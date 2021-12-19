سوق الحراج بالشارقة يشهد حركة شراء نشطة من عشاق السيارات رباعية الدفع

المصدر: الشارقة - البيان

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يشهد سوق الحراج للسيارات، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، إقبالاً حيوياً لافتاً من عشاق سيارات الدفع الرباعي والسيارات الرياضية، إذ تعد هذه الأجواء من السنة عاملاً مشجعاً على القيادة بين الكثبان الرملية والمناطق الجبلية، والتنزه بعيداً عن أجواء المدن إلى فضاءات ومساحات أخرى تشجع على القيادة باستخدام سيارات الدفع الرباعي والسيارات الرياضية ما يزيد من الإقبال على السوق لاقتناء مثل هذه السيارات.

وقال سعيد السويدي، مدير سوق الحراج بالشارقة: هذه الأجواء الشتوية الجميلة مشجعة على التنزه براً، سواءً في المناطق الصحراوية بين الكثبان الرملية أو في المناطق الجبلية والطرق الوعرة، وهو ما يشكل فرصة لعشاق ومحبي سيارات الدفع الرباعي والسيارات الرياضية والمعدلة وفق الأصول، للانطلاق في رحلات ممتعة مع الأهل والأصدقاء.

وتابع: تتوافر في سوق الحراج الذي يعد أحد أهم وأكبر أسواق السيارات في المنطقة، مختلف الطرز في عالم السيارات من كل العلامات التجارية العالمية، ويشهد باستمرار حركة نشطة وإقبالاً لافتاً من العملاء، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، فهو منصة عالمية متميزة لتجارة السيارات، ويعد الوجهة الأبرز لتجار ومتسوقي وعشاق السيارات، إذ يوفر جميع احتياجاتهم ضمن وجهة واحدة تتميّز بالراحة، والقيمة، والثقة، والتنوع.

ويعد فصل الشتاء في الإمارات الأجمل في العالم، إذ يتميّز بالمناخ المعتدل، والأمطار الخفيفة التي تسقط في بعض المناطق، إلى جانب التضاريس الطبيعية، والفعاليات التي تقام في الهواء الطلق، وهو ما يحول الصحاري والسهول والجبال إلى أماكن ترفيهية مفتوحة، تجذب المواطنين والمقيمين والسياح.

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