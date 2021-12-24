«تويوتا لاند كروزر 300 AT35» تنضم لأسطول «أركتيك تركس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أركتيك تركس» عن انضمام سيارة «تويوتا لاند كروزر 300 إيه تي 35» إلى أسطولها. وتم تزويد الإصدار الأول من تويوتا لاند كروزر 300 إيه تي 35 في العالم بأدوات خاصة اختيارية ومناسبة للقيادة على الطرق الوعرة، كالإطارات الثابتة بقوة على الأرض العنيدة، وشاحنة تضمن لك راحة البال عند القيادة على الطرق المطورة.

وتأتي تعديلات تويوتا لاند كروزر 300 إيه تي 35 نتيجة عمل العديد من الأشخاص. كما أضاف خبراء شركة «أركتيك تركس» بعض اللمسات عليها. تويوتا لاند كروزر 300 إيه تي 35 أكثر قدرة على المناورة عند صعود المرتفعات الوعرة، بفضل آلية زيادة الخمس درجات على زوايا الابتعاد والاقتراب.

ويبلغ ارتفاع أدنى نقطة لهذه السيارة عن الأرض 270 مم كما تتميز بمجموعة كاملة من تروس التفاضل، مما يعني أنها ستسمح لك بالاستمتاع برحلتك عوضاً عن القلق بما هو في الأسفل.

وتأتي الرافعة ذات القدرة البالغة 5.6 أطنان لإنقاذك في التحديات الصعبة. كما أن مسرب الهواء الخارجي يسمح للمحرك بالتنفس بكامل طاقته.

وسيتم بيع تويوتا لاند كروزر 300 إيه تي 35 في كل أنحاء العالم وذلك انطلاقاً من سعي شركة «أركتيك تركس» للحصول على معدات إضافية لتوسيع قدراتها على الطرق الوعرة وبكل فعالية. وسيتم إرسال النماذج الأولى لدولة الإمارات وأي أسواق أخرى تتوفر فيها سيارة لاند كروزر 300.

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