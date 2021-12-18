«العربية للسيارات» تستقبل 2022 مع عرض مميز لـ«كوليوس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن عرض مثير للغاية على سيارة «رينو كوليوس 2022».

وخلال شهر ديسمبر، سيحصل كل عميل يشتري سيارة كوليوس جديدة من العربية للسيارات، على تأمين مجاني لعام واحد، وخدمة مجانية لثلاث سنوات، إضافة إلى الضمان لخمس سنوات. وإذا كنت تبحث عن دافع لترقية سيارتك الحالية، أو لخوض المغامرات على متن سيارة رياضية مدمجة حصدت الكثير من الجوائز، فستكون هذه السيارة الخيار الأنسب لك.

ومع وجود خاصية ربط الاتصال «أبل كار بلاي»/ «أندرويد أوتو» ونظام الوسائط المتعددة (R-LINK 2) من رينو، والنظام الصوتي الغني «بوز»، إلى جانب أنظمة المساعدة في أثناء القيادة، ستكتمل تجربتك، كما ستكون «رينو كوليوس 2022» امتداداً لأسلوب حياتك لقدرتها على المزج بين الاتصال والترفيه في جميع رحلاتك.

وتم تصميم هذه السيارة لتكون انعكاساً للراحة التي يجدها السائق، خاصة مع وجود مساحة فسيحة للأرجل، والمقاعد المزودة بذاكرة وجيدة التهوية، والمقصورة الواسعة المصممة لتلبية مختلف احتياجاتك.

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