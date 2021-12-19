«رينج روڤر SV» تتيح إضفاء الطابع الشخصي للعميل حسب رغبته

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع تفاصيل التصميم الحصرية، وعبر خيارات متعددة لانتقاء المواد الخام، ستوفر «رينج روڤر SV» الجديدة، من قسم عمليات السيارات الخاصة، مجالاً أكبر لإضفاء الطابع الشخصي على السيارة من اختيار العميل، أكثر من أي وقت مضى.

قبيل البدء في فتح باب الحجز بداية 2022، يستطيع العملاء الآن تشكيل السيارة المثالية لهم، عبر خيارات وتفضيلات من خامات تتميز بالفخامة، لإضفاء الطابع الشخصي على السيارة.

وتتميز السيارة الجديدة بتحسينات مُصممة بعناية، لتُبرز وتُكمل التصميم الحديث لسيارة رينج روڤر الجديدة. وتُميّز التصميمات الحصرية للمصد الأمامي، والشبك المكون من خمسة قضبان، الطراز الرائد الجديد، مع فتحة سفلية تتأنق بخمس عوارض مطلية بطلاء معدني بعرض السيارة، تم تنفيذها بدقة فائقة.

وتُبرز الخامات الرائعة التي تم اختيارها بعناية، لتحقيق ملمس فائق الحساسية، والتي تشمل الخزف الناعم، والأخشاب من مصدر مستدام، والمعادن المطلية اللامعة، الشغف الكبير لقسم عمليات السيارات الخاصة بالجودة الإتقان، والاهتمام الذي لا هوادة فيه بالتفاصيل.

ويقول مايكل فان دير ساندي، المدير العام لعمليات السيارات الخاصة: لقد مكننا العمل باستخدام أرقى المواد والتقنيات المبتكرة، من تقديم المزيد من الفخامة في كل جزء من أجزاء سيارة رينج روڤر SV الجديدة. يتجلى هذا الاهتمام بالتفاصيل والجودة الفائقة في جميع أركان السيارة، ويرمز إليه بالرمز الدائري الجديد من الخزف الأبيض SV، على الباب الخلفي.

وتعتبر «رينج روڤر SV» الجديدة، أول سيارة من قسم عمليات السيارات الخاصة، تحمل الشعار الجديد ذا الشكل الدائري، المصنوع من الخزف SV، والذي يمثل شغف فريق قسم عمليات السيارات الخاصة، بالتصميم والهندسة لتحقيق الرفاهية والحداثة والأداء الرائع والقدرات الفائقة. ويمثل الشعار الدائري المبسط على شكل «SV»، الرمز المميز لجميع سيارات لاند روڤر الجديدة، التي سيطلقها قسم عمليات السيارات الخاصة في المستقبل.

وتتميز السيارة من الداخل أيضاً بمفاتيح تحكم مكسوة بالخزف الناعم، ما يمنح الشعور بروعة الملمس لناقل الحركة، ويمنح نظام الاستجابة للتضاريس، الإحساس المحبب بمستوى الصوت. يتم إنتاج هذه المكونات الخزفية الحصرية، باستخدام نفس التقنيات المستخدمة في صناعة الساعات الفاخرة، حيث يتم حقن المواد الخام في قالب مخصص، ثم يتم التَلبيد الحراري عند 1500 درجة مئوية.

وتعمل المطحَنةُ الدقيقة على تشكيل سطح مستوٍ تماماً لهذه القطع الخزفية، قبل أن يتم تلميع المكونات، إما بالألماس أو عبر تقنية الرش الرملي الدقيقة، لتحقيق اللمعان والشكل المصقول المطلوب. وتستغرق العملية بكاملها حوالي عشرة أسابيع، بما في ذلك فحص الجودة النهائي باليد. وتتوفر أيضاً تشطيبات نهائية باستخدام الخزف المُطَعم والمُزخَرف، كبديل للخشب أو المعدن.

وتمتد الحرفية الفائقة في قسم عمليات السيارات الخاصة، إلى قشرة الخشب الداخلية، بما في ذلك التطعيم الاختياري الفسيفسائي على لوحة التحكم المركزية. ويتم صناعة القشرة من أخشاب wenge المدارية المعتمدة، والتي تتميز بدمج مئات من القطع الصغيرة المقطوعة بالليزر بدقة وترتيب متناهٍ، أصغر هذه القطع يبلغ 6 مم في 8 مم فقط. وبالنسبة للسيارات ذات قاعدة العجلات الطويلة المحددة في موديل الأربعة مقاعد SV Signature، يمتد التطعيم من مقدم المقصورة، وصولاً إلى باب الثلاجة في الخلف، ويتدرج عبر لوحة التحكم الوسطي إلى جميع الأسطح الأفقية بما في ذلك Club Table للطي والفتح كهربائيًا.

وكميزة قياسية، تتميز رينج روڤر SV بتصميم داخلي مرتب بعناية من جلد الأنيلين المسامي مع مقاعد ذات أشكال فريدة وأنماط تطريزية خاصة بـ SV. تتوفر أيضًا خيارات قريبة من جلد الأنيلين مع لمسات طبيعية لسطحه الخارجي، بحيث يكون أكثر نعومة، مع تقليل المعالجة الصناعية، وتقليل الصبغات، لإضفاء إحساس طبيعي أكثر عند لمسه، وفي نفس الوقت يلبي معايير المتانة المطلوبة من لاند روڤر. وتزيد تقنيات الإنتاج المتقدمة من استخدام كل جلد بنسبة 10 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز