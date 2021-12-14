«الفطيم تويوتا» تطلق «ريز» الجديدة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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في إطار سعيها إلى إعادة تعريف مفهوم الفئة المدمجة للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، أعلنت شركة الفطيم تويوتا عن إطلاق مركبتها الجديدة «ريز» في أسواق الشرق الأوسط.

والتي تهدف إلى تسليط الضوء على حرص الشركة على طرح مركبات تضم مزايا جديدة وعملية تلبي التطلعات المتنامية والمتنوعة لعملاء الشركة المميزين، إذ تتّسم هذه المركبة بمواصفات عملية، ومستويات استثنائية من الاقتصاد في استهلاك الوقود، والقدرة على المناورة، إلى جانب التصميم اللافت، ورحابة المقصورة الداخلية، والعديد من المزايا الأخرى.

يبلغ طول مركبة تويوتا «ريز» الجديدة حوالي أربعة أمتار، ما يجعلها مثالية لمن يرغب في الاستمتاع بمساحة أمتعة أكبر ومستويات إضافية من السلامة التي لطالما عُرِفَت بها المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب الاستفادة من القيادة السلسة التي تتميز بها المركبات المدمجة. كما تُعَد مركبة تويوتا «ريز» الجديدة ملائمة للرحلات الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك للاستخدام اليومي.

وقد تم تطويرها باعتبارها مركبة نشطة وعملية ومدمجة، لتوفر لعملائها حلول تنقل عالمية المستوى في جميع ظروف القيادة. وتم تطوير جميع جوانب المركبة حديثاً، بما في ذلك منصتها ونظام الدفع فيها، وذلك لتحقيق أقصى مستويات الأداء والراحة والأمان.

وقال آندي بارات، العضو المنتدب لـشركة الفطيم تويوتا: «تمثلت رؤيتنا عند تطوير مركبة تويوتا ’ريز‘ في تمييزها عن باقي المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الموجودة حالياً في الأسواق.

وذلك من خلال مزج التصميم الرحب والمميز للمقصورة الداخلية، مع الارتباط الموثوق لميزات القدرة على المناورة والسلامة والثبات. وتضمن المنصة الجديدة لمركبة تويوتا ’ريز‘ مستويات عالمية من التحكم والثبات والراحة في القيادة، فضلاً عن مجموعة أخرى من المزايا المصممة بعناية لتلبية احتياجات عملاء تويوتا المميزين في المنطقة».

تُمثِّل هذه المركبة نوعاً جديداً في الفئة المدمجة للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات. ونحن على ثقة من أنَّ عملاءنا سيستمتعون بوقتهم داخل مقصورتها الرحبة، سواء أثناء تنقلاتهم اليومية أو خلال رحلاتهم الترفيهية في عطلات نهاية الأسبوع. وتعكس مركبة ’ريز‘ التزام شركة تويوتا بتطوير حلول تنقلٍ متنوعة.

كما توفر المساحة الرحبة والعملية والراحة التي يتطلبها نمط الحياة النشط في أيامنا هذه. كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى عملائنا الكرام على دعمهم وإلهامهم المستمرَيْن، الأمر الذي يحفزنا على مواصلة ابتكار أفضل مركباتٍ على الإطلاق من شأنها أن تفوق توقعاتهم.

تأتي مركبة تويوتا «ريز» بخيارين من المحركات؛ الأول ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر مزود بشاحن توربيني يقدم تسارعاً سلساً واستجابة سريعة ويُولِّد قوة 97 حصاناً و140 نيوتن-متر لعزم الدوران، والثاني محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر يمنح توازناً مثالياً بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود ويُولِّد قوة 87 حصاناً و113 نيوتن متر لعزم الدوران. يأتي كلا المحركين مقترنَيْن بناقل الحركة المتغير المستمر CVT.

والذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات، ويوفر تسارعاً قوياً وسلساً منذ بدء تشغيل المركبة وعند الانطلاق بسرعات منخفضة. ويسهم كلٌّ من هيكل المركبة عالي الصلابة ونظام تعليقها المطورَيْن حديثاً في تحقيق مستويات فائقة من التحكم والثبات والراحة في القيادة. كما تتميز المركبة بقدرتها العالية على المناورة من خلال نصف قطر دوران يبلغ 4.9 أمتار.

وتتسم مركبة تويوتا ريز بتصميم جريء ومميز في فئتها يجمع بين الأسلوب القوي للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات وشكل المركبات الصغيرة. وتتميز واجهة المركبة الأمامية بمظهر قويٍ، مع صدّام أمامي يتّسم بالزوايا البارزة والشبك الأمامي السفلي بشكله شبه المائل.

كما يعزز واجهة المركبة الأمامية أقواس العجلات التي توحي بالقوة، في حين تعكس كلٌّ من المصابيح الأمامية الأنيقة بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء LED ومصابيح الانعطاف المتسلسلة، التقنيات المتقدمة التي تزخر بها المركبة.

ومن جانبها، تحاكي مقصورة الركاب المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات ويمنحها التصميم شكلاً رياضياً رشيقاً. أما الجزء الخلفي، فتمَّ وصله بزوايا الصدّام لإضفاء مظهر عريض وثابت يتماشى مع تصميم مقدمة المركبة.

وتوفر المقصورة الداخلية لمركبة تويوتا ريز الجديدة مستويات عالية من الراحة والملاءمة، وذلك من خلال التفاصيل عالية الجودة، والتشطيبات باللون الأحمر التي تمنح الإحساس بالبهجة. وبالنسبة للوحة العدادات، فقد صُمِّمت لضمان توفير مجال رؤية متميز. كما تم تصميم مكان وشكل ذراع ناقل الحركة بشكلٍ عملي يسمح للسائق بالتركيز الكامل على الطريق.

كما تم تثبيت مفاتيح عجلة القيادة في أفضل موقعٍ يمنح السائق تحكماً بديهياً في الوسائط المتعددة ووظائف المركبة، فيما يُسهِّل الكونسول الوسطي المُضاء عملية تحديد مكان العناصر الموضوعة في الدرج. وتتميز المقاعد العريضة بوسائد طويلة ومريحة، بالإضافة إلى مساند جانبية داعمة لتوفير الراحة التامة.

وتضم المقصورة الداخلية الرحبة للمركبة مجموعة من الميزات العملية، بما في ذلك شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات التي تأتي مدمجة مع نظام أبل كاربلاي Apple CarPlay و «أندرويد أوتو» Android Auto، ومنفذ «يو أس بي» على الوحدة الرئيسية التي تسمح للركاب بتوصيل أجهزة الوسائط الخارجية.

ونظام صوتي بأربعة مكبرات، فضلاً عن نظام تكييف هواء قوي، ومقاعد خلفية 60/40 قابلة للطي. إلى جانب ذلك، يحظى الأهالي بمستويات إضافية من راحة البال التي يوفرها نظام تويوتا للأمان أيزوفيكس ISOFIX، والذي يربط مقاعد الأطفال بإحكامٍ.

ويحتوي الهيكل المدمج لمركبة تويوتا ريز الجديدة على صندوق أمتعة رحب يبلغ عرضه 1,000 ملم وارتفاعه 865 ملم وطوله 755 ملم. كما يتميز بلوحٍ سطحيٍ متحركٍ قابلٍ للتعديل لتوفير حلول تخزين متعددة مريحة تفي بمجموعة واسعة من احتياجات العملاء. وتحظى المركبة بسعة أمتعة رائدة في فئتها تبلغ 369 لتراً عندما يكون اللوح السطحي في وضعيته المنخفضة.

وكما هو الحال مع طرازات تويوتا الأخرى، تبقى السلامة في مقدمة أولويات مركبة تويوتا ريز الجديدة، إذ تتكامل منظومة السلامة المميزة في هذه المركبة، بما في ذلك الوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة التي تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، ونظام التحكم في ثبات المركبة VSC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC، ومصابيح الضباب الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وغيرها من الأنظمة الأخرى.

وتضيف مجموعة مختارة من سبعة ألوان خارجية مستوىً إضافياً من الجاذبية إلى مظهر مركبة تويوتا ريز المميز، بما في ذلك اللون التركوازي MM، والأبيض اللؤلؤي SE، والأحمر، والرمادي ME، والأسود، والفضي، والأصفر SE. كما أصبح التخصيص الإضافي ممكناً مع التفرد باختيار المركبة بلونين مختلفين، إذ يمكن دمج اللون الأسود اللامع مع اللون التركوازي MM أو الأبيض اللؤلؤي SE، أو الأحمر، أو الرمادي ME، أو الأصفر SE.

كما يحظى الجزء الداخلي للمركبة بنظام ألوان أنيق يمتزج بشكلٍ متناغمٍ بالتنجيد الداخلي الأسود والشريط الأحمر لتزيين الحواف. وتأتي المركبة أيضاً بخيارَين من العجلات ذات السبائك المعدنية، إما بمقاس 16 أو 17 بوصة بتصميمين مميزين، بينما تتميز عجلات الـ 17 بوصة بلون أسود خاص مصقول يضفي مظهراً أكثر أناقة.

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