«بريمير موتورز» تفتتح صالة عرض جديدة في روضة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت "بريمير موتورز"، إحدى أبرز وكالات السيارات في أبوظبي، صالة عرض جديدة لها في منطقة روضة أبوظبي لتوسيع نطاق خدماتها و ضمان توفير المزيد من الراحة والخيارات لعملائها. وتشغل صالة العرض الجديدة مساحة تزيد على 61,000 قدم مربعة، وتحظى بموقع مميز مقابل مدينة زايد الرياضية وعلى مقربة من جامع الشيخ زايد الكبير. وتضم الصالة عدداً من أكثر العلامات التجارية المفضلة في دولة الإمارات مثل فورد، وجاكوار، ولاند روڤر، ومازيراتي.

وقال آشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة "الطاير للسيارات": يأتي افتتاح صالة العرض الجديدة هذه تلبيةً لاحتياجات العملاء في منطقة روضة أبوظبي وما حولها. ونتطلع لاستقبال الجميع فيها وتزويدهم بالخدمة الاستثنائية التي يتوقعونها منّا.

وتضم صالة العرض الجديدة مساحات مخصصة لعرض السيارات المستعملة المعتمدة من العلامات التجارية الأربعة، وأخرى لتعديل السيارات الجديدة حسب الطلب، بالإضافة إلى مساحات لعرض سلع وإكسسوارات هذه العلامات. كما تم توفير أجنحة مخصصة لتسليم السيارات إلى العملاء.

واستعداداً لعرض السيارات الكهربائية، تم تجهيز صالات العرض الجديدة بالبنية التحتية اللازمة لشحن هذه السيارات داخل الصالات.

وتضم صالة عرض "فورد" أكثر من 20 سيارة تشمل سيارات "فورد جي تي" الرياضية، "برونكو" و"رابتور" الجديدتين كلياً، وسيارة "شيلبي موستانج" الجديدة، بالإضافة إلى الطرازات المفضلة مثل "إكسبلورر" و"إيدج" و"موستانج جي تي". وتعرض الصالة أيضاً 13 سيارة مستعملة ومعتمدة من "فورد" في طابق الميزانين. وتخضع كل مركبة لفحص كامل يشمل 164 نقطة، ويتم تسليمها للعملاء مع عقد صيانة وضمان سيارات "فورد" المعتمدة لمدة سنتين، بالإضافة إلى ضمان إعادة شراء خلال 30 يوماً.

وتضم صالات عرض "جاكوار" و"لاند روڤر" 12 سيارة لكل منهما، ويشمل ذلك المجموعة الكاملة من أحدث طرازات العلامتين مثل "لاند روڤر ديفندر"، و"ديسكڤري"، و"رينج روڤر سبورت"، و"رينج روڤر ڤيلار"، و"رينج روڤر إيڤوك"؛ وطرازات جاكوار XF، وجاكوار F-PACE، وجاكوار F-TYPE وجاكوار I-PACE الكهربائية.

وتعرض الصالة 9 سيارات معتمدة من "جاكوار لاند روڤر" في طابق الميزانين. ويتم تسليمها للعملاء مع ضمان السيارات المعتمدة من "جاكوار لاند روڤر" لمدة عامين على الأقل مع خضوعها للفحص الميكانيكي والكهربائي عبر 165 نقطة، وكذلك تقديم خدمات المساعدة على الطريق لمدة 24 شهراً على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

ويتولى فنيون مدرّبون لدى "جاكوار لاند روڤر" تجديد جميع سيارات العلامتين باستخدام أحدث التقنيات وقطع الغيار الأصلية. وتخضع جميع السيارات لفحص عداد الكيلومتر المعتمد، بالإضافة إلى عرض تاريخ خدمات الصيانة بالكامل، وإجراء اختبار عملي للسيارة على الطريق.

وأصبح لعلامة السيارات الإيطالية الشهيرة "مازيراتي" عنوان جديد في أبوظبي مع عرض 11 سيارة تتصدرها "ليڤانتي هايبرد" التي وصلت مؤخراً، والإصدار الخاص من "F-Tributo جيبلي".

وتعرض صالة "مازيراتي" بدورها مجموعة من السيارات المستعملة المُعتمدة في طابق الميزانين، وتخضع كل واحدة منها لفحص دقيق يشمل 190 نقطة مع تجديد كامل للهيكل، ويتم تسليم السيارة للعميل بعد صيانتها بالكامل وفقاً لمعايير المصنع، مما يضمن لها حالة فنية تضاهي السيارات الجديدة مع توفير نفس تجربة القيادة المدهشة، وهي السمة المميزة لجميع سيارات "مازيراتي".

وتستخدم صالة عرض "بريمير موتورز" الجديدة تقنيات صديقة للبيئة في أنظمة المياه وتكييف الهواء والإضاءة. ويساهم استخدام تقنية LED في الإضاءة بخفض تكاليف الطاقة، كما تساعد تقنية استشعار الحركة على تقليل استهلاك الطاقة من خلال إطفاء الأضواء أثناء فترات الراحة أو عدم الاستخدام، وتشغيلها لدى اكتشاف الحركة أو انخفاض مستويات الإضاءة ضمن المنطقة. كما تم استخدام مواد عزل حديثة تقلل استهلاك الطاقة في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ضمن المنشأة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز