«نيسان باترول» الخيار المفضل لعشاق المغامرة في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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وسط تزايد الطلب على فئة سيارات الدفع الرباعي في سوق السيارات في أبوظبي، لا تزال أيقونة هذه الفئة من السيارات «نيسان باترول» تحافظ على شعبيتها القوية، وفق أحدث البيانات التي كشفت عنها شركة «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

وبعد تحقيقها نمواً بنسبة 40% في حصتها السوقية في أبوظبي خلال عام 2020، تواصل نيسان باترول، تعزيز مكانتها الريادية ضمن هذا القطاع في عام 2021 لتحافظ على لقبها كأيقونة القيادة على الطرق الوعرة بمختلف تضاريسها.

وكشفت «المسعود للسيارات» أن نيسان باترول حافظت على مكانتها كخيار مفضّل بين المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، مدفوعةً بقوتها الرائدة ضمن فئتها، وفخامتها المتقنة وأدائها المتفرّد والذي لا يضاهى على الطرقات الوعرة.

ومع تسجيل المسعود للسيارات نمواً ملحوظاً بنسبة مبيعاتها من «نيسان باترول»، حافظ الطراز على لقبه كأفضل سيارات الدفع الرباعي مبيعًا في فئته هذا العام، وبالتالي أصبحت السيارة الأكثر شعبية في أبوظبي على مدار العقد الماضي.

وجاء الكشف عن مشتري نيسان باترول ليؤكد الإرث العريق الذي يتمتع به هذا الطراز في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، حيث إن 90% من المشترين كانوا من مواطني الدولة، والباقي من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين قاموا بشراء السيارة.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لـ «شركة المسعود للسيارات»: «يتميز نيسان باترول بحضوره القوي والإقبال الكبير من قبل المشترين في السوق المحلي للسيارات في هذا العام، حيث شكل أحد أكثر طرازات نيسان جذباً للعملاء. ونتوقع أن يتواصل الطلب المتزايد على»بطل الدروب«خلال العام 2022 القادم، ليتمتع المزيد من عشاق القيادة على الطرق الوعرة، بتجربة استثنائية مدفوعة بتصميم أنيق وميزات مبتكرة».

إضافة إلى ارتباطها التاريخي الوثيق في منطقة الخليج، فقد استطاعت نيسان باترول الحفاظ على شعبيتها على مر السنين، من خلال التطوير المستمر الذي يلبي متطلبات العملاء المتغيرة ويواكب اتجاهات السوق.

كما يعكس طراز «نيسان باترول» 2022 الجديد، الإرث العريق لهذه السيارة الأسطورية، التي تحتفل بالذكرى السبعين لإطلاق أولى طرازات لها، وتم تزويده بأحدث الابتكارات التكنولوجية، للارتقاء بمعايير الأداء وتعزيز مستويات الراحة لدى السائقين والركاب.

ينجذب عشاق السيارات في أبوظبي إلى فخامة نيسان باترول 2022 والأنظمة الذكية التي يتمتع بها، وسط مجموعة من التصميمات والتحسينات التكنولوجية، وإشارة مميزة على الرفراف الأمامي والخلفي للسيارة.

كما تتميز السيارة الجديدة بشبكة V-Motion ثلاثية الأبعاد، ومصدات معاد تصميمها، وإطارات معدنية جديدة بقياس 20 بوصة.

كما أنها تنفرد عن سابقاتها بالتصميمات الداخلية الجديدة والتي تتميز باللون العنابي والكونسول الوسطي المعاد تصميمه. ومن خلال شاشة الترفيه والمعلومات الجديدة والتي تأتي بقياس 12.3 بوصة، يمكنك أن تستمتع بإمكانية اتصال بلا انقطاع باستخدام ميزتي «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، بما يساعدك على الارتقاء بتجربة القيادة.

وأسهمت هذه المميزات في تنامي شعبية «نيسان باترول» ضمن فئة الشباب في إمارة أبوظبي، حيث انخفض متوسط الفئة العمرية لمُشتري سيارات «نيسان باترول» لتصبح 35 سنة في 2020 و2021، بدلاً من عمر الـ 40 في 2019.

ومنذُ انطلاقتها في خمسينيات القرن الماضي، حافظت «نيسان باترول» على سمعتها المرموقة كواحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي قوةً ومتانة، وواصلت ريادتها في توفير تجربة قيادةٍ فريدة على الطرقات الوعرة مع ضمان أعلى مستويات الراحة والفخامة، من خلال إصدارها الأخير، الذي يستمر في تسخير التقنيات المتقدمة، وتقديم أداء قوي وراحة فائقة.

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