مكانة خاصة لـ«نيسان باترول» في قلوب العملاء بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات» أنه منذ وصولها إلى الأسواق المحلية، احتلت «نيسان باترول» مكانة خاصة في قلوب العملاء الذين يقدرون الأداء العالي حتى في أشد الظروف صعوبة.

وقال: في الواقع، يشهد سوق أبوظبي اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الراغبين باقتناء باترول، حيث يجدونها جاذبة وأصيلة نظراً لتاريخها الراسخ في الإمارات والمنطقة بشكل عام. ولقد تناقلت نيسان باترول كإرث بين الأجيال، حيث أصبح جيل الشباب اليوم يفضلها على أي سيارة أخرى، وهو ما جعل المسعود للسيارات توفرها في مختلف صالات عرضها في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

وأضاف: تشير التقارير إلى الطلب المتزايد على السيارة في المنطقة حيث تشهد الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في نسب مبيعاتها وخدمات ما بعد البيع، إضافة لحصولها على عدد كبير من الجوائز على مر السنين، بما في ذلك حصولها أعلى مستويات رضا العملاء، وأفضل الشركات لقيمة إعادة البيع، وهو ما يعزز توقعاتنا باستمرار تحقيق أداء قوي في مبيعات طراز نيسان باترول الشهير خلال السنة المالية الحالية وما بعدها.

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