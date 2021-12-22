«إنفينيتي Q50»: سيدان رياضية فائقة الأداء

المصدر: دبي - البيان

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خلال السنوات الماضية، أصبح تركيز العلامات التجارية للسيارات حول أنحاء العالم منصباً على مواصفات الراحة والميزات الرقمية والتقنية والتكاليف والأسعار المعقولة. ويتم توفير خيارات مختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء. ومع أن بعض الموديلات تهتم بالفخامة والراحة، تقدم أخرى البراعة التكنولوجية في كافة أنحاء المركبة.

ويلاحظ أن جميع طرازات إنفينيتي تأتي معززة بأفضل تقنيات السيارات وأحدث الميزات وأعلى درجات الفخامة، وهنا تبرز إنفينيتي Q50، سيارة السيدان القوية لهذه العلامة، لأنها توفر خيارات الأمان والتكنولوجيا والقوة والأناقة.

وتتميز إنفينيتي Q50 بتصميم راسخ بمواصفات رياضية وتفاصيل بارعة في كافة أرجائها لتتفوق في مواصفاتها ضمن فئتها. وأول ما يلفت انتباهك المصد الأمامي والعجلات الرياضية من مقاس 19 بوصة المصممة بدقة لتحاكي قوة سيارات السباق، وتدعوك لاستكشاف المزيد من مزاياها، خاصة وأنها تزهو بوقفتها العريضة. وتتجلى جمالية السيارة مع المصابيح الأمامية من نوع «إل إي دي» وأشكال النوافذ الهلالية التي تخلق إحساساً بالحركة والمساحة، وتوفر رؤية خارجية أكبر للركاب في المقاعد الخلفية.

وتفخر Q50 بتصميمها المثالي الذي يتطابق مع الأداء الاستثنائي بفضل محركها الحائز على الكثير جوائز، ففي العام 2018، تم إدراج هذا المحرك من فئة V6 بسعة ثلاثة لترات مزدوج التوربو على قائمة أفضل 10 محركات للعام. ومن خلال الاختيار الرائد لنوعين من المحرك (بقوة 300 حصان وبسعة 3.0 لترات V6 مزدوج التوربو أو بقوة 400 حصان بسعة 3.0 لترات وتوربو مزدوج V6)، يمكنك الشروع برحلتك بثقة إلى أي مكان تنشده عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

يضاف إلى ذلك نظام التعليق الديناميكي الرقمي، وستحصل على مستوى جديد من الراحة لتحمل كافة الظروف على طريق، من خلال ضبط معدلات الالتفاف، والتحكم بمستوى الانحدار لضمان قيادة آمنة ومستقرة.

واعتماداً على نظام الدفع الرباعي الذكي ستشعر بالثقة التامة في كل التضاريس. وسواء كنت تقود سيارتك في شارع الشيخ زايد أو تعبر طرقاً زلقة أثناء رحلة طويلة وأنت تتمتع بالمناظر الخلابة، ستشعر بالقوة الحقيقية على أربع عجلات في أعلى مستويات الثبات.

ويعتمد عالمنا اليوم على التكنولوجيا، وهذا ما نلاحظه في الكثير من السيارات الحديثة، إذ لا تتوقع منها أن تكون امتداداً لشخصيتك فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى تلبية احتياجاتك المميزة.

لذلك أصبح توصيل هاتفك والاتصال مع عالمك الرقمي، سلساً من خلال التقنيات التي توظفها إنفينيتي Q50 مثل «أبل كار بلاي» وابتكار نظام InTouch الحصري من إنفينيتي، ويتم كل ذلك من خلال تقنية «واي فاي» التي تعزز قدرات سيارتك لربطها مع مختلف الأجهزة.

وإضافة إلى ذلك، ونظراً لوجود العديد من تقنيات إنفينيتي لمساعدة السائق، توفر السيارة الحماية الحقيقية لقدرتها على اكتشاف العوائق التي قد تفوت على العين البشرية.

وإذا كنت تبحث عن المزيد، فإن هذه الخصائص ليست كل ما يميز هذه السيارة. عندما صممت إنفينيتي Q50، وضعت الشركة السلامة والراحة على رأس أولوياتها، فأدخلت إليها مجموعة رائعة من الميزات، مثل تقنية المساعدة في أثناء القيادة والتحذير من النقطة العمياء، واستخدام الفولاذ فائق القوة، ونظام الوسائد الهوائية المتطور من إنفينيتي، وتم تصميم كل واحدة من هذه الميزات وهندستها لضمان راحة جميع الركاب.

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