ضمن قطاع الرعاية الصحية في الإمارات.

وانضمت للرائدات في الجلسات الحوارية هند الرئيسي، أول مصوِّرة رياضية في الإمارات ومؤسِّسة HND Studio، والدكتورة ڤيان أحمد، بروفيسورة الهندسة الصناعية في «الجامعة الأمريكية في الشارقة». ولقد دخلت «بنتلي» في شراكة مع «الجامعة الأمريكية في الشارقة» بالإضافة إلى «جامعة هيريوت وات» للمضي بهذه المبادرة.

ولقد حضر هذه الجلسات الحوارية، التي قامت خلالها الرائدات والدكتورة ڤيان بمشارَكة القصص والمعلومات المعمَّقة حول رحلاتهن الاحترافية، مجموعة من الطالبات من الجامعتين، واللواتي تمكنّ من طرح الأسئلة على المتحدّثات حول خبراتهن والحصول على المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

وستحظى الطالبات الآن بفرصة التقدّم للمشارَكة في برنامج إرشادي حصري مع إمكانية التواصل مع الرائدات والطاقم التعليمي في الجامعة وكبار الأعضاء ضمن فريق قيادة «بنتلي».

وستتمكّن لاحقاً أربع طالبات يتم اختيارهن بشكل خاص من السفر إلى مقرّات «بنتلي» في كرو بالمملكة المتحدة للقيام بزيارة مدّتها أسبوع.

حيث ستكتسبن المزيد من المعلومات حول طموحات التنوّع والتكامل لدى «بنتلي» وكسب الكثير من النصائح المهنية القيّمة، بينما في الوقت ذاته التعرّف على كيفية تفاعل «بنتلي» مع المواهب النسائية لديها، وذلك ضمن قطاع أعمال متمحور تقليدياً حول الرجال.

وسوف تصبح هذه المبادرة فعالية سنوية، وستعود الطالبات للمشارَكة في إرشاد الجيل المقبل من الطالبات، وبهذا يتم بناء الإرث البارز لهؤلاء السيدات الاستثنائيات.

وتركّز مبادرة «بنتلي» على تمكين السيدات في المنطقة – حيث تشكّل السيدات الإماراتيات حالياً نسبة 70% من مجمل الخرّيجين الجامعيين الإماراتيين حتى الآن وفقاً للبيانات الصادرة عن ’مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين‘، بينما تشكّل السيدات نحو ثلثي العاملين ضمن القطاع العام، و30% منهن في مواقع قيادية.

وتجمع هذه المبادرة بعض أبرز السيدات الاستثنائيات الإماراتيات من مختلف المجالات والقطاعات للانضمام معاً والاستفادة من خبراتهن ومعلوماتهن وشغفهن لإلهام الجيل المقبل من السيدات المحترفات.

وسوف تعمل «بنتلي» مع ’الرائدات المؤسِّسات‘ في الإمارات، بالإضافة إلى الجامعات الشريكة وهي ’الجامعة الأمريكية في الشارقة‘ و’جامعة هيريوت وات‘، وذلك بهدف منح المزيد من الإلهام والإرشاد بهذا الإطار.

وتم إطلاق البرنامج الإرشادي رسمياً من قِبَل جو أوبرايان، رئيس التواصل المستدام في «بنتلي موتورز»، والذي قال:

لقد شكّل اليوم تجربة متميّزة وبالأخص الاستماع لهولاء السيدات وهن يخبرن قصصهن، وهو ما كان ملهِماً بالفعل. والهدف من هذه المناسَبة كان إطلاق برنامجنا الإرشادي الذي سيقدّم تجربة قيّمة جداً للطالبات اللواتي يتم اختيارهن للمشارَكة. واليوم كان هاماً مع الانطلاق ببناء إرث عريق يهدف لإفادة قادة المستقبل من السيدات في كل المجالات.

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