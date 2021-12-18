«فولكس فاجن تيجوان» سعر تنافسي ومزايا عديدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد طراز «تيجوان 2021» من الصانع الألماني «فولكس فاجن» أحد أبرز الطرازات التي أثبتت مكانتها سريعاً بأسواق الإمارات بفضل سعرها التنافسي، ومزاياها العديدة التي جعلتها من أفضل المركبات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتستمد السيارة قوتها الواضحة من محرك رباعى الأسطوانات بسعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة مقدارها 150 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن لكل متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وعلى الطرقات، لوحظ أن السيارة تتسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر في مدة زمنية قدرها 9.2 ثوان، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر. وبالنسبة للأبعاد الخارجية للسيارة فنجد أنها تأتي بطول 4486 مم، وعرض 1839 مم، وارتفاع 1664 مم، أما سعة الحقيبة الخلفية فتتسع لـ 615 لتراً.

وتم طرح السيارة بفئتين، الأولى بعدد من التجهيزات أهمها مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية جيد جداً خاصة في الليل، مع توفر خاصية مساعدة الركن، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وإمكانية فتح السيارة بدون مفتاح، ومكيف هواء ثلاثي التحكم.

إضافة إلى مصابيح LED أمامية وخلفية، ومرايات خارجية كهربائية مزودة بإشارات جانبية وخاصية التسخين، وجنوط رياضية 18 بوصة، وإضافات من الكروم على النوافذ.

أما الفئة الثانية فتأتي بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومنها كاميرا متعددة الاستخدامات، وشاشة زجاجية متحركة فوق شاشة العدادات لتوضيح السرعة، وإمكانية التحكم في وضعية القيادة ومنها النظام الاقتصادي.

بالإضافة إلى مقاعد أمامية كهربائية قابلة للتعديل والتدفئة، وفرش المقاعد من الجلد، ومصابيح ليد، وفتحة سقف بانوراما، وإضافة خاصية الذاكرة للمرايا الخارجية، ومساحات أمامية قابلة للتسخين لمنع الضباب أتوماتيكياً مع حساس مطر، وجنوط رياضية 19 بوصة.

وزودت السيارة بعدد من وسائل الأمان منها الوسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات مطر، وفرامل يد إلكترونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز