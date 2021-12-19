«هيونداي موتور» توسّع حضور سيارات N عالية الأداء في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة هيونداي موتور عن نهجها المبتكر ورؤيتها المتمثلة في تقديم سيارات عالية الأداء، بالإضافة إلى توفير تجربة قيادة ممتعة ومستدامة لسائقي السيارات، وذلك على هامش إطلاق الطرازات الجديدة «N» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال الحدث، استعرضت الشركة النهج المبتكر لعلامة N للأداء العالي، وسلطت الضوء على التزامها بتعزيز أنظمة التحكم الإلكتروني، فضلاً عن تقديم لمحة عن التوجه المستقبلي للمبادرات الخاصة بالسيارات الرياضية وتوظيفها لتكون بمثابة حجر الأساس لابتكار الطرازات الجديدة من الفئة N.

ولقد تم ابتكار سيارات N في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة هيونداي الرامية إلى تقديم سيارات تتمتع بالأداء القوي مع ضمان أعلى معايير التميز في توفير قيادة عملية وممتعة للسائقين في الوقت نفسه. وبفضل تقنياتها التكنولوجية المتطورة والمستوحاة من رياضة السيارات، فإن سيارات N تضمن الأجواء الحماسية أثناء القيادة من خلال الارتكاز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل مرونة وكفاءة الأداء للقيادة في حلبات السباق، خصائص قيادة السيارات الرياضية التي تناسب الاستخدام اليومي، والقدرة على المنافسة في سباق السيارات.

وقد طرحت شركة هيونداي أخيراً طرازات «فيلوستر N»، و«كونا N»، و«إلنترا N»، و«سوناتا N» في المملكة العربية السعودية، كما وأعلنت عن خططها لتقديم طرازات N في دول أخرى ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع توسيع خط إنتاج السيارات مع 3 طرازات من الفئة N خلال عام 2022.

وقال بانج سون جيونج نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: يسعدنا الإعلان عن النهج المبتكر الذي ترتكز عليه سيارات N وتقديم لمحة عن رؤيتنا حول فئة السيارات ذات الأداء العالي، إن تعزيز حضور سيارات N ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يوفر للعملاء مفهوماً عصرياً لـ «متعة القيادة»، وهو ما يحظى به عملاؤنا في السعودية والأسواق الأخرى.

ومنذ إطلاقها في عام 2015، قدمت سيارات N نموذجاً مثالياً للسيارات التي تجمع بين قوة الأداء وكفاءة المحرك مع التقنيات التكنولوجية المبتكرة التي تلبي متطلبات سائقي السيارات الذين يبحثون عن سيارات الأداء العالي.

من جانبه، قال تيل وارتنبرغ، رئيس القسم الفرعي لإدارة العلامة التجارية N وموتورسبورت في شركة هيونداي موتور: يتمثل هدفنا من سيارات N إلى الارتقاء بتجربة سائقي السيارات وتمكينهم من استكشاف متعة قيادة السيارات عالية الأداء، وعدم الاكتفاء بمجرد القيادة، ولكن تقديم تجربة متكاملة واستثنائية طوال فترة تواجدهم داخل السيارة. وتتميز طرازات N بقدرتها الفائقة على اجتياز المنعطفات ضمن حلبة السباق وإضفاء الإثارة على القيادة اليومية، وهو ما يعكسه الشعار الجديد لسيارات N «لا تكتفي بمجرد القيادة».

وخلال الحدث، تم تسليط الضوء على ناقل الحركة N DCT، الذي طورته هيونداي ليُشكل الإصدار المطور من ناقل الحركة ثنائي القابض بثماني سرعات، كما تمت معايرة وحدة التحكم في ناقل الحركة لمجموعة سيارات N، لضمان سرعة نقل الحركة وتفعيل مجموعة من مميزات القيادة الحصرية.

وتتميز جميع طرازات N بتصاميم خارجية رياضية، ومحركات محسّنة، ونظام تعليق وعادم مخصصة للحلبات، وتتميز طرازات N Line بتصميم خارجي رياضي وتصميمات داخلية مستوحاة من حرف N مقارنة بالطرازات الأساسية.

والجدير بالذكر أنه تم ابتكار العلامة التجارية الجديدة «N» في مركز ناميانغ هيونداي للبحث والتطوير في كوريا، كما أطلق عليها اسم «N» المستوحى من منعطفات حلبة «نوربور غرينغ» الشهيرة في فئة السيارات الرياضية في ألمانيا، ليُمثل الشعار الرسمي للعلامة التجارية.

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