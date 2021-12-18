بن حويرب: «أوتوميكانيكا دبي» إضافة نوعية تثري خبرات المتخصصين في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد أحمد جمال بن حويرب، المدير العام لشركة أمكو لشحوم السيارات، المتخصصة في مجال صناعة شحوم السيارات منذ عام 1963 النجاح النوعي والقيمة والفائدة الكبيرين لفعاليات الدورة 18 من معرض «أوتوميكانيكا دبي»، المعرض التجاري الأضخم من نوعه في المنطقة في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، إذ اختتم الخميس الفائت، محققاً إنجازات كبيرة ومشاركة دولية نوعية.

وبين أحمد بن حويرب حرص شركتهم على المشاركة في دورة هذا العام من المعرض، الذي نظمته «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، كونها تلقي الضوء على التحوّلات السريعة المدفوعة بالتحول الرقمي التي يشهدها القطاع، خصوصاً وأنه أتيح لهم في البرنامج الخاص بالمعرض، لقاء مئات الجهات من بين 562 جهة عارضة من 47 دولة ضمن 12 جناحاً وطنياً أظهرت جميعها مدى التطوّر الذي حققه القطاع في عملية التحوّل الرقمي التي يشهدها، ما يُشير إلى مزيد من التغييرات في المستقبل.

وتابع: يعد معرض «أوتوميكانيكا دبي» معرضاً عالمياً، يلتقى فيه كبار المسؤولين عن الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات، وتكمن أهمية المعرض بكونه ملتقى لجميع أصحاب الشركات والمعامل والموزعين العالميين، ويتعارفون من خلاله مع بعضهم البعض، ويتفقون على نموذج عمل معين سواء استيراد أو تصدير منتجات سيارات أو غيرها من الأمور«.

واستطرد بن حويرب:»لقد مثلنا شركتنا من خلال هذا المعرض عالمياً، وقمنا ببناء علاقات مع الكثير من العملاء والموزعين العالميين، وتعرفنا في هذا المعرض على العديد من العملاء من العالم العربي والعالم أجمع، من الكويت ومن أوزبكستان ومن الأردن ومن مصر ومن تركيا ومن دول أفريقية وغيرها من الدول الأخرى، واتفقنا مع موزعين من العراق وبعض الموزعين من مصر على تصدير منتجاتنا لهم من شحوم وزيوت للسيارات«.

وجهة مثالية

وأشار المدير العام لشركة أمكو لشحوم السيارات، إلى أن جناح شركتهم في المعرض استعرض منتجاتهم من شحوم وزيوت ذات الجودة العالية للسيارات، كما تم عرض خدمات»أمكو«، على أصحاب معامل السيارات والشركات العالمية.

وأضاف بن حويرب:»إن دبي تتميز بموقع استراتيجي، وهي وجهة مثالية للشركات العالمية، لما تمتلكه من مقومات ومزايا، تجعلها المكان المثالي للاستثمار والنجاح في أي مجال من المجالات، فضلاً عن احتضانها العديد من الفعاليات والمعارض العالمية، التي يحضرها كبار المسؤولين العالميين، وهي المكان الأمثل لاستضافة المعارض العالمية الكبرى«.

وقال:»إن الناس تأتي إلى دبي من كافة أرجاء العالم، ليس فقط للاستثمار وحضور الفعاليات، بل كذلك للسياحة والتمتع بمناظر المدينة الجميلة سواء العصرية الفريدة، أو التراثية التي تنبض بنفح من التاريخ العريق".

خبرات نوعية

ولفت المدير العام لشركة أمكو لشحوم السيارات، أنهم حققوا فائدة كبيرة وعقدوا صفقات مهمة في «أوتوميكانيكا دبي»، الذي أقيم ضمن ثماني صالات في مركز دبي التجاري العالمي، موزعاً على ستة أقسام، وشملت قطع الغيار والمكوّنات، والإلكترونيات والنظم الإلكترونية، والإكسسوارات وأدوات التعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، والصيانة والتصليح، والشحوم وزيوت السيارات بأنواعها، وغسل السيارات، والتجديد.

كما اكتسبت الشركة، حسب ما بين أحمد بن حويرب، خبرات نوعية عصرية وقدمت أيضاً خبرات لكثير من الشركات الدولية، وذلك خاصة في ظل كون المعرض شهد بدوره العام الحالي، وللمرة الأولى تحفيزاً نوعياً في هذا الاتجاه، حيث ضم حفل توزيع جوائز لتكريم التميّز في جميع مجالات القطاع على المستوى الإقليمي.

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