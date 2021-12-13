«شاحنات يو دي» تطلق النسخ الجديدة بتصنيف «يورو 5» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «شاحنات يو دي» عن إطلاق النسخ الجديدة بتصنيف «Euro 5» من شاحناتها الشهيرة «كويستر» و«كرونر» في المنطقة للمرّة الأولى.

وتتميّز الشاحنات الجديدة بخضوعها لتحديثات بارزة بهدف تقليل التأثير على البيئة، وتحسين الكفاءة وفترات العمل، وزيادة الربحية وتعزيز الكلفة الإجمالية للملكية، وكل هذا دون المساوَمة على المزايا التي توفرها الطرازات السابقة.

يأتي إطلاق الشاحنات الجديدة بتصنيف «Euro 5» للمقاييس البيئية قبيل طرح أنظمة جديدة في الدول الإقليمية سريعة النمو مثل الإمارات التي تعتمد حالياً مقاييس «Euro 4» للانبعاثات.

وهذه الخطوة من «شاحنات يو دي» تمكّن الشركات من التحضير بشكل أفضل للانتقال لاستخدام أساطيل أكثر رفقاً للبيئة، خصوصاً وأن مجموعة الشاحنات بمواصفات Euro 5 تقلّل انبعاثات الوقود بنحو 43 % بالمقارَنة مع مقاييس Euro 4، كما تخفّض بشكل كبير البصمة الكربونية للمركبات بفضل انبعاثات أنظف.

وكان الإطلاق الرسمي المناسَبة الأولى التي تنظّمها «شاحنات يو دي» منذ جائحة «كوفيد 19» وأقيمت في حلبة دبي أوتودروم بشهر نوفمبر الجاري.

واستقطبت هذه المناسَبة التي تم خلالها الالتزام بكافة إرشادات الصحّة والسلامة الضرورية، القنصل الياباني في الإمارات نوبورو سيكيقوتشي وحوالي 160 عميلاً من مختلف أنحاء المنطقة، والذين تمكّنوا من تجربة قيادة الشاحنات الجديدة مباشرة، كما حصلوا على فرصة زيارة «إكسبو 2020 دبي».

إلى جانب التحديث الخاص بآخر مقاييس Euro 5، تمت أيضاً زيادة عدد الخصائص المتطوّرة الموجودة في شاحنة «كويستر»، التي تُعدّ واحدة من أبرز وأكثر الطرازات متانة وكفاءة لدى «شاحنات يو دي».

كما أن مدى القيادة الذي تتمتّع به مجموعة شاحنات «كويستر» بتصنيف Euro 5 يقدّم مستويات محسَّنة من استهلاك الوقود بنسبة 10 بالمئة، ويدعمها بذلك نظام نقل الحركة اليدوية الآلي ESCOT، والوزن الفارغ الأخف ونظام توليد الحركة المعزَّز.

وتنطبق التحسينات التي خضعت لها «كويستر» الجديدة، التي تتمتّع بقوّة 460 حصاناً وعزم مقداره 2,250 نيوتن-متر، على عناصر السلامة أيضاً، حيث تُلغي ميّزة ESCOT الحاجة لقيام السائقين بتبديل السرعات بما معدّله 1,000 إلى 1,500 مرّة في اليوم، وذلك عبر اختيار التعشيقة الصحيحة أوتوماتيكياً في أي وقت معيَّن. وهذا من شأنه أن يؤدّي لمزيد من التركيز وزيادة السلامة للسائقين.

كما تعزّز التحديثات الأخيرة الخاصّة بمقاييس Euro 5 لائحة الخصائص البارزة التي تتمتّع بها شاحنة «كرونر» المتوفرة بثلاثة طرازات هي MKE، LKE وPKE – مع وجود مجموعة متنوّعة من قواعد العجلات التي تتيح إجراء ما يصل إلى 21 عملية تخصيص مختلفة للتوافق مع المتطلّبات المحدَّدة ضمن قطاعات العمل المتعدِّدة.

وقد جرى تحسين كفاءة استهلاك الوقود في الشاحنة، ويعود هذا في جزء منه إلى التصميم الإيروديناميكي أكثر للمقصورة مما يقلّل مقاومة الجر بنسبة 5 بالمئة مقارَنة بالطرازات السابقة. وتتميّز شاحنة «كرونر» بكونها متمحورة كثيراً حول السائق، إذ تم تصميم مقصورتها لمنح الأولوية لراحة السائق مع توافر العديد من خصائص السلامة النشطة والكامنة لأجل حماية السائق والحمولة والمركبات المحيطة.

وعند الأخذ بالحسبان أن الانبعاثات من وسائل النقل وحدها يمكن أن تزيد مستويات الانبعاثات على الصعيد الدولي بما يتخطّى 1.5 بالمئة، تم العمل أكثر على تطوير هذه الشاحنات المخصَّصة للمهام الثقيلة والمتوسّطة، والتي تجمع بين الكفاءة القصوى لاستهلاك الوقود والمتانة المعزَّزة، وذلك بهدف مواجهة التحدّيات المرتبطة بالنقل العصري والبيئة.

وباعتبارها المصنِّع الأول للشاحنات الذي يطرح تقنية التخفيض التحفيزي الانتقائي (SCR) سنة 2004، فإن مجموعة الطرازات الجديدة لدى «شاحنات يو دي» تتمتّع بتقنية SCR لتعزيز الحماية البيئية والاقتصاد باستهلاك الوقود بشكل كبير. ومع هذه المزايا، برهنت تقنية SCR أنها أكثر اعتمادية عند مقارنتها مع التقنيات الأخرى للتحكّم بالانبعاثات والتي يهدف من خلالها إلى تحقيق انخفاض في مستويات الانبعاثات.

وتركّز المجموعة الجديدة من الشاحنات على ثلاثة مواضيع: الكفاءة المحسَّنة والتكلفة الإجمالية المعزَّزة للملكية؛ فترة العمل الأطول؛ وأن تكون أفضل للبيئة.

ويسعى المصنِّع المعروف لتوفير فترات عمل أفضل لكلا الطرازين وذلك من خلال تحقيق أوقات صيانة أقل مع وجود شبكة موسَّعة لتوريد AdBlue، السائل آمن الاستخدام لعوادم محرّكات الديزل في المركبات بتقنية SCR وذلك لأجل تقليل انبعاث الغازات الضارّة في الهواء.

وهناك أمر أهم، ألا وهو التصميم ذات الخصائص الأنظف والأكثر متانة للمحرّك مع مستوى حساسية أقل تجاه محتوى الكبريت في الوقود، والذي يؤدّي لعمر أطول للمحرّك ويسهم في تحقيق بيئة أفضل. ويتم تزويد الشاحنات بتقنيات UD المبتكَرة للقياس عن بُعد ـ وهي عبارة عن نظام اتصالات لاسلكي عالي التقنية، والذي يسمح لشركات النقل بتعزيز الفعالية للحد الأقصى مع التتبّع في الوقت الفعلي للشاحنات ورسم الحدود الافتراضية.

وتتميّز شاحنة «كويستر» بكونها توفر الراحة والتجربة الاستثنائية للسائق عبر عجلة قيادة جديدة ومقعد محسَّن. وتضم المجموعة الجديدة من شاحنات «كويستر» و«كرونر»، بمقاييس Euro 5 وEuro 3 على حد سواء، لوحة عدّادات جديدة مع معلومات آنية عن كمية الوقود المتبقّية. وهذه الميّزة المعزَّزة توفر للسائق معلومات فورية ومحدَّدة حول أساليب القيادة الأكثر فعالية في استهلاك الوقود.

وقال مراد هدنة، رئيس «شاحنات يو دي» في الشرق الأوسط، شرق وشمال أفريقيا: إن إطلاق الشاحنات بتصنيف Euro 5 يشكّل محور تركيز أساسي بالنسبة إلى «شاحنات يو دي». وتعكس طرازات «كويستر» و«كرونر» بتصنيف Euro 5 التزام «شاحنات يو دي» بتحقيق هدفها الرامي للوصول إلى «حياة أفضل».

ويُعدّ إطلاق هذه الشاحنات مثالاً آخر عن توفير الدعم الأقصى لعملائنا مع سعينا للتأكّد من أنهم على أتم جهوزية للالتزام بالأنظمة الجديدة في هكذا منطقة سريعة النمو.

وستتوفر الطرازات الجديدة بتصنيف Euro 5 عند إطلاقها في الإمارات العربية المتحدة وقطر. وفي الوقت ذاته، ستستفيد الأسواق الإقليمية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، باكستان، العراق وغيرها من نسخ جديدة محسَّنة من طرازات «كويستر» و«كرونر» بتصنيف Euro 3.

كما ستتمتّع الطرازات الجديدة ذات تصنيف Euro 3 بمجموعة من التحديثات والتحسينات لأجل توفير بديل أكثر تمحوراً حول السائق ورفقاً بالبيئة، بينما في الوقت ذاته ضمان الربحية القصوى للعملاء في المنطقة.

وإلى جانب المحرّكات، ستحظى الشاحنات من تصنيف Euro 3 بالتحسينات ذاتها مثل الطرازات بتصنيف Euro 5، ومن بين هذا لوحة العدّادات الجديدة، ميّزة نقل الحركة اليدوية الآلية ESCOT، نظام ترشيد الوقود، وحدة تصميم الهيكل، وخدمة «شاحنات يو دي» للاتصالات عن بُعد.

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