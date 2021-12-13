«الإمارات للسيارات» تغيّر تجربة العملاء عبر صالة عرض «مرسيدس-بنز» في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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تعيد شركة «الإمارات للسيارات»، الوكيل العام المعتمَد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، صياغة هوية العلامة التجارية في السوق، عبر إطلاق تجربة رقمية تفاعلية لصالح عملائها.

وذلك من خلال صالة عرضها الجديدة الرقمية بالكامل، والمتطوّرة جداً، والتي أعيد تحديثها، والواقعة على طريق المطار في العاصمة الإماراتية. وتعكس هذه التجربة المتميّزة، المتاحة في المنشأة الحديثة استراتيجية «مرسيدس-بنز» الدولية، والساعية لابتكار أفضل التجارب للعملاء، واستخدام التقنيات المتطوّرة، كي تكون رقمية بالكامل.

ولقد تم الاحتفال باكتمال المرحلة الأولى من عملية إعادة تطوير صالة العرض الريادية لدى «الإمارات للسيارات» في أبوظبي، عبر زيارة خاصّة قام بها ماثياس ليرس مدير أعمال المنطقة الخارجية لسيارات «مرسيدس-بنز»، إلى هذه المنشأة الجديدة، حيث التقى مع أحمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفهيم»، وأعضاء إدارة «شركة الإمارات للسيارات».

وتحتل صالة العرض الحديثة، موقعها كإحدى أكثر منشآت «مرسيدس-بنز» تطوّراً في العالم، وهي تركّز على أعلى المعايير العالمية، التي تتميّز بها العلامة التجارية الفاخرة بقطاع السيارات الرائدة عالمياً.

وعبر تبنّي الهوية الجديدة للعلامة التجارية، فإن صالة العرض النموذجية، تقدّم تجارب تجزئة متمحورة حول العملاء، وهي تحوّل عمليات التجزئة التسلسلية التقليدية، إلى عملية ضمن شبكة متعدّدة الأبعاد.

وهذا يشمل تخطيط المبنى المتمحور حول العملاء، والتسلسل الجديد للخدمة، والاستخدام الشامل للوسائط المتعدّدة، وأنظمة مبيعات التجزئة، واعتماد مواصفات أكثر مرونة وابتكاراً لمبيعات التجزئة، ومنح العملاء تجربة ملائمة أكثر، تتخطّى توقّعاتهم.

وتتضمّن صالة العرض الجديدة، مناطق شبه خاصّة، تتيح إجراء نقاشات ودّية ومريحة أكثر. ك

ما توجد مناطق مخصَّصة مع شاشات رقمية كبيرة، قابلة للتعديل حسب الرغبة، كي يحظى العملاء بالخصوصية التامّة في اختيار المواصفات النهائية لسيارات أحلامهم. إضافة لهذا، هناك أربع مناطق شخصية، حيث يمكن للعملاء تسلّم سياراتهم «مرسيدس-بنز» الجديدة بطريقة خاصّة.

وتتمتّع المنشأة التي تم تدشينها مؤخراً، بتصاميم داخلية عصرية وديناميكية أكثر، مع الاستخدام الدقيق للمؤثّرات الضوئية المخفية، والأرضيات الفاخرة، والديكورات المعاصرة، لضمان توفير بيئة فخمة بالفعل. وتتوزّع 15 شاشة LED في مختلف أنحاء الصالة، تعرض محتوى مناسباً للعملاء، بينما تقدّم لهم المعلومات بأسلوب ترفيهي. وفي الوقت ذاته، تمكّن الشاشات الرقمية، العملاء من اختيار المركبات التي يرغبون بشرائها.

وبدأت عملية إعادة تطوير صالة العرض الجديدة، في الفصل الثالث من 2021، وقد اكتملت الآن أعمال المرحلة الأولى، التي تركّز على منطقة العرض الرئيسة. أما المرحلة الثانية من عملية إعادة التطوير، والتي ستركّز على منطقة خاصّة بطرازات «مرسيدس-AMG»، فقد انطلقت مؤخراً، ومن المقرَّر أن تنتهي في الفصل الأول من 2022.

وقال ماثياس ليرس مدير أعمال المنطقة الخارجية لسيارات «مرسيدس-بنز»: إن تجربة التجزئة الجديدة من «مرسيدس-بنز»، تُحدِث ثورة في طريقة تفاعل العملاء مع العلامة التجارية، في صالات عرضنا على الصعيد الدولي. ونحن مسرورون جداً أن هذه التجربة الرائعة، قد أصبحت متاحة الآن لصالح عملائنا في أبوظبي. فهذه المنشأة الجديدة، تُرسي معايير جديدة لتصميم الوكالات، وتجربة علامتنا التجارية.

ونحن نركّز على دمج التقنيات الرقمية الجديدة، وإعادة تعريف الباقة الكاملة من الخدمات، عبر جعلها شخصية أكثر، للتوافق مع احتياجات ورغبات العملاء المفضَّلة، والارتقاء بتجربة شراء وامتلاك سيارة «مرسيدس-بنز» إلى مستوى أعلى.

من جهته، أكّد أحمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفهيم»، بالقول: تستمر «شركة الإمارات للسيارات»، بإرساء معايير جديدة ضمن قطاع السيارات في دولة الإمارات، وهي تقود التوجّهات في سوق العلامات التجارية الفاخرة، عبر طرح أحدث التطوّرات التقنية، لأجل منح العملاء التجارب الأفضل على الإطلاق. وتتميّز صالة عرضنا الجديدة، عبر مستويات إضافية من الراحة والتفاعل أكثر من السابق، مع معايير ودّية ومريحة وراقية، من ناحية الخدمات، والعناية التي تتميّز بها عادة صالات الدرجة الأولى.

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