«مكلارين» تستعرض خبراتها في صناعة نسيج ألياف الكربون في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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انضمت «مكلارين أوتوموتيف»، وهي الشركة البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة ذات الأداء العالي، إلى «إكسبو 2020 دبي»، في الاستعراض الخاص بها من خلال معرض «حياكة الابتكار»، والذي يقع في جناح مملكة البحرين، حيث يستعرض تاريخ البلاد الغني عبر السنين في صناعة النسيج.

افتتح العرض، الذي تدعمه شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» رسمياً بتاريخ 12 ديسمبر 2021 وسيكون متاح لزوار أكبر تجمع ثقافي في العالم حتى 30 يناير 2022.

ومنذ تأسيس «McLaren Racing» في عام 1963، عملت شركة «مكلارين» على تخطي الحدود في المنافسة في عالم الفورمولا 1، كما تشتهر الشركة بتقديم الهيكل المصنوع من ألياف الكربون الصلب والخفيف في سباق السيارات عبر سيارة McLaren MP4/1 والتي فتحت آفاقاً جديدة لهذا المجال في عام 1981.

حيث إن شركة «مكلارين» لم تقم بصناعة أي سيارة بعدها إلا باستعمال ألياف الكربون الصلب.

كما سيلفت هذا العرض انتباه الزائرين ويأخذهم في رحلة اكتشافية تمر بمختلف مراحل صناعة ألياف الكربون من سباقات السيارات وصولاً إلى سيارة McLaren Artura العصرية، والتي تعتبر أول سيارة هجينة من سلسلة إنتاج العلامة وهي أيضاً أول سيارة يتم بناؤها على هيكل جديد من ألياف الكربون.

ويضم معرض «حياكة الابتكار» الواقع في جناح مملكة البحرين في «إكسبو 2020 دبي»، العديد من المنصات المستقلة والتي تسمح للحاضرين بالتعرف على المزيد حول هذه الحرفة القديمة، بالإضافة لتأثيرها على الصناعات الحديثة لنسيج ألياف الكربون التي ساهمت في تحسين الأمان والأداء لسيارات McLaren الخارقة.

ويمكن للزوار أن يتعرفوا على مراحل التطور المستمرة لشركة McLaren في البناء من خلال استخدام النسيج والتركيز على الحفاظ على وزن السيارة الخفيف، حيث يتم التركيز في ما يتعلق بالسيارات الخارقة على تقديم أداء باهر وكفاءة في استخدام الطاقة والتكنولوجيا في زمن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى ذلك تحرص الشركة على العمل بهذه التقنيات والأفكار لتطبيقها في مجالات أخرى.

وقال محمد فوزي، المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «مكلارين أوتوموتيف»: تتميز الشركة بالريادة وما زلنا نسعى لتخطي الحدود في صناعة هذه المادة الخفيفة والمتينة ليتم استعمالها في مجموعة سياراتنا الخارقة والحائزة على الجوائز بما فيها السيارة الجديدة McLaren Artura.

كما يعطي معرضنا الواقع في جناح مملكة البحرين في «إكسبو 2020 دبي»، فرصة للزوار لمعرفة المزيد عن ألياف الكربون ومعرفة المزيد حول قوة وجمال هذه المادة المبتكرة والتي كانت نتيجة للدراسة والتطوير باستخدام تقنيات النسيج المستوحاة من الماضي.

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