تدشين صالة عرض «لامبورغيني دبي» و«لامبورغيني لاونج» المؤقّتة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت «أوتوموبيلي لامبورغيني» بالافتتاح المزدوج لصالة عرضها الجديدة التي أعيد تصميمها حديثاً في دبي، بالإضافة إلى أول (لامبورغيني لاونج) مؤقّتة في الشرق الأوسط، والتي تُعدّ الثانية من نوعها في منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقع في فندق «مي دبي من ميليا» الموجود في منطقة (الخليج التجاري).

ومثل أول (لامبورغيني لاونج) الواقعة في بورتو تشيرڤو بجزيرة سردينيا الإيطالية، تضم صالة اللاونج الجديدة استوديو تابع لقسم Ad Personam حيث يستطيع العملاء تخصيص كل ناحية من سيارات (لامبورغيني) الجديدة الخاصّة بهم فيما يتعلّق بالألوان والتجهيزات، أو طلب القيام بتجربة قيادة، إلى جانب توافر مساحة واسعة للشركاء وتنظيم المناسبات والفعاليات المختلفة.

جرى ابتكار هذا الموقع المتطوّر والتفاعلي الجديد ضمن فندق (مي دبي من ميليا) الذي يشكّل تعبيراً جريئاً عن الفن والثقافة المعاصرة والتي ابتدعته المهندسة المعمارية الشهيرة زها حديد. ويتم عرض مركبة (لامبورغيني أوروس) في الخارج بينما تتزيّن ردهة الفندق الداخلية بسيارة «لامبورغيني هوراكان»، وذلك كجزء من معروضات اللاونج في الطابق الثاني من الفندق. وستبقى صالة اللاونج مقامة في مبنى (أوپوس) من (أمنيات) على شارع الأعمال حتى 17 يناير 2022.

وتم ابتكار مفهوم (لامبورغيني لاونج) لاستضافة المناسبات المختلفة وتوفير تجارب بأسلوب الحياة الراقية لصالح الضيوف، بمن فيهم عملاء (لامبورغيني) وعائلاتهم وأصدقاؤهم، بالإضافة إلى إيجاد مساحة للقاءات المخصَّصة لعشّاق العلامة التجارية. وتعبّر هذه البيئة الخاصّة عن الروح الحقيقية للعلامة التجارية الإيطالية العريقة للسيارات الرياضية الفائقة، وهي تولّد روابط قوية مع الزوّار وتمنح كلاً منهم تجربة حسّية فعلية ترتبط بعلامة (لامبورغيني) التجارية.

وبمناسَبة الافتتاح الرسمي لصالة اللاونج الجديدة، حضر ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (أوتوموبيلي لامبورغيني)، إلى دبي، وعلّق على هذا الموضوع بالقول: «يسرّني فعلاً افتتاح أبواب هذه المساحة الخاصّة والحصرية أمام العملاء الذين بإمكانهم اعتبارها مخصَّصة لهم بالكامل».

وأكّد أن الإمارات سوق مهم جداً بالنسبة لنا، وارتكازاً على النجاح الذي يشهده معرض (إكسبو 2020 دبي)، أردنا إيجاد مساحة خاصّة يمكننا من خلالها التواصل أكثر مع محبّي (لامبورغيني) وابتكار سبل تواصل وترابط حيوية وشخصية تتلاءم مع أسلوب حياة (لامبورغيني) وتراثنا الإيطالي العريق«.

كما حضر وينكلمان الافتتاح الرسمي لصالة عرض (لامبورغيني) التي أعيد تصميمها في دبي والمملوكة من شركة (الجزيري موتورز) التي تُعدّ شريكاً بارزاً لدى (لامبورغيني) منذ مدّة طويلة.

وتقع هذه المنشأة الجديدة على شارع الشيخ زايد الشهير في دبي، وهي تضم صالة عرض (لامبورغيني) الأضخم في العالم والتي تتألّق عبر الهوية المؤسّساتية واللغة التصميمية الجديدة للعلامة التجارية، وتستعرض مجموعة واسعة من طرازات (لامبورغيني) الجديدة والمستعمَلة، إلى جانب احتوائها على مركز واسع لخدمات ما بعد البيع.

كما يضم المبنى البالغ مساحته 891 متراً مربَّعاً والمكوَّن من ثلاثة طوابق عناصر رقمية متطوّرة تمكّن الزوّار من التعرّف بشكل معمَّق وتفاعلي على عالم (لامبورغيني)، بينما يستقبل قسم Ad Personam العملاء الراغبين بتخصيص سياراتهم (لامبورغيني) الجديدة من الخارج والداخل من خلال باقة غير محدودة افتراضياً من الألوان والمواد والتجهيزات والإكسسوارات المختلفة.

وأضاف وينكلمان: يسعدنا الاحتفال بصالة عرضنا الجديدة المعاد تحديثها في دبي والتواجد شخصياً في الإمارات مع الزملاء والأصدقاء. فهي تعكس هوية وتصميم (لامبورغيني)، لكن أكثر من هذا، فإنها تمثّل الالتزام طويل الأمد لشريكنا (الجزيري للسيارات) فيما يتعلّق بالاستثمار المستمر بعلامتنا التجارية».

وتُعتبَر (الجزيري للسيارات) السفير الحصري لعلامة (لامبورغيني) التجارية في الإمارات منذ سنة 1985، ولديها صالات عرض في دبي وأبوظبي تُعنى بمبيعات وخدمات العلامة التجارية الإيطالية للسيارات الرياضية الفائقة.

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