«العربية للسيارات» تفوز بجوائز عن فئات تميز الأعمال والابتكار وخدمة العملاء

المصدر: دبي - البيان

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في إطار مساعيها المستمرة لتحقيق التميز، تمكنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، من الفوز بثلاث جوائز مرموقة، من جوائز محمد بن راشد آل مكتوم 2021 لغرفة دبي، وذلك خلال حفل أقيم بمركز المعارض في «إكسبو 2020 دبي» للمعارض في 9 ديسمبر.

وحصلت العربية للسيارات، على الجوائز في فئات تميز الأعمال والابتكار وخدمة العملاء، لتسهم في تعزيز أداء الشركة ومكانتها، وتأثيرها في السوق.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات: «نعرب عن فائق امتناننا لجوائز محمد بن راشد آل مكتوم، ولغرفة دبي، على تقديرهم لفريقنا، ومنحهم هذه الجوائز المرموقة. إن الفوز بجوائز الابتكار والتميز، يأتي تأكيداً على نهجنا الاستراتيجي، الذي نتبعه منذ سنوات طويلة، حيث نضع تجربة عملائنا في صميم كافة عملياتنا. وسنواصل تطوير خدماتنا، لضمان مستقبل قائم على التميز المستمر».

وبفضل مسيرتها الممتدة لأكثر من 50 عاماً في الأعمال التجارية، تعد العربية للسيارات، إحدى أبرز وكالات السيارات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتطلع نحو الخمسين عاماً القادمة، مع المزيد من التميز والشغف، عملاً برؤيتها الهادفة إلى إثراء حياة العملاء، والحفاظ على مكانتها، كعلامة موثوقة لعملائها في هذا القطاع.

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