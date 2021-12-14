أوتوميكانيكا دبي يبحث تحوّل ونُضج سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات

المصدر: دبي - البيان

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افتتح معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات المفوض العام للبنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رسمياً فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع خدمات ما بعد البيع، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي لغاية يوم الخميس 16 ديسمبر الجاري.

وتُسلط دورة هذا العام من المعرض، الذي تُنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الضوء على التحوّلات السريعة المدفوعة بالتحول الرقمي التي يشهدها القطاع، إذ يستضيف المعرض 562 جهة عارضة من 47 دولة ضمن 12 جناحاً وطنياً تُظهر جميعها مدى التطوّر الذي حققه القطاع في عملية التحوّل الرقمي التي يشهدها، ما يُشير إلى مزيد من التغييرات في المستقبل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمود غازي بيليكوزن، المدير العام لمعرض أوتوميكانيكا دبي: «تؤثر التطورات التكنولوجية في جميع شرائح القطاع، وهو ما يتضح من خلال مُختلف المجالات الستة التي يتناولها المعرض.

وتدفع هذه التحولات المتسارعة نحو تحقيق نقلة نوعية للقطاع على المستوى الإقليمي، والذي يشهد تطوراً سريعاً من ناحية تقديم الخدمات وابتكار المنتجات والمعايير المهنية، ما يعني أن القطاع وصل إلى مرحلة النُضج».

وتابع قائلاً: «شهدت مستويات التسجيل المسبق لحضور الفعالية زيادة بنسبة 40% من أعضاء الإدارات العليا و18% من أخصائيي المشتريات، مقارنةً بعام 2019، ما يُعد مؤشراً جديداً إلى زيادة النشاط التجاري والرغبة في البحث عن شركاء جُدد. كما شهدنا تسجيل زوّارٍ من 143 دولة، ولهذا، نتوقع أن نشهد نشاطاً كبيراً على أرض المعرض في الأيام الثلاثة المقبلة».

ويضم أوتوميكانيكا دبي، الذي يُقام ضمن ثماني صالات في مركز دبي التجاري العالمي، ستة أقسام، وتشمل قطع الغيار والمكوّنات، والإلكترونيات والنظم الإلكترونية، والإكسسوارات وأدوات التعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، والصيانة والتصليح، وغسيل السيارات والتجديد.

ويشهد المعرض المرة الأولى حفل توزيع جوائز شاملاً لتكريم التميّز في جميع مجالات القطاع على المستوى الإقليمي، بما فيها المنتجات والخدمات والموظفون والتدريب.

كما يُقيم تحدي الأدوات والمهارات، الذي يشتمل على فعالية مباشرة مملوءة بالتشويق يستعرض فيها الأخصائيون مهاراتهم في تبديل الإطارات وتركيب العجلات والحلول الذكية لإزالة خدوش هياكل المركبات.

قطاع أكثر استدامة

أكّدت شركة ويمزِر إندستريز الرومانية، التي تُشارك في المعرض المرة الأولى، حجم التحول الكبير الذي يشهده القطاع، إذ أشارت إلى أن القطاع يدرك ضرورة الإسهام في المساعي العالمية للوصول إلى عالم أكثر استدامة، إذ بدأت بتقديم منتجات متخصصة قياسية أصلية مصنوعة من السيراميك وخالية من الكربون.

وكان أمين أوز زمان، المدير الإداري للشركة، قد أشار إلى أنّ مجالات التصنيع المُضاف وإعادة التصنيع والتجارة الإلكترونية والقطارات الهجينة/ الكهربائية وحلول التنقل، ستكون العوامل الجديدة المُحركة للقطاع.

وقال: «يمر قطاع خدمات ما بعد البيع بمرحلة من التحول الجذري، مع التركيز بصورة رئيسة على اعتماد الحلول الكهربائية والرقمية. وتُعيد هذه التغييرات صوغ أفكار العملاء ومصنعي السيارات وجميع الأطراف المعنية بالقطاع في ما يتعلق بالسيارات وقيادتها وكيفية إدارة الأعمال في قطاع خدمات ما بعد البيع والقيمة الناتجة عن ذلك».

وتابع قائلاً: «أدى الانتشار الكبير للاتصالات عبر الإنترنت والهواتف الذكية إلى رفع سقف توقعات العملاء للحصول على تجربة تسوق سلسة ومريحة وشفافة في المقام الأول. ربما تأخّر قطاع السيارات في تبنّي هذا التحوّل، غير أنّ أزمة كوفيد-19 سرّعت العملية، إذ يشهد القطاع اليوم تحولاً كبيراً نحو الرقمنة».

توقعات بنمو غير مسبوق

تتوقع ويمزِر إندستريز أن يشهد سوق خدمات ما بعد البيع مستويات غير مسبوقة من النمو، على الرغم من التحديات التي تعرض لها نتيجة أزمة كوفيد-19.

وأوضح زمان: «نلمس مؤشرات إيجابية للتعافي الاقتصادي في الأسواق التي نستهدفها على الرغم من التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد. إذ من المتوقع أن تصل إيرادات سوق خدمات ما بعد البيع إلى 800 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بحسب دراسة حديثة أجرتها مؤسسة جلوبال ماركِت إنسايتس. كما لا يخفى على أحد أنّ قطاع السيارات العالمي يمر بمرحلة من التوسع الديناميكي».

واختتم بقوله: «ازدادت وتيرة التحول الرقمي بشكلٍ مطرد في الآونة الأخيرة، وهناك بالتأكيد أبعاد لم يتم الكشف عنها حتى الآن. وتتطلب عملية التحول الجذري في القطاع وسلسلة القيمة فيه تحقيق التكامل بين شرائح جديدة وعقد شراكات مع جهات فاعلة جديدة، بما يتجاوز مُجرد تقديم تجربة تسوّق متعددة القنوات».

وتواجه الأطراف الفاعلة في القطاع تحديات كبيرة بسبب المنافسة الكبيرة في القطاع، ولا سيما في ضوء ما يتوقعه المحللون الخبراء بشأن نمو عائدات قطاع غيار السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب عند 5.8% ليصل إلى 6.84 مليارات دولار أمريكي في عام 2025.

وتضع أكاديمية أوتوميكانيكا دبي الخطوط العريضة لتحقيق النجاح، إذ يجتمع الخبراء للبحث في الآفاق المستقبلية للقطاع في المنطقة، ودراسة أثر طرح السيارات الكهربائية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، والاتجاهات الرقمية، وتنويع القطاع ونتائج الثورة الصناعية الرابعة.

دعم إكسبو دبي

وقال سيمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط إن المعرض في نسخته الجديدة يأتي بعد انفتاح السوق العالمي متخطياً أزمة كورونا.

لافتاً إلى أن إكسبو دبي كان له الأثر البارز في دعم معرض أوتوميكانيكا واستقطاب الزوار إليه، وخاصة بعد إدخال عدد من الفعاليات إليه وهي نادي الأعمال، وأكاديمية أوتوميكانيكا لعرض خبرات الأعضاء مباشرة على الحضور والزوار.

وقال ميلور إن محفظة إنجازات ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط تضم 16 معرضاً ومنها أوتوميكانيكا دبي، وأوتوميكانيكا الرياض، وبيوتي ورلد ميدل إيست، وبيوتي ورلد السعودية، وهاردوير آند تولز الشرق الأوسط، وهايبرموشن دبي، وإنترسك، وإنترسك السعودية، والهدايا ولايف ستايل الشرق الأوسط.

ولايت الشرق الأوسط، وماتريالز هاندلنج الشرق الأوسط، وماتريالز هاندلنج السعودية، وأسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف، وبايبر ورلد الشرق الأوسط، وبرولايت آند ساوند الشرق الأوسط، وإس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط؛ فضلاً عن تنظيم سلسلة من المؤتمرات والندوات ومن بينها قمة ديجيتال نكست، ومؤتمر ثينك لايت، والمؤتمر الدولي لمركبات المستقبل.

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