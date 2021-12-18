«مرسيدس» شريك السيارات الرسمي لعين دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعت «مرسيدس-بنز الشرق الأوسط» شراكة مدة ثلاث سنوات مع عين دبي، إحدى وجهات دبي القابضة وأعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم في قلب الوجهة السياحية الشهيرة بلوواترز في دبي، لتكون «مرسيدس-بنز» شريك السيارات الرسمي لعين دبي.

وتتيح الاتفاقية الجديدة لزوار عين دبي اختبار تجربة فريدة على ارتفاع 250 متراً تجسد مزايا «مرسيدس-بنز» في مقصورة تجمع بين التصميم المذهل والمريح والطابع الفخم لسيارات العلامة، بالإضافة إلى لاونج مرسيدس لكبار الشخصيات.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق سيارة «EQS» لتكون أول سيارة سيدان فخمة وكهربائية بالكامل من «مرسيدس- EQ»؛ إذ ستتألق عين دبي بملامح مستوحاة من الطراز الجديد بدءاً بهيكل العجلة والشاشات الداخلية ووصولاً إلى السيارة المعروضة عند المدخل، ما يتيح للزوار التعرف إلى مختلف مميزات السيارة الجديدة.

وقال كريشان بوداني، نائب الرئيس مدير المبيعات والتسويق في «مرسيدس-بنز الشرق الأوسط»: نفخر بأن نكون شريك السيارات الرسمي لعين دبي التي تعد تحفةً هندسية ومعلماً رائداً يتّسق تماماً مع رسالة علامتنا.

وسيتيح هذا التعاون لزوار عين دبي اختبار الفخامة التي تشتهر بها «مرسيدس-بنز»، والاسترخاء وسط أجواء مريحة مع تأمل المناظر المذهلة لدبي وتذوق أشهى المأكولات والمشروبات مع عروض الضيافة الاستثنائية.

وتم تصميم مقصورة «مرسيدس-بنز كافيه» خصيصاً لتعكس التصميمات الاستثنائية للعلامة وتوفر أعلى درجات الراحة والرفاهية على ارتفاع 250 متراً، بالإضافة إلى المزيد من التفاصيل التي سيتم الإفصاح عنها قريباً.

من جهته، قال رونالد دريك، المدير العام لعين دبي: أصبحت عين دبي بعد شهرٍ واحد فقط على إطلاقها من أبرز المعالم في دبي بمناظرها الخلابة وإطلالاتها المذهلة على أفق المدينة.

وتشكل شراكتنا مع «مرسيدس-بنز» خطوةً مثالية لما تجسده العلامة من فخامة وتميز. وسيكون ضيوفنا في مقصورة «مرسيدس-بنز» كافيه على موعدٍ مع تجربة لا مثيل لها لتأمل دبي من ارتفاع 250 متراً.

ويرحب لاونج كبار الشخصيات من «مرسيدس-بنز» بضيوفه مع تجربةٍ فريدةٍ تضمّ فعاليات حصرية من تنظيم العلامة. وسيكون بانتظار الزوار تجربة متميزة في كل خطوة عند حجز مقصورة «مرسيدس-بنز كافيه»، إذ سيكون بإمكانهم دخول «لاونج مرسيدس» لكبار الشخصيات وتجنب الانتظار في رحلة صعودهم قمة عجلة المشاهدة المذهلة.

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