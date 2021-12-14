«ذا إيليت كارز» وكيلاً لسيارات «جيتور» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة «ذا إيليت كارز» اتفاق شراكه مع شركة «جيتور» الصينية ذات المكانة العالية بهدف توسيع مكانتها في أسواق المنطقة عبر السوق الإماراتي.

وأتت «ذا إيليت كارز» بتكنولوجيا متقدمة للغاية إلى السوق الإماراتي، حيث تجلب هذه الشراكة أكثر من 20 عاماً من الخبرة الهائلة المشتركة في صناعة السيارات والأداء الرائع في سوق المنطقة والعالم، وبالتالي جلب الجودة والثقة لعملائها في الإمارات.

وتنبض سيارات «جيتور» بالحياة الذكية من دون المساومة على الرفاهية والراحة. وبفضل مساحة المقاعد السبعة لسياراتها، والجدوى الاقتصادية، وتجربة القيادة الذكية، وفتحة السقف البانورامية المدمجة ذات الزاوية العريضة، تضيف «جيتور» الكثير من الأناقة إلى مجموعة منتجات «ذا إيليت كارز».

وتضاف الرفاهية بأسعار معقولة مع استفادة من خيارات التمويل الحصرية وضمان لمدة خمس سنوات أو 150.000 كم، وعقد خدمة لمدة ثلاث سنوات أو 60.000 كم، وتأمين مجاني وتسجيل مجاني مما يمنح راحة البال الكاملة. وينعكس مستوى «جيتور» المتميز والمبدع من تجربة «ذا إيليت كارز» كدليل على الثقة وخدمات الدرجة الأولى وأفضل المنتجات.

وتتصدر مجموعة «ذا إيليت كارز» في مجال تجارة السيارات منذ سنوات عديدة، ولديها رؤية واضحة لمواصلة النجاحات عبر توسيع حصتها في سوق الإمارات. ومع تعدد صالات العرض داخل الإمارات، تضم المجموعة تشكيلة واسعة من السيارات الأيقونية والمميزة من نوعها والفاخرة والتي تعود إلى أجود الماركات العالمية وأكثرها شهرة.

وتعد «ذا إيليت كارز» واحدة من أشهر وكالات السيارات الفاخرة في الإمارات والمتخصصة بالسيارات الجديدة والمستعملة. ومن خلال معارضها في دبي وأبوظبي، تقوم «ذي إيليت كارز» ببيع السيارات الفارهة الجديدة والمستعملة.

وتتميز بسجلها الحافل في هذا القطاع والخدمات عالمية المستوى التي تقدمها وأسعارها التنافسية وفريقها متنوع الخبرات وخيارات التمويل والتأمين المرنة التي توفرها وحضورها القوي محلياً ودولياً، مما يجعلها خارج إطار المنافسة.

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