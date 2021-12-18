«نيسان مكسيما» كفاءة عالية

المصدر: دبي - البيان

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منذ إطلاق الطراز الجديد من «نيسان مكسيما 2021» في سوق الإمارات وهي تحظى بمكانة كبيرة وخاصة بين فئة الشباب بفضل كفاءتها العالية وتصميمها المتميز والجميل في الوقت ذاته، ما جعلها ضمن أكثير خيارات الشباب تفضيلاً، كما تعد من أكثر السيارات طلباً في العالم لدى أسطول سيارات «نيسان».

وعند النظر إلى مواصفات تلك السيارة المتميزة نجدها تأتي بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3500 سي سي، بقوة قدرها 300 حصان، وعزم دوران يبلغ 354 نيوتناً لكل متر، متصل بناقل حركة CVT، مع نظام الدفع الأمامي، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوانٍ فقط.

وحصلت السيارة على حزمة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، ومنها نظام الكبح الأوتوماتيكي للطوارئ مع رصد المشاة، ونظام كشف النقطة العمياء، والتحذير من مغادرة المسار، ومصابيح عالية أوتوماتيكية.

والتحذير من السيارات عند الاصطفاف، والتحذير من الاصطدامات الخلفية والأمامية قبل وقوعها، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات والتنبيه عند امتلائها مع مثبت سرعة متكيف والتعرف إلى اللافتات المرورية.

وتتضمن السيارة كلاً من: مصابيح LED نهارية خلفية وأمامية مع نظام تحكم أوتوماتيكي، وكذلك مصابيح ضباب، وفتحات تهوية كرومية، ومرايا جانبية كهربائية وخاصية التعتيم الذاتي، بالإضافة إلى وجود سقف بانورامي مع خاصية الفتح والغلق بلمسة واحدة.

أما في الخلف فقد حافظت السيارة على الخطوط الانسيابية نفسها مع مصابيح خلفية أنيقة، وعادم رباعي، ومشتت هواء رياضي، وتأتي بعجلات 19 بوصة بلاتينيوم، إضافة إلى مقود مزدوج اللون ولمسات برونزية مع عدادات رقمية جديدة وألواح أبواب من مواد متميزة جديدة تزيد من مدى الرفاهية والفخامة الداخلية.

ومن الداخل نجد شاشة بحجم 8 بوصات ذات مفاتيح لمسية لنظام «NissanConnect» الترفيهي المعلوماتي الشهير، مع نظام ملاحة ودعم «آبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، مع إمكان الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث مع دعم الأوامر الصوتية.

وأثبتت تجربة قيادة السيارة إمكانات كبيرة عند السرعات العالية تولد قدراً كبيراً من الأمان ما يدعم الإحساس بالثقة في السيارة، كما تأتي أنظمة الأمان لتؤكد أنها السيارة المثالية لحماس الشباب.

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