الرئيس التنفيذي لـ«المسعود للسيارات» يفوز بجائزة

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد عرفان تانسل، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات جائزة «الرئيس التنفيذي صاحب الرؤية للعام»، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز «انتربرايز أجيليتي 2021، والذي أقيم مؤخراً في فندق سوفيتل دبي النخلة.

وجاء التكريم تقديراً لدور تانسل القيادي في شركة المسعود للسيارات، باعتبارها الموزع الحصري لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، حيث استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات المتتالية والتقدم الملحوظ، من خلال قدرته على تحويل الأفكار إلى حقيقة وأمر واقع، وعبر نهجه الفريد والقائم على الابتكار والإبداع وإشراك الموظفين في القرارات، على الرغم من التحديات التي يفرضها السوق حالياً. كما أشاد القيمون على الجائزة بالدور الريادي، الذي يؤديه عرفان تانسل انطلاقاً من استراتيجية واضحة المعالم، وذات تأثير إيجابي ليس على المسعود للسيارات فحسب، بل على قطاع السيارات المحلي بصورة عامة.

وقال عرفان تانسل: تأتي هذه الجائزة لتعكس التزامي الكامل بأخلاقيات القيادة والقيم الأساسية للشركة، والتي تؤكد الإخلاص والعمل الجاد والتعاطف والالتزام، والدعم الكامل لجميع أعضاء فريق عملنا، بما يحقق المزيد من الازدهار والنمو ويؤكد مواصلة مساعينا لاستقطاب المواهب وأصحاب الخبرات في القطاع. وفي هذه المناسبة، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل الذين عملت معهم على مر السنين، حيث تعلمت منهم جميعاً، وكانوا جزءاً أساسياً من نجاحاتي، وعنصراً رئيساً قي مسيرتي المهنية.

وأضاف تانسل: أعتبر نفسي شخصاً محظوظاً جداً للعمل مع فريق عمل طموح ومبدع، يمتلك أفكاراً متطورة، وهنا لا بد من الثناء على الدور الذي لعبته عائلة المسعود للسيارات في تعزيز الثقافة والرؤية والرسالة المؤسسية، التي تأثرنا بها جميعاً، وأتقدم بالشكر من منظمي حفل توزيع جوائز أجيليتي 2021 واللجنة التحكيمية على منحي هذه الجائزة التي أعتز وأفتخر بها.

وجاء فوز عرفان تانسل بجائزة «الرئيس التنفيذي صاحب الرؤية للعام» كأحدث تكريم يحصده ضمن سلسلة من الجوائز والتكريمات التي مُنحت له مؤخراً، وشملت اختياره على قائمة فوربس، كواحد من «أفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط 2021»، وواحداً من بين «100 قائد ملهم في الشرق الأوسط» من قبل مجلة أريبيان بزنس، كما كانت مجلة سي إي أو ميدل إيست، قد اختارت عرفان تانسل ليفوز بلقب «الرئيس التنفيذي للعام» في 2018.

كما كرم حفل توزيع جوائز «انتربرايز أجيليتي» لهذا العام والذي نظمته «مجلة رواد الأعمال» بنسختها المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط، الشركات والأفراد الذين كانت لهم بصمة إيجابية كمبتكرين وموهوبين مميزين في قطاعاتهم المختلفة، على صعيد منطقة الشرق الأوسط.

وقد تميز تانسل بقدرته على إحداث التحولات المنشودة في المسعود للسيارات، من خلال إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، حيث استطاعت الشركة في ظل قيادته أن تحقق العديد من النجاحات، من خلال خلق تجربة استثنائية متعددة القنوات للعملاء، وقيادة مسيرة الابتكار، والتي استطاعت أن تتجاوز أهداف الصناعة في طورها الرابع 4.0، على الرغم من الظروف الاستثنائية، التي يمر بها السوق مؤخراً نتيجة الأزمة الصحية العالمية، كما نجح تانسل بقيادة «مشروع فالكون» لتعزيز أداء فريق عمله في أبوظبي والمنطقة الغربية، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية الشركة، التي تتركز حول العملاء بالدرجة الأولى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز