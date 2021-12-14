«أوروس» أكثر طرازات «لامبورغيني» مبيعاً في 4 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الرياضية الفائقة طراز «لامبورغيني أوروس» بالنجاح الكبير الذي تتمتّع به منذ إطلاقها في الأسواق الدولية بتاريخ 4 ديسمبر 2017 في مقرّات الشركة الموجودة في سانتا أغاتا بولينييزي.

ولقد أعلن هذا الطراز الرياضي الفائق، الذي يأتي إلى جانب طرازَي «أفنتادور»، و«هوراكان»، عن ولادة فئة جديدة للسيارات الفاخرة تتمثّل بمركبات الـSUV الفائقة، ولقد حدّد لنفسه مكانة بارزة كمعيار من ناحية القوّة والأداء وديناميكيات القيادة والتصميم والفخامة وقابلية الاستخدام اليومي.

كما أطلقت «أوروس» مرحلة التحوّل الأبرز لدى «أوتوموبيلي لامبورغيني»، حيث تألّقت على مدى السنوات الأربع الماضية لتصبح لاعبة رئيسية ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات. وبفضل «أوروس»، وصلت المبيعات والإيرادات والأرباح لمستويات غير مسبوقة في تاريخ العلامة التجارية.

فلقد نمت الإيرادات السنوية بنسبة 40% من 1.01 مليار يورو لتصل إلى 1.42 مليار يورو في 2018، وهي السنة التي بدأ فيها بيع المركبة، لتصل إلى قمّتها عند 1.81 مليار يورو في 2019 و1.61 مليار يورو في 2020 (خلال فترة جائحة كوفيد)، أي السنة التي حقّقت فيها الشركة مستويات ربحية قياسية.

كما إن النمو الإجمالي في المبيعات الدولية كان استثنائياً أيضاً، ليصل إلى رقم قياسي هو 8205 سيارات «لامبورغيني» تم تسليمها للعملاء بنمو 43% سنة 2019، وهو ضعف الأرقام التي تم تحقيقها خلال الفترة قبل وصول طراز «أوروس». ومن 2018 حتى نهاية 2021، تم تسليم ما مجموعه 16000 مركبة «أوروس» حول العالم، وهو رقم جعل مركبة الـ SUV الفائقة من «لامبورغيني» أفضل طراز مبيعاً على مدى أربع سنوات في تاريخ الشركة. ويتم بيع «أوروس» في كل ناحية من القارّات الخمس، مع نسبة 85% من العملاء يُعتبَرون جدداً لدى العلامة التجارية.

ومن الناحية الصناعية، فقد أدّى مشروع «أوروس» لمضاعفة موقع الإنتاج في سانتا أغاتا بولينييزي، إذ شهد توسّعاً من مساحة 80.000 متر مربّع إلى 160.000 متر مربّع، مع تشييد منشأة جديدة وورشة طلاء.

بالإضافة إلى القسم الجديد المعني باللمسات النهائية، ومبنى جديد للمكاتب، وحلبة اختبارات، ومستودع جديد للخدمات اللوجستية، ومحطّة ثانية لتوليد الطاقة الثلاثية ومركز للطاقة.

وبهدف دعم هذه الفترة التحوّلية، قامت الشركة أيضاً باستثمارات ضخمة في مجال رأس المال البشري، حيث وظَّفت ما يزيد على 700 شخص خلال مدّة تخطّت الأربع سنوات بقليل، وذلك وفق عقود دائمة.

وتضم «أوروس» محرّك V8 سعة 4.0 ليترات مع شاحن توربيني توأمي يولّد قوّة قدرها 650 حصاناً مع 850 نيوتن-متر من العزم، وهو ما يمكّن «أوروس» على التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3.6 ثوانٍ والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 305 كلم/س. كما إنها تأتي متألّقة بمجموعة من الألوان، والتي شملت في مرحلة بداية المبيعات 16 لوناً. أما اليوم فيتم توفير ما يزيد على 45 لوناً مختلفاً لهذه المركبة.

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