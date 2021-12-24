«إنفينيتي QX55» الجديدة تخطف الأضواء في أول ظهور بدبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إنفينيتي فعالية خاصة لتسليط الضوء على سيارتها الجديدة QX55 بعد ظهورها الرسمي الأول في الشرق الأوسط. وشكلت الفعالية المحطة المثالية لأول تجربة قيادة في المنطقة للسيارة الجديدة كلياً، بما يتماشى مع تطلعات عشاق هذه السيارة، الذين يتّسمون بحبهم للتحدي والتكنولوجيا والخيارات الجريئة والأنيقة.

وبدأت تجربة العملاء بعرض موسيقي مباشر للفنان حمدان العبري، المقيم في دبي، ضمن مبنى ذا أوبس الذي صممته المعمارية زها حديد، لينطلقوا بعدها على مسار تجربة القيادة الذي يحاكي الطريق اليومي للعملاء المستهدفين في الإمارة، بدءاً من قلب دبي باتجاه طريق الخيل جنوباً وصولاً إلى منطقة دبي هيلز السكنية الفاخرة. وبعد تبديل السائقين، اتخذت الرحلة مساراً أطول بجانب الطريق السريع وخلف مضمار ميدان.

حيث استمتعوا بالمناظر الخلابة المُطلة على الإمارة من جهة والصحراء الهادئة والمهيبة من الجهة الثانية. ووصلت الرحلة إلى وجهتها النهائية في مطعم G.O.A.T Burger في حي دبي للتصميم، الوجهة العالمية في عالم التصميم.

وتُعد السيارة الجديدة وريثة سلسلة إنفينيتي FX الشهيرة بفضل تصميمها المميز واللافت للنظر، وتتمتع السيارة، المقرر طرحها في صالات العرض في الشرق الأوسط بدءاً من فبراير 2022، بحضور مهيب بفضل سقفها ذو التصميم الفريد من نوعه.

وتعيد السيارة الجديدة لإنفينيتي مكانتها في فئة سيارات ساهمت في تأسيسها من خلال التصميم المبتكر والطابع الرياضي الفاخر. ويكتمل تصميم الشبك الأمامي ذي الأقواس المزدوجة بأنماط متشابكة مستوحاة من فن الأوريجامي، ما يعطيه عمقاً بصرياً ويُبرز جمال اللمسات اليابانية العصرية. كما تم تزويد السيارة بأضواء LED أمامية قياسية تحاكي شكل العين البشرية.

وتنساب الخطوط الأنيقة للطراز الجديد كلياً من غطاء المحرك، لتمر فوق المصدّات الأمامية عبر الأبواب وصولاً إلى العجلات الخلفية. وتم تزويد جميع طرازات QX55 بعجلات قياسية بحجم 20 بوصة، تندمج بكل سلاسة مع أقواس العجلات وتؤكد على حضورها الديناميكي.

وتُبرز الجهة الخلفية من السيارة براعة إنفينيتي في عكس بساطة التصاميم اليابانية، حيث تم تزويدها بباب للصندوق الخلفي يتميز بتصميم بسيط وتكنولوجيا أنيقة ومتطورة، ما يترك انطباعاً لا يُنسى. وتتميز مصابيح الإضاءة الخلفية الرقمية بتصميم يحاكي مفاتيح البيانو، وتتكون من 45 مصباحاً من نوع LED مجتمعة في مصباح واحد، ما يُضفي على السيارة تصميماً فريداً للأنوار.

كما تم تزويد شعار إنفينيتي على باب الصندوق الخلفي بتقنية متقدمة، حيث يحتوي على زر لفتح الباب بشكل تلقائي، ما يضفي مزيداً من البساطة على الجهة الخلفية من السيارة.

وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بشاشتين بدقة عالية تعملان باللمس، ونظام المعلومات والترفيه InTouch المتوافق مع نظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع عدد من منافذ USB للشحن. ويبلغ قياس الشاشة العلوية 8 بوصات والسفلية 7 بوصات، وهما تزودان السائق بالمعلومات، وتوفران تجربة ترفيهية للركاب بالاستفادة من نظام صوتيّ بأداء متميز من بوز يوفر تجربة صوتية رفيعة المستوى.

وتتوفر مقاعد السيارة بثلاثة خيارات، هي الجلد أو القماش الجلدي أو جلود الأنيلين، تزين جميعها المقصورة الداخلية الواسعة للسيارة، كما يمكن إزاحة الصف الثاني من المقاعد لتوفير مساحة أكبر للحمولة أو لزيادة المساحة أمام الركاب حسب الحاجة.

وتم تزويد السيارة بمحرك تيربو ذي الضغط المتغيّر المبتكر والحائز على جوائز والمزود بأربع أسطوانات بقوة 268 حصاناً، والذي يمكنه توفير كفاءة محسّنة أو قوة عند الطلب، عندما يحتاج السائق لذلك.

ويعمل ناقل الحركة المزود بتقنية التغيير المستمر ونمط تغيير السرعة اليدوية، على نقل الحركة إلى نظام الدفع الرباعي الذكي، الذي يتم تزويد جميع طرازات QX55 به.

ويعمل نظام تحديد نمط القيادة على تعزيز تجربة السائق وتخصيصها بشكل أكبر من خلال إعدادات يمكن برمجتها، وتتضمن قياسياً واقتصادياً ورياضياً وشخصياً.

وتتميز QX55 الجديدة كلياً بمجموعة من تقنيات السلامة الذكية، بما فيها نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام التنبيه ومنع الخروج عن المسار، ونظام الفرملة الطارئة في حالات التوجه الأمامي لاكتشاف وجود مشاة أمام السيارة، ونظام التحذير من النقاط العمياء والتدخل، ونظام التدخل لمنع التصادم الخلفي. وستتوفر إنفينيتي QX55 ضمن ثلاث فئات مجهزة بشكل كامل، وهي: لوكس وإسينشال وسينسوري.

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