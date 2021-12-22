العربية للسيارات تطرح نسخة الذكرى السبعين لسيارة «نيسان باترول»

المصدر: دبي - البيان

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تفخر العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، بالكشف عن نسخة نيسان باترول 2022 التي طرحت للاحتفال بالذكرى السبعين لطرحها، وتم إطلاق الطراز بحضور أشواني جوبتا، مدير العمليات في شركة نيسان موتورز في «إكسبو 2020 دبي»، لتدشن معها فصلاً جديداً في ريادة هذه السيارة وتميزها.

ومن خلال جمعها بين التراث والفخامة وتعدد الاستخدامات، فقد تمكنت نيسان باترول من الاستحواذ على مكانتها المميزة، بعد أن أصبحت عنصراً أساسياً من حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، لا سيما وأنها تمكنت من إثبات قدرتها على التغلب على أقسى التضاريس برفاهية وراحة غير معهودة.

ويتميز طراز نيسان باترول 2022 بمجموعة من التصميمات والتحسينات التكنولوجية، ويحمل شارة مميزة على أحد جوانبه. ويتميز هذا الطراز عن الإصدارات السابقة بوجود شبكة «في موشن» V-Motion الجديدة، كما تمت إعادة تصميم المصدات وتزويدها بعجلات معدنية محدثة من مقاس 20 بوصة تم قطعها آلياً. يضاف إلى ذلك كله التصميمات الداخلية الجديدة باللون العنابي للاحتفال بإرث السيارة الذي يمتد 70 عاماً، وإدخال وحدة تحكم مركزية أعيد تصميمها، حيث باتت تتميز بشاشة للمعلومات والترفيه جديدة كلياً من مقاس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام الربط الشبكي اللاسلكي المحسن «أبل كار بلاي» ونظام «أندرويد أوتو».

وتأتي نيسان باترول الجديدة بثماني نسخ، وتتاح الفرصة للمشترين للاختيار من محركات بحجم V6 أو V8، وبسعر يبدأ من 199,000 درهم، وصممت جميعها للتعامل مع كافة أنواع التضاريس، فضلاً عن كونها الأكثر ذكاءً في فئتها بفضل خصائص التنقل الذكي من نيسان.

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